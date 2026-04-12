Синнер взял четвертый «Мастерс» подряд – ранее так делали только Джокович и Надаль

Янник Синнер победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 7:6(5), 6:3. Их баланс в личке стал 7:10.

Итальянец стал чемпионом четвертого «Мастерса» подряд. Ранее он выиграл трофеи в Париже, Индиан-Уэллс и Майами. Он победил в 22 матчах подряд на турнирах этой категории, и в 18 последних матчах в целом.

С момента появления «Мастерсов» в 1990-м только Новак Джокович и Рафаэль Надаль выигрывали четыре титула подряд. Также ранее только Джокович в 2015-м выиграл три первых «Мастерса» сезона.

Теперь у 24-летнего итальянца 27 трофеев, из них восемь он взял на «Мастерсах». Титул в Монте-Карло стал также вторым и крупнейшим для Синнера на грунте – до этого он побеждал только на ATP 250 в Умаге в 2022 году.