Самая интригующая церемония за долгие годы.

В ночь на четверг, 29 июня, в Нэшвилле пройдет первый раунд драфта НХЛ-2023: церемония, на которой Коннор Бедард, Адам Фантилли, Матвей Мичков, Михаил Гуляев и многие другие узнают свои новые клубы за океаном. Старт – в 3:00 по московскому времени (19:00 в Нэшвилле).

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