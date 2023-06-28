NHL Entertainment
Блог
Live

Кто будет вторым, после Бедарда? Какая команда выберет Мичкова? Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023

Ванкувер Ванкувер
драфт НХЛ драфт НХЛ
Калгари Калгари
Виннипег Виннипег
Каролина Каролина
Матвей Мичков Матвей Мичков
Адам Фантилли
Чикаго Чикаго
Филадельфия Филадельфия
Аризона Аризона
Коннор Бедард Коннор Бедард
Миннесота Миннесота
Сент-Луис Сент-Луис
Монреаль Монреаль
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
Детройт Детройт
Рейнджерс Рейнджерс
Анахайм Анахайм
Торонто Торонто
Коламбус Коламбус
Сиэтл Сиэтл
Вашингтон Вашингтон
Колорадо Колорадо
Питтсбург Питтсбург
Сан-Хосе Сан-Хосе
Баффало Баффало
Хоккей Хоккей

Самая интригующая церемония за долгие годы.

В ночь на четверг, 29 июня, в Нэшвилле пройдет первый раунд драфта НХЛ-2023: церемония, на которой Коннор Бедард, Адам Фантилли, Матвей Мичков, Михаил Гуляев и многие другие узнают свои новые клубы за океаном. Старт – в 3:00 по московскому времени (19:00 в Нэшвилле).

Следить за ходом редкого на таланты драфта можно вместе с 

Чтобы увидеть список всех выборов, выберите сортировку «сначала старый» и включите кнопку «только ключевые»:

 

К слову, по поводу конкретно Мичкова. Босс хоккея на Sports.ru Алексей Белов рассчитывает, что Матвей уйдет в топ-8, и даже не рассматривает никакие другие варианты.

Отличный повод согласиться или поспорить в комментариях. А заодно и узнать, кто самый ожидаемый претендент на Мичкова.

Драфт НХЛ-2023 уже этой ночью. Кто выберет Матвея Мичкова?

Церемония начнется через 4 часа - в принципе. еще хватает времени, чтобы поспать. Но если вы в таком предвкушении, что сна ни в одном глазу, то предлагаем скоротать время до начала драфта за чтивом.

Например, наш большой МОК-драфт. Заодно и проверите, сколько сбудется предсказаний (один неожиданный выбор - и вся пирамида может порушиться)

Вообще все, что нужно знать перед драфтом НХЛ – в новом формате. Чем так хорош Бедард, когда возьмут Мичкова?

Всем привет!

Всего 5 часов остается до старта самого интригующего драфта НХЛ последних лет. Станет ли Мичков наследником Овечкина в «Вашингтоне»? Кто уйдет под вторым номером - Фантилли или Карлссон? Сколько русских фамилий назовут в первом раунде-2023?

Ответы на все эти вопросы узнаем совсем скоро! Присоединяйтесь к нашему онлайну и обсуждайте все возможные переходы в комментариях.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JacketsBench
Традиционно ждем хрена с горы под 3-им номером, как в 2016) хотя ладно, наверняка это будет все-таки Карлссон, но и Смиту я тоже не удивлюсь - Ярмо отучил удивляться выборам Коламбуса на драфте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий