Допустим, к суперсерии-2024.

Есть у нас традиция: каждый год мы прикидываем состав сборной России – идеальный или приближенный к реальности, к Олимпиаде с участием НХЛ или к виртуальному Кубку мира.

На днях футбольный, в основном, комментатор Алексей Андронов выдал инсайд: НХЛ готовит серию из трех матчей против команды, составленной из русских звезд. Источник, конечно, неожиданный, и официальные лица лиги эти намерения уже опровергли, но когда нас это останавливало? Чтобы прикинуть состав сборной, иногда и повод не нужен.

За основу берем «инсайд» Андронова и воображаемую суперсерию с НХЛ. То есть ни игроков, ни тренеров из КХЛ не рассматриваем.

Итак, что мы имеем на сегодня. С вратарями все понятно: у нас их в НХЛ все больше, в этом сезоне сыграли уже 12 (!), но «биг трио» оформилось четко и в ближайшие 3-4 года вряд ли изменится.

Оборона в самом соку. Сергачеву еще нет 25, он только начал свой прайм. Проворову 26 – он подзакис в «Филадельфии», но это парень, который все 7 лет в НХЛ играет в первой паре по 23-25 минут. Орлов и Гавриков в этом сезоне ушли на повышение, и этот вызов приняли максимально уверенно. Романову 23 – он развивается в правильной среде и хорошем окружении в «Айлендерс». Возможно, из него не получится топового атакующего защитника, но уровень надежного игрока топ-4 у него уже есть, а в сборной он пока в третьей паре. Задоров в этом сезоне настрелял уже 11 голов за «Калгари» – и, может быть, он не проходит в топ-6, но защитник с таким броском явно пригодится в обойме.

Единственный вопрос по защитникам – это Зуб или Любушкин. По этому сезону Илья как будто бы получше, но за Артема более значимая роль в своей команде плюс опыт игры за сборную. Поэтому пока в составе именно он.

В итоге оборона у нас тоже, по сути, сформирована на долгие годы. Объективно в нее может просочиться только Никишин, но он до НХЛ доберется еще нескоро.

В атаке пространство для маневра довольно большое, пусть и на флангах исключительно. Главное новшество – Павел Бучневич в центре. Нам очень не хватает центральных, а тут, слава святому Луису, такой подарок – Павла начали наигрывать на такой дефицитной позиции. И Овечкин с Ничушкиным ему, кажется, идеально подходят – один будет всегда открыт, другой где надо отработает, и оба всегда готовы оказать силовое давление. А шайба большую часть времени будет у Бучневича. Я бы сказал, это даже чуть улучшенный вариант вашингтонской тройки Овечкин – Кузнецов/Бэкстрем – Уилсон, потому что у Бучневича бросок получше, а Ничушкин – игрок чуть более скилловый.

Ну, первая тройка – мечта Никиты Петухова (кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал, он там не раз об этом рассказывал). Супертехнари, лучше всех в мире играющие в пас и заточенные на пас. Я не представляю, как это будет работать, но если будет – ууух! Попробовать точно надо.

Вторая выглядит как будто лего из разных наборов, я ее собрал по остаточному принципу. Но там все крепкие ребята, у которых трудно забрать шайбу – так что будут кружить в позиционной атаке пока не забьют.

Короче, нападение тоже не особо меняется, но все-таки два новых имени там есть. Андрей Кузьменко выдал умопомрачительный дебют за «Ванкувер». Я думаю, даже самые преданные его поклонники не ожидали, что он в первом сезоне – пусть даже рядом со шведским суперталантом Петерссоном, пусть даже с общим всплеском результативности – наберет больше 70 очков. Элиас-то сам, между прочим, расцвел – и, скорее всего, в том числе благодаря Кузьменко.

А Кирилл Марченко, основательно подготовившись к НХЛ в «СКА-Неве», а потом в «монстрах Кливленда», забивает на уровне лучших новичков, хотя у тех была приличная фора. Но надо еще прибавлять, у нас вон 70-очковые парни только в четвертом звене, а в «Вегасе» вроде как наклевывается новый крутой снайпер.

Все, закругляюсь. В конце концов, главное – на картинке. Смотрим и обсуждаем.

Фото: East News/AP Photo/Petr David Josek; РИА Новости/Григорий Сысоев