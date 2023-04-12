12 комментариев

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«Питтсбург» умудрился проиграть «Чикаго» – Малкин и Кросби почти наверняка мимо плей-офф. Новые расклады

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Если бы в хоккее вручали свою премию Дарвина, то ее обладателем в этом году вполне заслуженно стал «Питтсбург». Только вчера мы расписали, что «Вашингтон» после неожиданной победы над «Айлендерс» буквально проложил дорожку «пингвинам» к плей-офф, как сегодня Кросби, Малкин и компания умудрились сесть в лужу. Сложно представить, какой уровень разочарования сейчас испытывают их болельщики и с чем его можно сравнить.

«Пингвины» выстрелили себе в ногу

«Питтсбургу» после вчерашнего поражения «островитян» открылась прекрасная возможность решить вопрос с попаданием в плей-офф самостоятельно. Календарь, казалось бы, складывался для них идеально – дома с «Чикаго» и на выезде с «Коламбусом» – последними командами в каждой из конференций. Ну что тут могло пойти не так?

А вот поди ж ты. После двух периодов «Блэкхокс» вели 1:0, в третьем Малкин сравнял в большинстве, а дальше случился кошмарный отрезок в 26 секунд, в течение которого «Чикаго» забил дважды и уже своего не упустил.

И это в сезон, когда Кросби и Малкин впервые за 17 лет совместной карьеры не пропустили ни одного матча! И тут такой финал регулярки, когда команда вместо того, чтоб уверенно заходить в плей-офф, поставила себя в очень затруднительное положение – теперь все зависит не только от нее.

С поражением «пингвинов» путевку в Кубок Стэнли получила «Флорида». Впрочем, у нее есть и своя мотивация на последний матч с «Каролиной». «Пантерам» нельзя позволить обойти себя «Айлендерс», чтобы не попасть на «Бостон» в первом раунде.

Правда, будет совсем анекдот, если завтра снова проиграют «Айлендерс». Хотя им для уайлд-кард нужно набрать одно очко в домашнем матче с «Монреалем» – и тогда «Питтсбург» официально лишится шансов на плей-офф.

«Виннипег» ожидаемо закрыл вопрос

На Западе с последней путевкой все решилось просто. «Виннипегу» надо было брать минимум одно очко в оставшихся матчах с «Миннесотой» и «Колорадо», и «Джетс» справились – забрали сразу два с «Уайлд», заняли последнюю позицию в уайлд-кард и теперь ждут соперника по первому раунду.

Правда, в середине января они вообще лидировали в конференции, но после этого попали в такой затяжной спад, что еще и вопрос с выходом в плей-офф решался в последний момент.

По матчу между «Виннипегом» и «Миннесотой» выделяются два момента. Капризов впервые забил после травмы – это его 40-й гол в сезоне, теперь у него две регулярки подряд с 40+ шайбами. Плюс у «Джетс» очень хорошую форму перед кубковыми матчами набрал Коннор Хеллибак – он тащил, как только мог, иногда стоял на голове и в итоге заслуженно стал первой звездой матча.

Там вообще был огонь в концовке: Хартман вынес Элерса, что тот сразу отправился в раздевалку, а главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон предлагал выйти раз на раз своему коллеге Рику Боунессу. Даже жаль, что эти команды никак не могут встретиться в первом раунде.

Обновленные расклады: многое решится в ночь на пятницу

Если в уайлд-кард Запада все было более-менее понятно – там «Виннипегу» надо было серьезно постараться, чтобы пролететь мимо плей-офф, то в верхней части восьмерки идет очень плотное рубилово. Только две команды в конференции уже точно не изменят свое место в таблице – помимо «Джетс», это «Миннесота», которая никуда не подвинется с третьей строки Центрального дивизиона.

Но в остальном будет очень интересно, потому что поменяться может очень многое. Только в Атлантическом дивизионе первая тройка уже устаканилась, в Столичном и Центральном по-прежнему идет борьба за лидерство, а в Тихоокеанском в тройку еще может запрыгнуть «Сиэтл». При этом на Востоке могут поменяться местами «Флорида» и «Айлендерс», и не забываем, что еще минимальный шанс сохраняет «Питтсбург».

