8 комментариев

Часть вторая: 90-е и наше время.

До драфта еще несколько часов, про Мичкова все рассказали (что нужно знать, кто выберет), гайд первого раунда изучили, можно еще немного поностальгировать. Первая часть топ-3 каждого драфта вам вроде неплохо зашла – ее можно вспомнить здесь, там же вводные по теме – надеюсь, вторая тоже понравится.

Коротко повторю вводные:

– это не топ выборов, это топ игроков драфта;

– не вошедшие в тройку перечислены рандомно. Если считаете, что кого-то не хватает, пишите в комментариях (желательно без лишних эмоций типа «да как можно вообще?», но не настаиваю);

– выбранные по два раза рассматривались только по второму драфту;

– выбор тройки может быть спорным, помните – сколько людей, столько и рейтингов. А вторая часть еще и намного сложнее первой – все больше команд, все выше конкуренция, а потом вообще потолок.

И последнее. Я остановился на драфте-2015, дальше просто нет смысла, там совсем молодые ребята, у которых вилка карьеры еще десять раз может измениться. Как, впрочем, и в паре последних драфтов, но хотелось как-то красиво закончить, а в 2015-м – Макдэвид. Поэтому вот так.

Вроде все сказал, если что – договорим в комментариях. Погнали!