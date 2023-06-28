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От Форсберга и Линдроса до Марнера и Макдэвида. Вторая часть ретроблокбастера топ-3 каждого драфта НХЛ

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Часть вторая: 90-е и наше время.

До драфта еще несколько часов, про Мичкова все рассказали (что нужно знать, кто выберет), гайд первого раунда изучили, можно еще немного поностальгировать. Первая часть топ-3 каждого драфта вам вроде неплохо зашла – ее можно вспомнить здесь, там же вводные по теме – надеюсь, вторая тоже понравится.

Коротко повторю вводные: 

– это не топ выборов, это топ игроков драфта;

– не вошедшие в тройку перечислены рандомно. Если считаете, что кого-то не хватает, пишите в комментариях (желательно без лишних эмоций типа «да как можно вообще?», но не настаиваю);

– выбранные по два раза рассматривались только по второму драфту;

– выбор тройки может быть спорным, помните – сколько людей, столько и рейтингов. А вторая часть еще и намного сложнее первой – все больше команд, все выше конкуренция, а потом вообще потолок.

И последнее. Я остановился на драфте-2015, дальше просто нет смысла, там совсем молодые ребята, у которых вилка карьеры еще десять раз может измениться. Как, впрочем, и в паре последних драфтов, но хотелось как-то красиво закончить, а в 2015-м – Макдэвид. Поэтому вот так.

Вроде все сказал, если что – договорим в комментариях. Погнали!

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8 комментариев

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алексей абольник
Ждал с нетерпением!! Спасибо Вам за труд.
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Виталий Коваленко
Бекстрем был 4-м пиком, а не первым.
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Белый офицер
Лекавалье был первым номером того драфта, а не 64-м.
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chibudo74@gmail.com
Спасибо, очень интересно
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Белый офицер
По рейтингам, то Линдхольма должен заменить Гюнцел, а Эрика Карлссона Пьетро. Ну а второе место Суббана вообще ржака. Он должен быть только в упоминаниях. Кейн, Бенн и МакДона топ три того драфта.
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iron_m
Нидермайер ниже Форсберга.

Протёр глаза.

Обновил страницу.

Дыхнул в трубочку.

Перевернул монитор кверх ногами. Почти помогло, но тогда Линдрос оказался выше Нидермайера, ещё хуже.

Подскажите, пожалуйста, как устранить найденный баг?
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Алексей Белов
Автор
Ответ Виталий Коваленко
Бекстрем был 4-м пиком, а не первым.
Спасибо, все поправим, технические косяки. Там не только Бэкстрем, у всех троих номера полетели.
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Леха Л
Ответ Белый офицер
Лекавалье был первым номером того драфта, а не 64-м.
там его как раз с одноклубником перепутали
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