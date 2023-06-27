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Бержерон – в «Питтсбурге», Гецлаф – во «Флориде», Стаал – в «Атланте». Мы пересобрали один из величайших драфтов

НХЛ НХЛ
драфт НХЛ драфт НХЛ
Патрис Бержерон Патрис Бержерон
Кори Перри Кори Перри
Джо Павелски Джо Павелски
Брент Бернс Брент Бернс
Райан Гецлаф Райан Гецлаф
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери
Райан Сутер Райан Сутер
Эрик Стаал Эрик Стаал
Зак Паризе Зак Паризе
Ши Уэбер Ши Уэбер
Дастин Браун Дастин Браун
Кори Кроуфорд Кори Кроуфорд
Джефф Картер Джефф Картер
Монреаль Монреаль
Питтсбург Питтсбург
Баффало Баффало
Нэшвилл Нэшвилл
Атланта Атланта
Калгари Калгари
Коламбус Коламбус
Каролина Каролина
Флорида Флорида
Сан-Хосе Сан-Хосе
Рейнджерс Рейнджерс
Филадельфия Филадельфия
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Нью-Джерси Нью-Джерси
Луи Эрикссон Луи Эрикссон
Бостон Бостон
Вашингтон Вашингтон
Айлендерс Айлендерс
Дион Фанюф Дион Фанюф
Чикаго Чикаго
Томас Ванек Томас Ванек
Эдмонтон Эдмонтон
Райан Кеслер Райан Кеслер
Ярослав Галак Ярослав Галак
Миннесота Миннесота
Брент Сибрук Брент Сибрук
Дастин Бафлин Дастин Бафлин
Анахайм Анахайм
Дэвид Бэкес Дэвид Бэкес
Майк Ричардс Майк Ричардс
Тобиас Энстрем Тобиас Энстрем
Брайан Бойл Брайан Бойл
Брайан Эллиотт Брайан Эллиотт
Оттава Оттава
Сент-Луис Сент-Луис
Нэтан Хортон Нэтан Хортон
Брэйдон Коберн Брэйдон Коберн
Джимми Ховард Джимми Ховард
Ванкувер Ванкувер
Милан Михалек Милан Михалек
Ли Стемпняк Ли Стемпняк
Хоккей Хоккей

Легенда на легенде.

В этом году исполняется 20 лет одной из самых шикарных церемоний в истории НХЛ. Драфт, в котором каждый игрок из топ-10 мог претендовать как минимум на топ-3 в любой другой год. Драфт, где талант на таланте и где были свои кражи и феерические ошибки менеджеров.

Драфт, на котором было много чего интересного и под конец: если забыли – именно тогда «Флорида» искала лазейку, чтобы задрафтовать Овечкина, но у нее ничего не получилось.

К слову, не все парни из первого раунда тогда оправдали ожидания, поэтому мы провели свой редрафт и предлагаем посмотреть, в каком порядке выбирали бы менеджеры, если б знали, как будет развиваться карьера игроков. Итак, сначала указан тот, кто по итогу двадцати лет действительно был достоин уйти под тем или иным номером, а через слэш – оригинальный пик.

Кстати, год назад мы пересобирали драфт-2012 – если интересно, можете освежить в памяти.

1. «Питтсбург» – Патрис Бержерон (2003: №45) / Марк-Андре Флери

Будем объективны: «пингвины» в целом сделали неплохой первый выбор, но насколько же шикарная карьера получилась (или еще получается?) у Патриса Бержерона. К 25 годам он стал членом Тройного золотого клуба, выиграв Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

В его карьере не было 100-очковых сезонов, но Бержерона ценят за другие качества. У него шесть «Селке Трофи» и в общей сложности 12 (!) номинаций на этот приз – абсолютный рекорд НХЛ. Он набрал больше 1000 очков в регулярках – и все это в составе одного клуба. Патрис каждый год был реальным лидером и капитаном «Брюинс», мощно выступая в плей-офф (ну, кроме этой весны).

2. «Каролина» – Кори Перри (№28) / Эрик Стаал

Опять-таки, у «Каролины» был достойный выбор, но все же здесь должен был быть Кори Перри. Хотя его можно было смело ставить и на первую строчку, но тут, как в любом рейтинге – есть доля субъективизма.

