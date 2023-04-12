12 комментариев

Если бы в хоккее вручали свою премию Дарвина, то ее обладателем в этом году вполне заслуженно стал «Питтсбург». Только вчера мы расписали, что «Вашингтон» после неожиданной победы над «Айлендерс» буквально проложил дорожку «пингвинам» к плей-офф, как сегодня Кросби, Малкин и компания умудрились сесть в лужу. Сложно представить, какой уровень разочарования сейчас испытывают их болельщики и с чем его можно сравнить.

«Пингвины» выстрелили себе в ногу

«Питтсбургу» после вчерашнего поражения «островитян» открылась прекрасная возможность решить вопрос с попаданием в плей-офф самостоятельно. Календарь, казалось бы, складывался для них идеально – дома с «Чикаго» и на выезде с «Коламбусом» – последними командами в каждой из конференций. Ну что тут могло пойти не так?

А вот поди ж ты. После двух периодов «Блэкхокс» вели 1:0, в третьем Малкин сравнял в большинстве, а дальше случился кошмарный отрезок в 26 секунд, в течение которого «Чикаго» забил дважды и уже своего не упустил.

И это в сезон, когда Кросби и Малкин впервые за 17 лет совместной карьеры не пропустили ни одного матча! И тут такой финал регулярки, когда команда вместо того, чтоб уверенно заходить в плей-офф, поставила себя в очень затруднительное положение – теперь все зависит не только от нее.

С поражением «пингвинов» путевку в Кубок Стэнли получила «Флорида». Впрочем, у нее есть и своя мотивация на последний матч с «Каролиной». «Пантерам» нельзя позволить обойти себя «Айлендерс», чтобы не попасть на «Бостон» в первом раунде.

Правда, будет совсем анекдот, если завтра снова проиграют «Айлендерс». Хотя им для уайлд-кард нужно набрать одно очко в домашнем матче с «Монреалем» – и тогда «Питтсбург» официально лишится шансов на плей-офф.

«Виннипег» ожидаемо закрыл вопрос

На Западе с последней путевкой все решилось просто. «Виннипегу» надо было брать минимум одно очко в оставшихся матчах с «Миннесотой» и «Колорадо», и «Джетс» справились – забрали сразу два с «Уайлд», заняли последнюю позицию в уайлд-кард и теперь ждут соперника по первому раунду.

Правда, в середине января они вообще лидировали в конференции, но после этого попали в такой затяжной спад, что еще и вопрос с выходом в плей-офф решался в последний момент.

По матчу между «Виннипегом» и «Миннесотой» выделяются два момента. Капризов впервые забил после травмы – это его 40-й гол в сезоне, теперь у него две регулярки подряд с 40+ шайбами. Плюс у «Джетс» очень хорошую форму перед кубковыми матчами набрал Коннор Хеллибак – он тащил, как только мог, иногда стоял на голове и в итоге заслуженно стал первой звездой матча.

Там вообще был огонь в концовке: Хартман вынес Элерса, что тот сразу отправился в раздевалку, а главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон предлагал выйти раз на раз своему коллеге Рику Боунессу. Даже жаль, что эти команды никак не могут встретиться в первом раунде.

Обновленные расклады: многое решится в ночь на пятницу

Если в уайлд-кард Запада все было более-менее понятно – там «Виннипегу» надо было серьезно постараться, чтобы пролететь мимо плей-офф, то в верхней части восьмерки идет очень плотное рубилово. Только две команды в конференции уже точно не изменят свое место в таблице – помимо «Джетс», это «Миннесота», которая никуда не подвинется с третьей строки Центрального дивизиона.

Но в остальном будет очень интересно, потому что поменяться может очень многое. Только в Атлантическом дивизионе первая тройка уже устаканилась, в Столичном и Центральном по-прежнему идет борьба за лидерство, а в Тихоокеанском в тройку еще может запрыгнуть «Сиэтл». При этом на Востоке могут поменяться местами «Флорида» и «Айлендерс», и не забываем, что еще минимальный шанс сохраняет «Питтсбург».

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar