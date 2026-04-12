  • Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль
Янник Синнер победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 7:6(5), 6:3. Их баланс в личке стал 7:10.

Итальянец стал чемпионом четвертого «Мастерса» подряд. Ранее он выиграл трофеи в Париже, Индиан-Уэллс и Майами. Он победил в 22 матчах подряд на турнирах этой категории, и в 18 последних матчах в целом.

С момента появления «Мастерсов» в 1990-м только Новак Джокович и Рафаэль Надаль выигрывали четыре титула подряд. Также ранее только Джокович в 2015-м выиграл три первых «Мастерса» сезона.

Теперь у 24-летнего итальянца 27 трофеев, из них восемь он взял на «Мастерсах». Титул в Монте-Карло стал также вторым и крупнейшим для Синнера на грунте – до этого он побеждал только на ATP 250 в Умаге в 2022 году.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Очень целеустремленный это видно
Ответ Mr@k123
Я бы ещё добавил, что с характером парень, проиграл свою подачу во втором сете, видно было, как засучил рукава, вернул её и выиграл оставшиеся у Карлоса, упертый и с чемпионским менталитетом Янник!
Ответ Alex.K71
Это и есть характер, имею в виду - целеустремленность. Карлос раздолбай для такого уровня, не Надаль.
Получается, на равных с ним бился только Медведев.
Ответ Ara Oganesyan
его Джокович на АО выбил и довольно уверенно
Ответ Ara Oganesyan
Синнер за 4 мастерса с Парижа 2025 только Махачу проиграл сет и то на тайбрейке
Осталось взять Мадрид, Рим, РГ и присоединится к великим
Ответ Seventh
Человек, который был заметен в допинге, никогда не сравняется с великими
Ответ Николай Тебеньков
Для тебя нет, но в списке тех, кто брали крупнейшие теннисные титулы он будет
Мутный он… этот Синнер
Ответ Arthritis
Кроме олимпиады
Ответ lazov
Походу пьесы и остальные грунтовые Мастерсы может взять, на РГ Алькарас совсем в другой форме будет
Ответ DaniZero
Что-то мне кажется Мадрид пропустит
Просто великолепно. И это ещё только начало. 👍.