Перри – фантастический игрок и по своему набору скиллов, и по карьере, которая у него была по-своему отличной. Он тоже вошел в Тройной золотой клуб, пусть и на шесть лет позже Бержерона. А вот свой Кубок Стэнли он взял даже раньше и в Ванкувере-2010 проявил себя лучше. Плюс добавьте сюда «Морис Ришар», «Харт» и три проигранных финала Кубка Стэнли с 2020-го по 2022-й. Кто-кто, а Перри сыграл далеко не последнюю роль в том, чтобы его команды добрались до решающей стадии.

3. «Флорида» – Райан Гецлаф (№19) / Нэтан Хортон

Еще одна живая легенда, пусть и не вошедшая в Тройной золотой клуб. Но у Райана и так впечатляющая карьера: 17 сезонов в «Анахайме», 1019 очков – он лучший игрок того драфта по средней результативности. Победа в Кубке Стэнли-2007, золото Игр-2010 и 2014, победа в Кубке мира-2016 – это один из самых топовых центральных в современной истории НХЛ, которого хоть и выбрали в первом раунде, но не так высоко, как он того заслуживал.

Забавно, что «пантеры» тогда обменяли первый пик «Питтсбургу» и уверяли, что, выбрав Хортона, получили то, что хотели. Он провел неплохую карьеру, но вряд ли соответствовал третьему номеру драфта.

4. «Коламбус» – Джо Павелски (№205) / Николай Жердев

Видимо, в 2003-м Джо Павелски знали только скауты «Сан-Хосе», которые выбрали его лишь в седьмом раунде.

Американец до 2006 года вообще играл в NCAA и пришел в НХЛ, когда было 22 – но с тех пор у него 1250 матчей в лиге за «Сан-Хосе» и «Даллас». Здесь не такой солидный список достижений, как у предыдущих игроков, но он один из четырех хоккеистов того драфта, кто добрался до отметки в 1000 очков. И не забывайте, что Павелски сейчас лучший по голам в плей-офф среди действующих игроков – в кубковых матчах он превращается в зверя.

А Жердев… Обидно, когда люди сами закапывают свой талант. Николай в те годы действительно был в порядке и сыграл 400 с лишним матчей в НХЛ, но это явно не то, чего ждали от игрока, выбранного под четвертым номером.

5. «Баффало» – Брент Бернс (№20) / Томаш Ванек

«Клинки» тогда поверили в Томаша Ванека, и он провел достаточно неплохую карьеру, но его стоило выбирать позже. А вот кто должен был оказаться на его месте – так это Брент Бернс.

Самый результативный защитник того драфта, который даже в свои 38 все еще в большущем порядке. Если что, в этом сезоне по забитым голам среди дефов он уступил только Карлссону и Хэмилтону. Бернс трижды был номинирован на «Норрис Трофи» (взял его в 2017-м) и дважды становился самым результативным защитником регулярки. На клубном уровне ему не хватает только одного – Кубка Стэнли. Может, с «Каролиной» он все-таки придет.

6. «Сан-Хосе» – Марк-Андре Флери (№1) / Милан Михалек

В 2003-м Флери выбрали первым – и он дебютировал в НХЛ уже в октябре того же года. Там вообще все складывалось в его пользу: он сам был сильнейшим вратарем драфта, а «Питтсбург» хотел начать свою перестройку именно с этой позиции.

Тот шаг «пингвинов» себя оправдал сполна – Флери приложил руку к завоеванию Кубка Стэнли. Потом успел пошуметь с «Вегасом» и до сих пор продолжает играть в хоккей – у него остался еще один год контракта с «Миннесотой».

7. «Нэшвилл» – Райан Сутер (№7) / Райан Сутер

А вот здесь мы оставили все так, как и произошло по факту. «Нэшвилл» взял лучшего дефа драфта после Бернса – и Райан был заметной фигурой во всех командах, где он выступал. Семь лет за «Предаторс», еще девять – за «Миннесоту», и сейчас он готовится к своему третьему сезону в «Далласе».

Номинация на «Норрис» в 2013-м, в четырех регулярках становился лучшим по среднему айстайму – вполне отличная карьера. Вспомните, как он кошмарил Капризова в последнем плей-офф – такого ветерана хотели бы иметь многие.

8. «Атланта» – Эрик Стаал (№2) / Брэйдон Коберн

Стаал – настоящая глыба, лидер по количеству матчей среди игроков драфта-2003 – 1365 игр. У него приличная карьера, он тоже собрал Кубок Стэнли, золото ЧМ и ОИ в 25 лет и неоднократно вызывался на Матч звезд.

При таких конкурентах Стаала взяли вторым, по факту же его должны были выбрать на несколько пиков ниже. В остальном – классная карьера, о которой мечтали бы многие игроки.

9. «Калгари» – Ши Уэбер (№49) / Дион Фанюф

«Огоньки» поставили на Фанюфа, а стоило брать Ши Уэбера. Один из лучших защитников своего поколения, с сумасшедшим броском, ушел только в середине второго раунда.

Возможно, он и сейчас бы продолжал играть, если б не травмы. Обидно, но до Кубка Стэнли так и не добрался. Было еще три номинации на «Норрис» – и ни одной победы. Причем каждый раз он уступал Здено Харе.

10. «Монреаль» – Зак Паризе (№17) / Андрей Костицын

Паризе на драфте чуть-чуть недооценили – по нашим прикидкам его должны забирать в топ-10: у него хорошие лидерские качества, он был одним из лучших во всех клубах, за которые играл. Даже в прошедшем сезоне Зак стал третьим снайпером «Айлендерс», забив 21 гол. В общей сложности у него 429 шайб за 1224 матча – только трое игроков с того драфта забили больше.

Костицын с хоккеем уже закончил. Он отыграл 398 матчей в НХЛ, потом поехал в КХЛ, где звездой тоже не стал. Карьеру он и вовсе завершал в Европе, а сейчас возглавил скаутское направление в минском «Динамо».

11. «Филадельфия» – Джефф Картер (№11) / Джефф Картер

19 сезонов в НХЛ, два Кубка Стэнли с «королями», третий снайпер из игроков с драфта-2003 – человек, который рубится на льду, играет в обеих спецбригадах.

На уровне НХЛ у него нет индивидуальных трофеев, но так ли они нужны, когда ты забил победный гол в решающей игре финала Кубка Стэнли? Он вообще первый после Овечкина по победным голам в НХЛ среди действующих хоккеистов.

12. «Рейнджерс» – Кори Кроуфорд (№52) / Хью Джессимэн

Кто-то скажет, что Кроуфорду повезло попасть в напичканный суперзвездами «Чикаго» и стать соучастником громких успехов клуба – и это отчасти правда. Но свой вклад в два Кубка Стэнли он все равно внес. Да, он не брал «Везину», зато получал заслуженные «Дженнингс Трофи».

Джессимэн – очевиднейший промах селекционеров «Рейнджерс». От него достаточно быстро отказались, он восемь лет колесил по АХЛ и сыграл в НХЛ всего два матча за «Флориду». В сезоне-2013/14 Хью даже засветился в КХЛ, сыграв за Медвешчак, а через год завершил карьеру.

13. «Лос-Анджелес» – Дастин Браун (№13) / Дастин Браун

Брауна вообще сложно представить в любом другом джерси, кроме как «Кингс». Один из культовых игроков «королей», который помог команде взять два Кубка Стэнли. Форвард, сочетавший в себе лидерские качества, любовь к силовому хоккею и отличные игровые навыки. Он не был топовым снайпером и даже отметку в 30 голов преодолел всего один раз, но зато хорошо запомнился по плей-офф-2012, когда стал лучшим по очкам, голам и ассистам.

14. «Чикаго» – Брент Сибрук (№14) / Брент Сибрук

Как вы уже поняли, при прочих равных мы решили оставлять оригинальный пик.

Сибрук не играет в хоккей в последние три года – из-за травм ему пришлось завязать. Почти всю карьеру он провел вместе с Данканом Китом, и был неотъемлемой частью того «Чикаго», который можно было назвать командой-династией. Сибрук не был суператакующим дефом, но все равно набирал немало очков и шикарно смотрелся в плей-офф, что отлично подтверждают его три чемпионских перстня.

15. «Айлендерс» – Майк Ричардс (№24) / Роберт Нильссон

Майк не был звездой в широком плане и закончил довольно рано – в 31 год. Но даже за относительно недолгую карьеру он добился того, чего нет у большинства игроков – золота Олимпиады и два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом». Причем действительно играл важную роль, и чемпионский состав «королей» сложно представить без Ричардса. Он постоянно выходил при игре 4-на-5, и до сих пор с приличным отрывом лидирует по голам в меньшинстве среди игроков драфта-2003 (28 – у Ричардса, 22 – у Бержерона).