Турнирная таблица

«Вашингтон» дал «Питтсбургу» отличный шанс зацепиться за плей-офф. Все расклады

У «Торонто» дико важный момент в истории: проигрывать нельзя – под вопросом вся стратегия последних лет

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar

12 комментариев

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Wekil
Ответ uwe2000
да они просто постарели. им бы подписать маленькие контраты и помочь клубу с перестройкой.
У Малкина по нынешним меркам нормальный контракт, у Кросби в общем-то тоже, он набирает 90+ очков, свои деньги он получает не за былые заслуги. Вокруг двух элитных центров вполне можно построить сильную команду, и не важно, сколько им лет. Но менеджмент этого сделать не смог
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See what
Как же Питтсбург всем надоел
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Wekil
Ответ Maxim Shumov
Когда ж Малкина начнут по-достоинству оценивать?)) Ему почти 37 лет и больше очка за матч. Нужно в этом возрасте сотню выбивать, чтобы не сдавать?)
Малкин играет на уровне Павелски, никто его не недооценивает, просто он уже не один из лучших игроков лиги, но все еще элитный центр.
+1
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uwe2000
Ответ Wekil
Ну, кадровая политика менежмента Питтсбурга вела к этому последние лет 5. Как и в случае с Вашингтоном. Конкуренты становились сильнее, пока пингвины старели и стагнировали. Пусть Кросби и Малкин и сыграли все матчи, но они даже не в топ-10 бомбардиров лиги, Кросби лишь 16-й, Малкин вообще 24-й. Лига сильно изменилась, а Питтсбург нет.
да они просто постарели. им бы подписать маленькие контраты и помочь клубу с перестройкой.
+1
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dzenga 1
А как такое может быть : у Вегаса остался матч с Сиэтлом, а у Сиэтла остался матч с Вашингтоном !? Кто то где то напутал !
+2
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Фанат Ференцвароша
Что значит "Вашингтон неожиданно обыграл Айлендерс"? Вашингтон - самая неудобная команда для островов. А столичные до какого то времени были реальными претендентами на вайл кард. Вашингтон до той игры 2 раза обыграл Айлендерс и третью очную игру лишь по буллитам проиграл островитянам.
Я бы заранее не утверждал, что Питтсбург наверняка уже мимо плей офф. Величайший тренер Айлендерс Лейн Ламберт может со своими схемами совершить "жест доброй воли" в последней игре, проиграв вполне играющему Монреалю. Айлендерс такие же косячники, как и Питтсбург, к сожалению. Так ещё и по игре в большинстве команда находится на предпоследнем месте в лиге!
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Maxim Shumov
Ответ Арсен Венгер (копия)
Пингвинов не сказать что жаль, не так много игр их удалось в этом сезоне посмотреть, но просто кайфуешь от игры Жени и Сида. Видно, что они уже немного сдают, особенно малкин, но 1 плей офф, где максимум питов объективно 2 раунд, ничего не изменит в восприятии этих 2 легенд. Ну и грустно немного на это смотреть, ведь как вчера я помню побег Жени из ммг, его травму после хита в первом же матче, а сейчас он матёрый ветеран с 3 кс .. эх время остановись или замедлись) Жду следующую регулярку нхл, хотелось бы ещё сезон насладиться игрой 2 великих центров.
Когда ж Малкина начнут по-достоинству оценивать?)) Ему почти 37 лет и больше очка за матч. Нужно в этом возрасте сотню выбивать, чтобы не сдавать?)
+3
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+3
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amadeus_amadeus
еще и Малкин сможет помочь сборной на ЧМ, круто же!
а, блин ....
+2
0
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Вася Куролесов
Если "Питтсбург" все же не пройдет в плей-офф, то крайним сделают Малкина. Избавятся от него любыми путями.
+1
-2
-1
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Wekil
Ну, кадровая политика менежмента Питтсбурга вела к этому последние лет 5. Как и в случае с Вашингтоном. Конкуренты становились сильнее, пока пингвины старели и стагнировали. Пусть Кросби и Малкин и сыграли все матчи, но они даже не в топ-10 бомбардиров лиги, Кросби лишь 16-й, Малкин вообще 24-й. Лига сильно изменилась, а Питтсбург нет.
+7
-1
+6
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Арсен Венгер (копия)
Пингвинов не сказать что жаль, не так много игр их удалось в этом сезоне посмотреть, но просто кайфуешь от игры Жени и Сида. Видно, что они уже немного сдают, особенно малкин, но 1 плей офф, где максимум питов объективно 2 раунд, ничего не изменит в восприятии этих 2 легенд.

Ну и грустно немного на это смотреть, ведь как вчера я помню побег Жени из ммг, его травму после хита в первом же матче, а сейчас он матёрый ветеран с 3 кс .. эх время остановись или замедлись)

Жду следующую регулярку нхл, хотелось бы ещё сезон насладиться игрой 2 великих центров.
+6
-2
+4
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ewok
блин, малычу осталось 20 очков до 200 в плей-офф (
+5
-2
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