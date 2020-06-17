Ковальчук три года не может продать замок в Нью-Джерси: сделал скидку в 3 млн долларов, но покупателей все нет

Помните его суперконтракт с «Дэвилс»?

От редакции. Впервые этот пост опубликован в июне 2020-го, но с тех пор владелец так и не смог продать свою элитную недвижимость. В последние дни замок вновь замелькал в лентах новостей – уже с новой ценой. Напомним еще раз, что же продает Илья Ковальчук, и, конечно, чуть актуализируем текст.

Нью-Джерси – штат, над которым часто шутят в Америке (вспомните хотя бы одну из серий «Южного Парка»). Но и в таком месте, которое воспринимается нью-йоркцами как нечто странное, есть элитное поселение – Элпайн. В 2012-м Элпайн был назван Forbes местом с самой высокой средней ценой недвижимости – 4,25 млн долларов в среднем за дом. В этом округе, который расположен всего лишь в 20 км от Манхэттена, Илья Ковальчук 12 лет назад купил два акра земли за 4,5 млн долларов и построил там дом. Теперь он его продает – за 15 млн, и это со скидкой: еще недавно он стоил 18 млн. Кстати, это не предел – на одной улице с этим домом стоит особняк, за который в том же 2010-м оценивали в 68 млн, что делало его самым дорогим в стране.

В 2010-м «Атланта» обменяла Ковальчука в «Девилс». Летом «Нью-Джерси» подписал с русской звездой сумасшедший контракт на 15 лет и 100 млн долларов. Тогда-то Илья и купил два акра земли в Элпайн для постройки дома – он явно планировал задержаться там надолго, но уже через три года уехал в СКА.

Ни одной фотографии внутренней обстановки продавцы не приводят, но «начинка» дома известна: 8 спален, 11 ванных, 3 кухни, винная комната с дегустационной зоной, две игровые комнаты, библиотека, домашний кинотеатр, сауна, тренажерный зал, кабинет массажа, бассейн и гараж на четыре машины. Общая площадь дома – 2000 квадратных метров, а общий стиль дома вдохновлен французской архитектурой.

Алпайн когда-то выбрали своим домом Стиви Уандер, Джей Зи и Эдди Мерфи, но переехали оттуда. Городок любят звезды хип-хопа, среди которых Крис Рок, а также звезды бейсбола и американского футбола. В двухтысячном Алпайне, правда, нет магазинов, почты и школы для старшеклассников, но звездам это и не надо: детей можно возить учиться в другое место. Риэлтор Игорь Бейдер считает, что Алпайн – престижное место, которое привлекает знаменитостей прежде всего своей тишиной и покоем – но при этом до шика и блеска Нью-Йорка ехать всего ничего.

После подписания контракта с «Лос-Анджелесом» Ковальчук купил себе особняк в Беверли-Хиллз за 11,2 млн – и захотел продать дом в Нью-Джерси, чтобы внести баланс в свои финансовые дела. Не получилось – дом все еще стоит на продаже, а русская звезда только снижает цену. Более того, он уже успел продать дом в Беверли-Хиллс (за 12,4 млн), а вот замок подвис. Сейчас за него просят 15 миллионов долларов, хотя пару лет назад Ковальчук просил за него 16. Кажется, мощное вложение себя не оправдывает – прямо сейчас Ковальчук владеет замком, который приносит ему одни убытки.

Фото: realtor.com