Что касается Нильссона, то нью-йоркские клубы в первом раунде того драфта промахнулись. Роберт отыграл в НХЛ всего пять лет, потом взял Кубок Гагарина в «Салавате Юлаеве», побегал за «Торпедо» и отправился в Швейцарию. С 2018-го он не играет в хоккей на профессиональном уровне. Плюс есть интересная деталь – он женился на дочери Николая Хабибулина.

16. «Сан-Хосе» – Райан Кеслер (№23) / Стив Бернье

Крепкий, талантливый двусторонний центр, который сыграл в НХЛ 1001 матч и завязал с хоккеем по состоянию здоровья. Райан пять раз претендовал на «Селке Трофи» (и выиграл его в 2011-м) – и это хорошо характеризует его как игрока. Он действительно здорово сочетал в себе атакующие навыки и оборонительные, проявлял лидерские качества и был одним из самых заметных в «Ванкувере» и «Анахайме».

Сначала он пропустил сезон из-за операции на бедре, а потом ему диагностировали болезнь Крона, из-за чего он перестал играть в 35 лет.

17. «Нью-Джерси» – Дастин Бафлин (№245) / Зак Паризе

Крепкий, мощный и очень сильный во всех смыслах деф Дастин Бафлин был настолько недооценен, что ушел на драфте только в восьмом (!) раунде. Но выбравший его «Чикаго» получил отличного защитника, который внес сумасшедший вклад в Кубок Стэнли-2010, забив 11 голов в плей-офф. В «Виннипеге» он был стабильным игроком первой пары обороны и одним из лидеров, но в 2019-м закончил из-за травм. Среди защитников с того драфта он был вторым по средней результативности, набирая 0,6 очка в среднем за игру.

18. «Вашингтон» – Дион Фанюф (№9) / Эрик Фер

Фанюф – еще один габаритный защитник, который отличался жесткой и местами даже грубой игрой. Не зря он первый после Кори Перри по штрафным минутам среди игроков драфта-2003. Дион в течение шести сезонов был капитаном «Торонто» – этот факт уже сам по себе говорит о многом. Его лучшие годы с точки зрения результативности прошли в «Калгари». «Флэймс» выбрали его высоковато, но тем не менее, это была карьера достойная выбора в первом раунде драфта.

Если говорить про Фера, то его вряд ли выбрали бы так высоко, зная, как сложится его карьера. Его личный рекорд – 21 гол в регулярке-2009/10. В любом случае, он отыграл 652 матча в НХЛ, поднял над головой Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а на закате карьеры даже засветился в КХЛ – провел несколько матчей за «Ак Барс».

19. «Анахайм» – Томаш Ванек (№5) / Райан Гецлаф

Ванек достаточно высоко котировался по юниорам, что и объясняет его высокий выбор на драфте. Он на самом деле не был обделен талантом – и за 14 сезонов в НХЛ набрал почти 789 очков. При этом после восьми с лишним лет в «Баффало» он сменил семь команд и только в «Миннесоте» и «Детройте» провел один полный сезон и более.

Томаш завершил карьеру в 2019-м, и в последние пару лет работал с детскими командами в США.

20. «Миннесота» – Ярослав Галак (№271) / Брент Бернс

Драфт-2003 был богат и на вратарей. С ними ведь вообще максимально сложно: мало заметить хорошего вратаря – надо предугадать, как он будет расти в течение карьеры. Зачастую даже генменеджеры не берутся оценивать киперов, и все идет на откуп тренерам вратарей.

В 2003-м Галак блеснул на ЮЧМ, но его задрафтовали только в девятом раунде. До него выбрали 26 вратарей, и только трое стабильно заиграли в НХЛ. Галак даже в сезоне-2022/23 отыграл 25 матчей и был надежным бэкапом Шестеркина. А всего у него 581 игра за 17 сезонов в лиге – больше только у Флери.

21. «Бостон» – Луи Эрикссон (№33) / Марк Стюарт

Эрикссона немного недооценили – взяли в начале второго раунда, хотя он заслуживал уйти на 12 пиков раньше. Швед провел свои лучшие годы в «Далласе», где был особенно хорош в период 2008-2012  – тогда ему удавалось забивать не менее 25 голов за регулярку, и он стабильно набирал 60-70 очков. Бросок у него был что надо, но после «Старс» он поехал в «Бостон», потом в «Ванкувер» и «Аризону» – и только один раз добрался до отметки в 30 голов за сезон.

«Мишки» 20 лет назад выбрали защитника Марка Стюарта, и он всю карьеру был чистым домоседом – только раз ему удалось выбить больше 15 очков в регулярке. В карьере Марка были «Бостон» и «Виннипег», а в 2017-м он приехал на один сезон в немецкую лигу и там же завершил игровую карьеру, но потом быстро начал тренерскую. В прошедшем сезоне Стюарт был ассистентом Вудкрофта в «Эдмонтоне».

22. «Эдмонтон» – Дэвид Бэкес (№62) / Марк-Антуан Пулио

Бэкес на драфте-2003 попал в «Сент-Луис», где стал очень заметной фигурой и дорос до капитана. Крепкий и мощный форвард, который был лидером по духу и провел вполне себе результативную карьеру в НХЛ, войдя в топ-15 игроков драфта по очкам и шайбам. Он закончил с хоккеем пару лет назад, и это была максимально красивая история: подписал однодневный контракт с «Блюз» и вышел на хоккейную пенсию в качестве игрока «музыкантов».

Если вы запомнили Пулио как игрока НХЛ – видимо, вы хоккейный гик. Он разрывал на уровне лиги Квебека, но переход в НХЛ не особо задался. В «Эдмонтоне» в него верили и до последнего давали шансы, потом он пробовал пробиться в «Тампу» и «Финикс», но в основном играл в АХЛ. Причем делал это неплохо, но в 2012-м решил, что надо ехать зарабатывать в Швейцарию, где играет до сих пор и имеет контракт на ближайший год.

23. «Ванкувер» – Джимми Ховард (№64) / Райан Кеслер

Ховард всю карьеру провел в «Детройте», который его и выбрал. Как и у большинства вратарей, у него был долгий путь на вершину через АХЛ, но в 2009-м Джимми стал первым номером «Ред Уингс» и оставался им почти до конца карьеры в 2020-м. В масштабах «Детройта» он не был таким легендарным, как Терри Савчак или Крис Осгуд, но свой вклад в историю все равно внес.

24. «Филадельфия» – Нэтан Хортон (№3) / Майк Ричардс

Вот где должен был быть Хортон, хотя и стоит признать, что ему фатально не повезло со здоровьем. Он закончил в 29 лет из-за травмы спины и операции, после которой стало ясно, что в хоккей он не вернется. Правда, Нэтан все-таки успел поднять Кубок Стэнли над головой – очень своевременно попал в «Бостон».

Без травм он не совсем соответствовал уровню третьего пика, но все равно был достаточно результативным игроком. Когда начались проблемы со здоровьем, то с ними ушла и стабильность.

25. «Флорида» – Брэйдон Коберн (№8) / Энтони Стюарт

Не совсем понятно, по каким критериям «Атланта» выбрала Коберна вторым среди всех дефов.

В целом, у него была интересная карьера – иначе его бы в этом списке не оказалось. У Брэйдона почти 1000 матчей в НХЛ, но при этом он никогда не был атакующим защитником: выбил 36 очков в первом полноценном сезоне в «Филадельфии», но больше к этой отметке и близко не подбирался. Главную задачу на карьеру он все же выполнил – после проигранных финалов в 2010 и 2015 годах стал частью чемпионской «Тампы»-2020 и спустя год завершил игровую карьеру.

Стюарта хорошо должны были запомнить в Екатеринбурге – как легионера, который вообще ничем не помог и забил 1 гол в 19 играх. В НХЛ у него 262 игры за «Флориду», «Атланту» и «Каролину», после которых начались метания по Европе – в 2016-м он закончил после попытки поиграть в LNAH – канадской лиге, где играют 7-8 команд из Квебека. А ведь на уровне молодежной сборной он набирал почти два очка за игру, когда поехал на МЧМ с ребятами постарше.

26. «Лос-Анджелес» – Милан Михалек (№6) / Брайан Бойл

Михалек по юниорам был достаточно талантливым: его выбрали очень высоко, он дебютировал в НХЛ сразу после драфта и забил в первой же игре. Но потом случилось две травмы подряд: в сезоне-2003/04 он сыграл суммарно всего 11 матчей и потом полностью пропустил следующий локаутный год.

Он неплохо проявил себя в составе «акул», когда выбивал не менее 55 очков три сезона подряд, забил 35 голов в чемпионате-2011/12, но от него явно ожидали более стабильной игры – в 2017-м он закончил.

27. «Лос-Анджелес» – Брайан Бойл (№26) / Джефф Тамбелини

Бойл ушел на драфте 26-м, но у «королей» было два пика подряд, поэтому мы сдвинули Брайана ровно на один пик.

Про таких обычно говорят просто: мужик. Огромный силовой форвард, которому так и не посчастливилось взять Кубок Стэнли, хотя играл в финале два года подряд с разными командами. Бойл был крепким нападающим, который любил хитануть, мог подраться и при этом всегда был нацелен на чужие ворота. Особенно круто, что он смог вернуться в хоккей после лейкоза – так что свою главную победу он добыл за пределами льда.

28. «Анахайм» – Брайан Эллиотт (№291) / Кори Перри

Предпоследний (!) пик того драфта – Эллиотт уходит в «Оттаву». Много ли ждут от вратаря, которого драфтуют в девятом раунде? На момент драфта Брайан завершил сезон в команде из лиги Онтарио – и речь не про OHL, а про юниорскую провинциальную лигу. Но потом его карьера пошла вверх и в итоге он сейчас на третьем месте по количеству матчей среди вратарей драфта-2003 (543!). Из наград у него «Дженнингс Трофи», и дважды он становился лучшим по проценту отраженных бросков по итогам регулярки. Неплохо для вратаря с таким низким выбором.

Глядя на оригинальный пик, все понимают, что «Анахайм» в первом раунде драфта сработал просто идеально и обеспечил себя двумя топовыми игроками на годы вперед – они же помогли потом выиграть Кубок Стэнли. Самое крутое, что 28-й пик «утки» получили по ходу драфта, когда пожертвовали своими двумя пиками во втором раунде, лишь бы забрать Кори – и попали прямо в яблочко.

29. «Оттава» – Ли Стемпняк (№148) / Патрик Ивс

Стемпняка драфтовали в пятом раунде, когда обычно уходят игроки постарше. На тот момент ему было 20 лет, он бегал за команду колледжа в студенческой лиге – и это было еще одно удачное попадание «Сент-Луиса» после выбора Бэкеса. Правда, в «Блюз» он провел три с лишним сезона и после этого объехал девять команд, но это не помешало ему забить 203 гола в 911 матчах.

«Сенаторы» же выбрали тогда Ивса. Он тоже ненадолго задержался в «Оттаве». В целом свою карьеру провел чуть хуже, но его после 30 сопровождали травмы и болезни, из-за которых с хоккеем пришлось завязать.

30. «Сент-Луис» – Тобиас Энстрем (№239) / Шон Белл

На этом драфте было немало игроков, от которых особо ничего не ждали, но они прыгнули выше головы. Пример Энстрема – как раз отсюда. Он доехал до НХЛ только через пять лет после драфта и стал знаковой фигурой в «Атланте»/«Виннипеге». В общей сложностей у него 308 очков в 719 матчах и вполне приличные для защитника 0,43 за игру. После этого вернулся в родной шведский «Модо», где и завершил карьеру в 2020-м.

«Сент-Луис» тогда удачно попадал только в поздних раундах, а в первом они жестко облажались. Шон Белл сыграл в НХЛ 20 матчей за четыре разных клуба, завязал в 30 лет и сейчас тренирует юниорские команды в родном Эдмонтоне.

Драфт НХЛ-2003 – великий. Он опять это доказал

Топ-3 каждого драфта НХЛ. Часть первая: от Бобби Кларка до Ягра и Зубова

Вспомните всех первых номеров драфта НХЛ в XXI веке? Тест Sports.ru

Фото: AP Photo/Michael Dwyer, Ryan Remiorz, Jae C. Hong, Mark Avery, Josie Lepe, John Russell, Mark Humphrey, Gregory Smith, Mark J. Terrill, The Canadian Press/Darryl Dyck, Chris O’Meara, Jeff Roberson, Mike Carlson, LM Otero

2 комментария

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Why always me?!
Ванек и Эллиотт вместо Гецлафа и Перри. Хорошо что произошло как и произошло.
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Алексей Панин
Спасибо, классно расписали. Но у меня есть дополнения:
1. Все-таки Флери, как по мне, заслужил быть в данном рейтинге повыше: он 1 из 3 вратарей, выбранных под 1 номером, но единственный, кто оправдал сполна данный выбор. Ну и 3 КС, Везина, да и человек столько лет был 1 номером в Питтсбурге, который всегда ставил на атаку, и играл там классно

2. Небольшое дополнение. У Ши Уэбера указано, что он 3 раза проиграл Харе (или Чаре, кому как угодно) в битве за Норрис. Стоило указать, что в голосовании оказался ниже, ведь Здено брал Норрис 1 раз
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