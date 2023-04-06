Хоккейный твиттер
Блог

Как выглядела бы сборная России из игроков НХЛ

Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
Александр Романов Александр Романов
Артемий Панарин Артемий Панарин
Александр Овечкин Александр Овечкин
Илья Сорокин Илья Сорокин
Андрей Кузьменко Андрей Кузьменко
Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Андрей Свечников Андрей Свечников
Иван Барбашев Иван Барбашев
Михаил Сергачев Михаил Сергачев
Андрей Василевский Андрей Василевский
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Никита Кучеров Никита Кучеров
Артем Зуб Артем Зуб
Никита Задоров Никита Задоров
Кирилл Марченко Кирилл Марченко
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Владислав Гавриков Владислав Гавриков
Евгений Малкин Евгений Малкин
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Павел Бучневич Павел Бучневич
Сергей Брылин Сергей Брылин
Сергей Гончар Сергей Гончар
Иван Проворов Иван Проворов
Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Хоккей Хоккей

Допустим, к суперсерии-2024.

Есть у нас традиция: каждый год мы прикидываем состав сборной России – идеальный или приближенный к реальности, к Олимпиаде с участием НХЛ или к виртуальному Кубку мира.

На днях футбольный, в основном, комментатор Алексей Андронов выдал инсайд: НХЛ готовит серию из трех матчей против команды, составленной из русских звезд. Источник, конечно, неожиданный, и официальные лица лиги эти намерения уже опровергли, но когда нас это останавливало? Чтобы прикинуть состав сборной, иногда и повод не нужен.

За основу берем «инсайд» Андронова и воображаемую суперсерию с НХЛ. То есть ни игроков, ни тренеров из КХЛ не рассматриваем.

Итак, что мы имеем на сегодня. С вратарями все понятно: у нас их в НХЛ все больше, в этом сезоне сыграли уже 12 (!), но «биг трио» оформилось четко и в ближайшие 3-4 года вряд ли изменится.

Оборона в самом соку. Сергачеву еще нет 25, он только начал свой прайм. Проворову 26 – он подзакис в «Филадельфии», но это парень, который все 7 лет в НХЛ играет в первой паре по 23-25 минут. Орлов и Гавриков в этом сезоне ушли на повышение, и этот вызов приняли максимально уверенно. Романову 23 – он развивается в правильной среде и хорошем окружении в «Айлендерс». Возможно, из него не получится топового атакующего защитника, но уровень надежного игрока топ-4 у него уже есть, а в сборной он пока в третьей паре. Задоров в этом сезоне настрелял уже 11 голов за «Калгари» – и, может быть, он не проходит в топ-6, но защитник с таким броском явно пригодится в обойме.

Единственный вопрос по защитникам – это Зуб или Любушкин. По этому сезону Илья как будто бы получше, но за Артема более значимая роль в своей команде плюс опыт игры за сборную. Поэтому пока в составе именно он.

В итоге оборона у нас тоже, по сути, сформирована на долгие годы. Объективно в нее может просочиться только Никишин, но он до НХЛ доберется еще нескоро.

В атаке пространство для маневра довольно большое, пусть и на флангах исключительно. Главное новшество – Павел Бучневич в центре. Нам очень не хватает центральных, а тут, слава святому Луису, такой подарок – Павла начали наигрывать на такой дефицитной позиции. И Овечкин с Ничушкиным ему, кажется, идеально подходят – один будет всегда открыт, другой где надо отработает, и оба всегда готовы оказать силовое давление. А шайба большую часть времени будет у Бучневича. Я бы сказал, это даже чуть улучшенный вариант вашингтонской тройки Овечкин – Кузнецов/Бэкстрем – Уилсон, потому что у Бучневича бросок получше, а Ничушкин – игрок чуть более скилловый.

Ну, первая тройка – мечта Никиты Петухова (кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал, он там не раз об этом рассказывал). Супертехнари, лучше всех в мире играющие в пас и заточенные на пас. Я не представляю, как это будет работать, но если будет – ууух! Попробовать точно надо.

Вторая выглядит как будто лего из разных наборов, я ее собрал по остаточному принципу. Но там все крепкие ребята, у которых трудно забрать шайбу – так что будут кружить в позиционной атаке пока не забьют.

Короче, нападение тоже не особо меняется, но все-таки два новых имени там есть. Андрей Кузьменко выдал умопомрачительный дебют за «Ванкувер». Я думаю, даже самые преданные его поклонники не ожидали, что он в первом сезоне – пусть даже рядом со шведским суперталантом Петерссоном, пусть даже с общим всплеском результативности – наберет больше 70 очков. Элиас-то сам, между прочим, расцвел – и, скорее всего, в том числе благодаря Кузьменко.

А Кирилл Марченко, основательно подготовившись к НХЛ в «СКА-Неве», а потом в «монстрах Кливленда», забивает на уровне лучших новичков, хотя у тех была приличная фора. Но надо еще прибавлять, у нас вон 70-очковые парни только в четвертом звене, а в «Вегасе» вроде как наклевывается новый крутой снайпер.

Все, закругляюсь. В конце концов, главное – на картинке. Смотрим и обсуждаем.

У него росли и играли молодые Овечкин, Дацюк, Федоров. Интервью тренера-легенды Владимира Крикунова

«Вашингтон» в эпоху Овечкина: один Кубок Стэнли, три победы в регулярке, четыре раза – мимо плей-офф

Я выбрал Овечкина лучшим спортсменом в истории России. Не понимаю, как может быть иначе 🤷‍♂️

Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek; РИА Новости/Григорий Сысоев

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
Ответ Макс Фет
уступаем канадцам это понятно, а вот с фигами и амерами наравне!!! чехи и шведы курят
Превосходим их в краях и голкиперах. Насчет центов . Малкин бы и в сборной Канады бы играл . Уступаем по глубине центрдефов . И 3-4 паре защитников . Все.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Громовася
Только непонятно, кто так Романова тянет? Чьи уши там торчат? Господин А.Белов? 23 - это не место в третьей паре)))))) И звание чемпиона на ОИ-2018 не даёт некоторым защам место сейчас в команде(ихмо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kvint(ksk)
Давайте будем откровенны. Она бы выглядела ох..но.!! Такой сильной сборной , именно сбалансированной по всем линиям у нас в постсоветской истории еще не было. Даже в сборной образца Нагано не было таких игроков в защите и на воротах. Единственное так как 24 год и заявка бы включала резервистов, я бы добавил Никишина и кого-то из пары Мичков- Дорофеев. «На вырост» так сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Ответ Макс Фет
уступаем канадцам это понятно, а вот с фигами и амерами наравне!!! чехи и шведы курят
Канадцам уступаем в центрофорвардах и атакующих защитниках....
В остальном нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Фет
уступаем канадцам это понятно, а вот с фигами и амерами наравне!!! чехи и шведы курят
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий