Продолжаем разогрев.

Главная интрига драфта-2023 – кто и когда возьмет Матвея Мичкова?

С первым номером все ясно: Бедард в собственной вселенной, и он уже точно едет в «Чикаго». Под вторым «Анахайм» наверняка выберет Адама Фантилли. А вот дальше есть варианты, и мы их сейчас разберем.

В первой половине июня прошла какая-то странная кампания по дискредитации Мичкова, и в некоторых рейтингах он падал чуть ли не во вторую десятку. Сейчас – никто не ставит его ниже пятого. Очевидно, дело в том, что он приехал в Америку, и клубы получили к нему доступ, которого не имели раньше. Ну и, в конце концов, это было просто какое-то массовое помутнение. В XXI веке достаточно возможностей изучить игрока даже на самой закрытой территории, к каким Россия вообще-то не относится. И так или иначе, возможности Мичкова хорошо известны всем клубам НХЛ.

Рассматриваем выборы с 3-го по 8-й, потому что там «Вашингтон», который довольно открыто нацелен на Матвея и вроде бы пытается подняться повыше. А ниже 8-го Мичков точно не уйдет – это попросту невозможно.

№3, «Коламбус»

В последний момент появилось несколько «моков», которые ставят Мичкова третьим. Возможно, в расчете на то, что «Вашингтон» заключит сделку с именно «Коламбусом». Потому что сам «Коламбус» вряд ли возьмет Матвея: клуб находится в стадии мягкой перестройки, которая не предполагает набор активов с дальней перспективой. Поэтому самый логичный выбор «мундиров» – Лео Карлссон, который постарше других фаворитов драфта (кроме Мичкова), уже хорошо проявил себя на взрослом уровне в Швеции и выглядит наиболее готовым играть в НХЛ в этом сезоне.

Мичкова же нужно ждать до 2026-го из-за контракта со СКА.

В конце концов, пару дней назад генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прямым текстом сказал, что клуб нацелен на выбор франчайз-центра. И это точно не Мичков.

Кого выберет по версии Sports.ru: Лео Карлссон

Вероятность выбора Мичкова под 3-м номером: 5%

№4, «Сан-Хосе»

Тут опять же есть два варианта: Мичкова «акулы» забирают сами, либо торгуют пик в «Вашингтон».

Второе им как будто бы совершенно незачем, потому что таких активов, которые бы компенсировали потерю не только Матвея, но и Уилла Смита, у «Кэпиталс» вроде бы нет.

И он им вполне может быть интересен самим. У «Сан-Хосе» нет никаких перспектив на ближайшие три года, тем более если они обменяют Эрика Карлссона (ценой, очевидно, будут тоже пики и проспекты, а не готовые звезды), они находятся в нижней точке перестройки, могут подождать и получить уже полностью готового игрока на контракте новичка в гораздо более подходящий момент.

Уилл Смит – тоже большой талант, который в следующем сезоне только начнет играть в NCAA, и его дебют в НХЛ – это вопрос минимум года, а то и двух. Все сводится к тому, чей талант менеджмент клуба оценит выше.

В широком смысле сообщество скаутов очевидно отдает предпочтение Матвею.

Кого выберет по версии Sports.ru: Матвей Мичков

Вероятность выбора Мичкова под 4-м номером: 40%

№5, «Монреаль»

Выбор «Канадиенс» кажется довольно простым – Смит или Мичков, в зависимости от решения «Сан-Хосе». Что они будут делать, если «акулы» возьмут Мичкова, нам уже не особо интересно. А вот если Матвей будет доступен – другое дело.

С Матвеем они встречались – значит, точно рассматривают этот вариант. Явной потребности или нацеленности на какую-то конкретную позицию у «Монреаля» нет. Ну, если только защитник был бы предпочтительнее, но выбор Райнбахера или еще кого-то под пятым пиком сложно представить.

Опять же есть вариант с обменом на пик пониже. Но в любом случае Мичков может уйти пятым, если не уйдет раньше.

Кого выберет по версии Sports.ru: Уилл Смит

Вероятность выбора Мичкова под 5-м номером: 40%

№6, «Аризона»

Тут еще проще. Если к шестому пику Мичков будет свободен, «Аризона» заберет его себе как суперактив, либо сразу обменяется с «Вашингтоном» (или с кем-то еще). «Койотов» сейчас гораздо больше волнует ситуация с ареной – непонятно, где команда будет играть через год или два, а пока приходится ютиться на студенческом 5-тысячнике.

Пул проспектов у них огромный; одним больше, одним меньше – не принципиально. А состава на сегодня толком нет, так что обмен пика выглядит вполне рабочим.

Матвей, конечно, вряд ли будет в восторге от перспективы ехать в «Аризону», но за три года может многое измениться, сейчас никто не знает, где и какой она будет в 2026-м.

Кого выберет по версии Sports.ru: Далибор Дворски

Вероятность выбора Мичкова под 6-м номером: 10%

№7, «Филадельфия»

Тут мы уже можем говорить только о математических вероятностях. Если Мичков будет доступен к седьмому пику, «Флайерс», по идее, должны прыгать до потолка от свалившейся на них удачи. Но есть нюанс: они очень редко выбирают русских игроков, а маленьких русских технарей не выбирали вообще никогда (под такое описание более-менее подходит разве что Андрей Ломакин из 1991 года).

С другой стороны, в такой ситуации «Филадельфия» еще не была. А новый генеральный менеджер клуба Дэнни Бриэр как раз сам был маленьким технарем. И три года «Флайерс» спокойно могут подождать, потому что только начали распродажу имеющегося состава и сбор активов.

Кого выберет по версии Sports.ru: Райан Леонард

Вероятность выбора Мичкова под 7-м номером: 3%

№8, «Вашингтон»

Тут нет вопросов. «Вашингтон» хочет Мичкова. Мичков вряд ли что-то имеет против. Но под 8-м пиком «Кэпиталс» заберут Матвея только при самом невероятном раскладе. Перед ними минимум три конкурента, которые мимо него пройти ну никак не должны. Поэтому вариант только один – подниматься через обмены. В идеале – до четвертой позиции. Но если такой обмен и случится, то непосредственно во время драфта, возможно, прямо перед выбором Мичкова – например, под четвертым номером.

Кого выберет по версии Sports.ru: Зак Бенсон

Вероятность выбора Мичкова под 8-м номером: 2%

Фото: hcsochi.ru; Gettyimages.ru/Mike Mulholland / Stringer; globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Ross D. Franklin