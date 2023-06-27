Легенда на легенде.

В этом году исполняется 20 лет одной из самых шикарных церемоний в истории НХЛ. Драфт, в котором каждый игрок из топ-10 мог претендовать как минимум на топ-3 в любой другой год. Драфт, где талант на таланте и где были свои кражи и феерические ошибки менеджеров.

Драфт, на котором было много чего интересного и под конец: если забыли – именно тогда «Флорида» искала лазейку, чтобы задрафтовать Овечкина, но у нее ничего не получилось.

К слову, не все парни из первого раунда тогда оправдали ожидания, поэтому мы провели свой редрафт и предлагаем посмотреть, в каком порядке выбирали бы менеджеры, если б знали, как будет развиваться карьера игроков. Итак, сначала указан тот, кто по итогу двадцати лет действительно был достоин уйти под тем или иным номером, а через слэш – оригинальный пик.

Кстати, год назад мы пересобирали драфт-2012 – если интересно, можете освежить в памяти.

1. «Питтсбург» – Патрис Бержерон (2003: №45) / Марк-Андре Флери

Будем объективны: «пингвины» в целом сделали неплохой первый выбор, но насколько же шикарная карьера получилась (или еще получается?) у Патриса Бержерона. К 25 годам он стал членом Тройного золотого клуба, выиграв Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

В его карьере не было 100-очковых сезонов, но Бержерона ценят за другие качества. У него шесть «Селке Трофи» и в общей сложности 12 (!) номинаций на этот приз – абсолютный рекорд НХЛ. Он набрал больше 1000 очков в регулярках – и все это в составе одного клуба. Патрис каждый год был реальным лидером и капитаном «Брюинс», мощно выступая в плей-офф (ну, кроме этой весны).

2. «Каролина» – Кори Перри (№28) / Эрик Стаал

Опять-таки, у «Каролины» был достойный выбор, но все же здесь должен был быть Кори Перри. Хотя его можно было смело ставить и на первую строчку, но тут, как в любом рейтинге – есть доля субъективизма.

Перри – фантастический игрок и по своему набору скиллов, и по карьере, которая у него была по-своему отличной. Он тоже вошел в Тройной золотой клуб, пусть и на шесть лет позже Бержерона. А вот свой Кубок Стэнли он взял даже раньше и в Ванкувере-2010 проявил себя лучше. Плюс добавьте сюда «Морис Ришар», «Харт» и три проигранных финала Кубка Стэнли с 2020-го по 2022-й. Кто-кто, а Перри сыграл далеко не последнюю роль в том, чтобы его команды добрались до решающей стадии.

3. «Флорида» – Райан Гецлаф (№19) / Нэтан Хортон

Еще одна живая легенда, пусть и не вошедшая в Тройной золотой клуб. Но у Райана и так впечатляющая карьера: 17 сезонов в «Анахайме», 1019 очков – он лучший игрок того драфта по средней результативности. Победа в Кубке Стэнли-2007, золото Игр-2010 и 2014, победа в Кубке мира-2016 – это один из самых топовых центральных в современной истории НХЛ, которого хоть и выбрали в первом раунде, но не так высоко, как он того заслуживал.

Забавно, что «пантеры» тогда обменяли первый пик «Питтсбургу» и уверяли, что, выбрав Хортона, получили то, что хотели. Он провел неплохую карьеру, но вряд ли соответствовал третьему номеру драфта.

4. «Коламбус» – Джо Павелски (№205) / Николай Жердев

Видимо, в 2003-м Джо Павелски знали только скауты «Сан-Хосе», которые выбрали его лишь в седьмом раунде.

Американец до 2006 года вообще играл в NCAA и пришел в НХЛ, когда было 22 – но с тех пор у него 1250 матчей в лиге за «Сан-Хосе» и «Даллас». Здесь не такой солидный список достижений, как у предыдущих игроков, но он один из четырех хоккеистов того драфта, кто добрался до отметки в 1000 очков. И не забывайте, что Павелски сейчас лучший по голам в плей-офф среди действующих игроков – в кубковых матчах он превращается в зверя.

