Листая старую тетрадь.

В ночь на четверг в Нэшвилле состоится очередной драфт юниоров, на котором среди главных лотов будут и наши – как минимум Матвей Мичков наверняка уйдет в первой десятке. Мы составили подробный гайд на 32 игроков, которые, по нашей версии, будут выбраны в первом раунде.

А пока в качестве разгона предлагаем легкую ностальжи о прошлых драфтах. Короткие вводные:

Почему именно топ-3? Это оптимальное количество для большинства драфтов. И то – кое-где у тройки практически нет альтернативы.

Почему с 1969 года, если драфты проводят с 1963-го? Потому что на первых было слишком мало звезд, вообще не из кого выбирать. Я их тут просто перечислю. 1963 – Пит Маховлич (младший брат Фрэнка). 1964 – Кен Драйден, Сил Эппс-младший (сын легенды «Торонто»). 1965 – никого. 1966 – Брэд Парк (6 номинаций на «Норрис» и ни одного «Норриса»). 1967 – никого. 1968 – никого. И сравните с 1969-м. Поэтому начали с него.

Что учитывалось при выборе тройки? Примерно все, кроме номера и клуба. Зачастую игрок становился звездой или даже легендой не в той команде, которая его выбрала. Но это неважно – тут оценивается только общее впечатление от карьеры. Это не топ выборов на драфте, это топ игроков драфта .

Как выбраны перечисленные под главной тройкой? Никак – это просто рандомный список как будто бы максимально известных и заслуженных игроков. Поэтому, если считаете, что в перечислении кого-то «забыли» – пожалуйста, добавляйте в комментариях.

А как учитывались те, кого выбирали дважды? Только по второму драфту. Это кажется логичным, потому что после первого они же в НХЛ не попали.

В каких-то случаях выбор тройки может выглядеть спорным – это нормально, спорьте в комментариях.

Сегодня первая часть – до 1990 года. Погнали!