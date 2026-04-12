Синнер после титула в Монте-Карло: «Это была очень интересная неделя – я заново пытался понять, как играть на грунте»

Синнер произнес чемпионскую речь на турнире в Монте-Карло.

Янник Синнер произнес чемпионскую речь после того, как выиграл дебютный «Мастерс» на грунте. В финале турнира в Монте-Карло итальянец победил №1 мирового рейтинга Карлоса Алькараса (7:6(3), 6:3).

«Карлос, поздравляю тебя и твою команду. Год за годом ты совершаешь потрясающие вещи. Ты снова и снова доказываешь, почему ты именно такой игрок. В твоем возрасте ты достигаешь того, чего раньше не удавалось никому. Матчи с тобой, особенно в финалах турниров, ощущаются еще более особенными. Огромное спасибо. Я желаю тебе всего наилучшего до конца сезона.

Моя команда, спасибо, что подталкиваете меня к пределу возможностей. Это была очень интересная неделя – я занова пытался понять, как играть на грунте. То, что я здесь, для меня многое значит. Спасибо каждому из вас, кто находится в ложе. Спасибо за поддержку. Спасибо за понимание. Мы будем продолжать бороться. Спасибо» – сказал итальянец в чемпионской речи.

В обновленном рейтинге Синнер займет первую строчку рейтинга.