А Жердев… Обидно, когда люди сами закапывают свой талант. Николай в те годы действительно был в порядке и сыграл 400 с лишним матчей в НХЛ, но это явно не то, чего ждали от игрока, выбранного под четвертым номером.

5. «Баффало» – Брент Бернс (№20) / Томаш Ванек

«Клинки» тогда поверили в Томаша Ванека, и он провел достаточно неплохую карьеру, но его стоило выбирать позже. А вот кто должен был оказаться на его месте – так это Брент Бернс.

Самый результативный защитник того драфта, который даже в свои 38 все еще в большущем порядке. Если что, в этом сезоне по забитым голам среди дефов он уступил только Карлссону и Хэмилтону. Бернс трижды был номинирован на «Норрис Трофи» (взял его в 2017-м) и дважды становился самым результативным защитником регулярки. На клубном уровне ему не хватает только одного – Кубка Стэнли. Может, с «Каролиной» он все-таки придет.

6. «Сан-Хосе» – Марк-Андре Флери (№1) / Милан Михалек

В 2003-м Флери выбрали первым – и он дебютировал в НХЛ уже в октябре того же года. Там вообще все складывалось в его пользу: он сам был сильнейшим вратарем драфта, а «Питтсбург» хотел начать свою перестройку именно с этой позиции.

Тот шаг «пингвинов» себя оправдал сполна – Флери приложил руку к завоеванию Кубка Стэнли. Потом успел пошуметь с «Вегасом» и до сих пор продолжает играть в хоккей – у него остался еще один год контракта с «Миннесотой».

7. «Нэшвилл» – Райан Сутер (№7) / Райан Сутер

А вот здесь мы оставили все так, как и произошло по факту. «Нэшвилл» взял лучшего дефа драфта после Бернса – и Райан был заметной фигурой во всех командах, где он выступал. Семь лет за «Предаторс», еще девять – за «Миннесоту», и сейчас он готовится к своему третьему сезону в «Далласе».

Номинация на «Норрис» в 2013-м, в четырех регулярках становился лучшим по среднему айстайму – вполне отличная карьера. Вспомните, как он кошмарил Капризова в последнем плей-офф – такого ветерана хотели бы иметь многие.

8. «Атланта» – Эрик Стаал (№2) / Брэйдон Коберн

Стаал – настоящая глыба, лидер по количеству матчей среди игроков драфта-2003 – 1365 игр. У него приличная карьера, он тоже собрал Кубок Стэнли, золото ЧМ и ОИ в 25 лет и неоднократно вызывался на Матч звезд.

При таких конкурентах Стаала взяли вторым, по факту же его должны были выбрать на несколько пиков ниже. В остальном – классная карьера, о которой мечтали бы многие игроки.

9. «Калгари» – Ши Уэбер (№49) / Дион Фанюф

«Огоньки» поставили на Фанюфа, а стоило брать Ши Уэбера. Один из лучших защитников своего поколения, с сумасшедшим броском, ушел только в середине второго раунда.

Возможно, он и сейчас бы продолжал играть, если б не травмы. Обидно, но до Кубка Стэнли так и не добрался. Было еще три номинации на «Норрис» – и ни одной победы. Причем каждый раз он уступал Здено Харе.

10. «Монреаль» – Зак Паризе (№17) / Андрей Костицын

Паризе на драфте чуть-чуть недооценили – по нашим прикидкам его должны забирать в топ-10: у него хорошие лидерские качества, он был одним из лучших во всех клубах, за которые играл. Даже в прошедшем сезоне Зак стал третьим снайпером «Айлендерс», забив 21 гол. В общей сложности у него 429 шайб за 1224 матча – только трое игроков с того драфта забили больше.

Костицын с хоккеем уже закончил. Он отыграл 398 матчей в НХЛ, потом поехал в КХЛ, где звездой тоже не стал. Карьеру он и вовсе завершал в Европе, а сейчас возглавил скаутское направление в минском «Динамо».

11. «Филадельфия» – Джефф Картер (№11) / Джефф Картер

19 сезонов в НХЛ, два Кубка Стэнли с «королями», третий снайпер из игроков с драфта-2003 – человек, который рубится на льду, играет в обеих спецбригадах.

На уровне НХЛ у него нет индивидуальных трофеев, но так ли они нужны, когда ты забил победный гол в решающей игре финала Кубка Стэнли? Он вообще первый после Овечкина по победным голам в НХЛ среди действующих хоккеистов.

12. «Рейнджерс» – Кори Кроуфорд (№52) / Хью Джессимэн

Кто-то скажет, что Кроуфорду повезло попасть в напичканный суперзвездами «Чикаго» и стать соучастником громких успехов клуба – и это отчасти правда. Но свой вклад в два Кубка Стэнли он все равно внес. Да, он не брал «Везину», зато получал заслуженные «Дженнингс Трофи».

Джессимэн – очевиднейший промах селекционеров «Рейнджерс». От него достаточно быстро отказались, он восемь лет колесил по АХЛ и сыграл в НХЛ всего два матча за «Флориду». В сезоне-2013/14 Хью даже засветился в КХЛ, сыграв за Медвешчак, а через год завершил карьеру.

13. «Лос-Анджелес» – Дастин Браун (№13) / Дастин Браун

Брауна вообще сложно представить в любом другом джерси, кроме как «Кингс». Один из культовых игроков «королей», который помог команде взять два Кубка Стэнли. Форвард, сочетавший в себе лидерские качества, любовь к силовому хоккею и отличные игровые навыки. Он не был топовым снайпером и даже отметку в 30 голов преодолел всего один раз, но зато хорошо запомнился по плей-офф-2012, когда стал лучшим по очкам, голам и ассистам.

14. «Чикаго» – Брент Сибрук (№14) / Брент Сибрук

Как вы уже поняли, при прочих равных мы решили оставлять оригинальный пик.

Сибрук не играет в хоккей в последние три года – из-за травм ему пришлось завязать. Почти всю карьеру он провел вместе с Данканом Китом, и был неотъемлемой частью того «Чикаго», который можно было назвать командой-династией. Сибрук не был суператакующим дефом, но все равно набирал немало очков и шикарно смотрелся в плей-офф, что отлично подтверждают его три чемпионских перстня.

15. «Айлендерс» – Майк Ричардс (№24) / Роберт Нильссон

Майк не был звездой в широком плане и закончил довольно рано – в 31 год. Но даже за относительно недолгую карьеру он добился того, чего нет у большинства игроков – золота Олимпиады и два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом». Причем действительно играл важную роль, и чемпионский состав «королей» сложно представить без Ричардса. Он постоянно выходил при игре 4-на-5, и до сих пор с приличным отрывом лидирует по голам в меньшинстве среди игроков драфта-2003 (28 – у Ричардса, 22 – у Бержерона).

Что касается Нильссона, то нью-йоркские клубы в первом раунде того драфта промахнулись. Роберт отыграл в НХЛ всего пять лет, потом взял Кубок Гагарина в «Салавате Юлаеве», побегал за «Торпедо» и отправился в Швейцарию. С 2018-го он не играет в хоккей на профессиональном уровне. Плюс есть интересная деталь – он женился на дочери Николая Хабибулина.

16. «Сан-Хосе» – Райан Кеслер (№23) / Стив Бернье

Крепкий, талантливый двусторонний центр, который сыграл в НХЛ 1001 матч и завязал с хоккеем по состоянию здоровья. Райан пять раз претендовал на «Селке Трофи» (и выиграл его в 2011-м) – и это хорошо характеризует его как игрока. Он действительно здорово сочетал в себе атакующие навыки и оборонительные, проявлял лидерские качества и был одним из самых заметных в «Ванкувере» и «Анахайме».

Сначала он пропустил сезон из-за операции на бедре, а потом ему диагностировали болезнь Крона, из-за чего он перестал играть в 35 лет.

17. «Нью-Джерси» – Дастин Бафлин (№245) / Зак Паризе

Крепкий, мощный и очень сильный во всех смыслах деф Дастин Бафлин был настолько недооценен, что ушел на драфте только в восьмом (!) раунде. Но выбравший его «Чикаго» получил отличного защитника, который внес сумасшедший вклад в Кубок Стэнли-2010, забив 11 голов в плей-офф. В «Виннипеге» он был стабильным игроком первой пары обороны и одним из лидеров, но в 2019-м закончил из-за травм. Среди защитников с того драфта он был вторым по средней результативности, набирая 0,6 очка в среднем за игру.

18. «Вашингтон» – Дион Фанюф (№9) / Эрик Фер

Фанюф – еще один габаритный защитник, который отличался жесткой и местами даже грубой игрой. Не зря он первый после Кори Перри по штрафным минутам среди игроков драфта-2003. Дион в течение шести сезонов был капитаном «Торонто» – этот факт уже сам по себе говорит о многом. Его лучшие годы с точки зрения результативности прошли в «Калгари». «Флэймс» выбрали его высоковато, но тем не менее, это была карьера достойная выбора в первом раунде драфта.

Если говорить про Фера, то его вряд ли выбрали бы так высоко, зная, как сложится его карьера. Его личный рекорд – 21 гол в регулярке-2009/10. В любом случае, он отыграл 652 матча в НХЛ, поднял над головой Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а на закате карьеры даже засветился в КХЛ – провел несколько матчей за «Ак Барс».

19. «Анахайм» – Томаш Ванек (№5) / Райан Гецлаф

Ванек достаточно высоко котировался по юниорам, что и объясняет его высокий выбор на драфте. Он на самом деле не был обделен талантом – и за 14 сезонов в НХЛ набрал почти 789 очков. При этом после восьми с лишним лет в «Баффало» он сменил семь команд и только в «Миннесоте» и «Детройте» провел один полный сезон и более.

Томаш завершил карьеру в 2019-м, и в последние пару лет работал с детскими командами в США.

20. «Миннесота» – Ярослав Галак (№271) / Брент Бернс

Драфт-2003 был богат и на вратарей. С ними ведь вообще максимально сложно: мало заметить хорошего вратаря – надо предугадать, как он будет расти в течение карьеры. Зачастую даже генменеджеры не берутся оценивать киперов, и все идет на откуп тренерам вратарей.

В 2003-м Галак блеснул на ЮЧМ, но его задрафтовали только в девятом раунде. До него выбрали 26 вратарей, и только трое стабильно заиграли в НХЛ. Галак даже в сезоне-2022/23 отыграл 25 матчей и был надежным бэкапом Шестеркина. А всего у него 581 игра за 17 сезонов в лиге – больше только у Флери.

21. «Бостон» – Луи Эрикссон (№33) / Марк Стюарт

Эрикссона немного недооценили – взяли в начале второго раунда, хотя он заслуживал уйти на 12 пиков раньше. Швед провел свои лучшие годы в «Далласе», где был особенно хорош в период 2008-2012 – тогда ему удавалось забивать не менее 25 голов за регулярку, и он стабильно набирал 60-70 очков. Бросок у него был что надо, но после «Старс» он поехал в «Бостон», потом в «Ванкувер» и «Аризону» – и только один раз добрался до отметки в 30 голов за сезон.

«Мишки» 20 лет назад выбрали защитника Марка Стюарта, и он всю карьеру был чистым домоседом – только раз ему удалось выбить больше 15 очков в регулярке. В карьере Марка были «Бостон» и «Виннипег», а в 2017-м он приехал на один сезон в немецкую лигу и там же завершил игровую карьеру, но потом быстро начал тренерскую. В прошедшем сезоне Стюарт был ассистентом Вудкрофта в «Эдмонтоне».

22. «Эдмонтон» – Дэвид Бэкес (№62) / Марк-Антуан Пулио

Бэкес на драфте-2003 попал в «Сент-Луис», где стал очень заметной фигурой и дорос до капитана. Крепкий и мощный форвард, который был лидером по духу и провел вполне себе результативную карьеру в НХЛ, войдя в топ-15 игроков драфта по очкам и шайбам. Он закончил с хоккеем пару лет назад, и это была максимально красивая история: подписал однодневный контракт с «Блюз» и вышел на хоккейную пенсию в качестве игрока «музыкантов».

Если вы запомнили Пулио как игрока НХЛ – видимо, вы хоккейный гик. Он разрывал на уровне лиги Квебека, но переход в НХЛ не особо задался. В «Эдмонтоне» в него верили и до последнего давали шансы, потом он пробовал пробиться в «Тампу» и «Финикс», но в основном играл в АХЛ. Причем делал это неплохо, но в 2012-м решил, что надо ехать зарабатывать в Швейцарию, где играет до сих пор и имеет контракт на ближайший год.

23. «Ванкувер» – Джимми Ховард (№64) / Райан Кеслер

Ховард всю карьеру провел в «Детройте», который его и выбрал. Как и у большинства вратарей, у него был долгий путь на вершину через АХЛ, но в 2009-м Джимми стал первым номером «Ред Уингс» и оставался им почти до конца карьеры в 2020-м. В масштабах «Детройта» он не был таким легендарным, как Терри Савчак или Крис Осгуд, но свой вклад в историю все равно внес.

24. «Филадельфия» – Нэтан Хортон (№3) / Майк Ричардс

Вот где должен был быть Хортон, хотя и стоит признать, что ему фатально не повезло со здоровьем. Он закончил в 29 лет из-за травмы спины и операции, после которой стало ясно, что в хоккей он не вернется. Правда, Нэтан все-таки успел поднять Кубок Стэнли над головой – очень своевременно попал в «Бостон».

Без травм он не совсем соответствовал уровню третьего пика, но все равно был достаточно результативным игроком. Когда начались проблемы со здоровьем, то с ними ушла и стабильность.

25. «Флорида» – Брэйдон Коберн (№8) / Энтони Стюарт

Не совсем понятно, по каким критериям «Атланта» выбрала Коберна вторым среди всех дефов.

В целом, у него была интересная карьера – иначе его бы в этом списке не оказалось. У Брэйдона почти 1000 матчей в НХЛ, но при этом он никогда не был атакующим защитником: выбил 36 очков в первом полноценном сезоне в «Филадельфии», но больше к этой отметке и близко не подбирался. Главную задачу на карьеру он все же выполнил – после проигранных финалов в 2010 и 2015 годах стал частью чемпионской «Тампы»-2020 и спустя год завершил игровую карьеру.

Стюарта хорошо должны были запомнить в Екатеринбурге – как легионера, который вообще ничем не помог и забил 1 гол в 19 играх. В НХЛ у него 262 игры за «Флориду», «Атланту» и «Каролину», после которых начались метания по Европе – в 2016-м он закончил после попытки поиграть в LNAH – канадской лиге, где играют 7-8 команд из Квебека. А ведь на уровне молодежной сборной он набирал почти два очка за игру, когда поехал на МЧМ с ребятами постарше.

26. «Лос-Анджелес» – Милан Михалек (№6) / Брайан Бойл

Михалек по юниорам был достаточно талантливым: его выбрали очень высоко, он дебютировал в НХЛ сразу после драфта и забил в первой же игре. Но потом случилось две травмы подряд: в сезоне-2003/04 он сыграл суммарно всего 11 матчей и потом полностью пропустил следующий локаутный год.

Он неплохо проявил себя в составе «акул», когда выбивал не менее 55 очков три сезона подряд, забил 35 голов в чемпионате-2011/12, но от него явно ожидали более стабильной игры – в 2017-м он закончил.

27. «Лос-Анджелес» – Брайан Бойл (№26) / Джефф Тамбелини

Бойл ушел на драфте 26-м, но у «королей» было два пика подряд, поэтому мы сдвинули Брайана ровно на один пик.

Про таких обычно говорят просто: мужик. Огромный силовой форвард, которому так и не посчастливилось взять Кубок Стэнли, хотя играл в финале два года подряд с разными командами. Бойл был крепким нападающим, который любил хитануть, мог подраться и при этом всегда был нацелен на чужие ворота. Особенно круто, что он смог вернуться в хоккей после лейкоза – так что свою главную победу он добыл за пределами льда.

28. «Анахайм» – Брайан Эллиотт (№291) / Кори Перри

Предпоследний (!) пик того драфта – Эллиотт уходит в «Оттаву». Много ли ждут от вратаря, которого драфтуют в девятом раунде? На момент драфта Брайан завершил сезон в команде из лиги Онтарио – и речь не про OHL, а про юниорскую провинциальную лигу. Но потом его карьера пошла вверх и в итоге он сейчас на третьем месте по количеству матчей среди вратарей драфта-2003 (543!). Из наград у него «Дженнингс Трофи», и дважды он становился лучшим по проценту отраженных бросков по итогам регулярки. Неплохо для вратаря с таким низким выбором.

Глядя на оригинальный пик, все понимают, что «Анахайм» в первом раунде драфта сработал просто идеально и обеспечил себя двумя топовыми игроками на годы вперед – они же помогли потом выиграть Кубок Стэнли. Самое крутое, что 28-й пик «утки» получили по ходу драфта, когда пожертвовали своими двумя пиками во втором раунде, лишь бы забрать Кори – и попали прямо в яблочко.

29. «Оттава» – Ли Стемпняк (№148) / Патрик Ивс

Стемпняка драфтовали в пятом раунде, когда обычно уходят игроки постарше. На тот момент ему было 20 лет, он бегал за команду колледжа в студенческой лиге – и это было еще одно удачное попадание «Сент-Луиса» после выбора Бэкеса. Правда, в «Блюз» он провел три с лишним сезона и после этого объехал девять команд, но это не помешало ему забить 203 гола в 911 матчах.

«Сенаторы» же выбрали тогда Ивса. Он тоже ненадолго задержался в «Оттаве». В целом свою карьеру провел чуть хуже, но его после 30 сопровождали травмы и болезни, из-за которых с хоккеем пришлось завязать.

30. «Сент-Луис» – Тобиас Энстрем (№239) / Шон Белл

На этом драфте было немало игроков, от которых особо ничего не ждали, но они прыгнули выше головы. Пример Энстрема – как раз отсюда. Он доехал до НХЛ только через пять лет после драфта и стал знаковой фигурой в «Атланте»/«Виннипеге». В общей сложностей у него 308 очков в 719 матчах и вполне приличные для защитника 0,43 за игру. После этого вернулся в родной шведский «Модо», где и завершил карьеру в 2020-м.

«Сент-Луис» тогда удачно попадал только в поздних раундах, а в первом они жестко облажались. Шон Белл сыграл в НХЛ 20 матчей за четыре разных клуба, завязал в 30 лет и сейчас тренирует юниорские команды в родном Эдмонтоне.

Фото: AP Photo/Michael Dwyer, Ryan Remiorz, Jae C. Hong, Mark Avery, Josie Lepe, John Russell, Mark Humphrey, Gregory Smith, Mark J. Terrill, The Canadian Press/Darryl Dyck, Chris O’Meara, Jeff Roberson, Mike Carlson, LM Otero