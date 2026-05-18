  • Крикунов о финале Кубка Гагарина: «Ожидать, что «Локомотив» или «Ак Барс» пройдет серию на ура, мог тот, кто ничего не понимает в хоккее. Команды равны по силам»
Крикунов о финале Кубка Гагарина: «Ожидать, что «Локомотив» или «Ак Барс» пройдет серию на ура, мог тот, кто ничего не понимает в хоккее. Команды равны по силам»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ходе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2). 

Команды проведут 5-й матч серии во вторник в Ярославле. 

– Для меня ничего удивительного. Все время говорю, что эти две команды очень равные по силам. Ожидать, что «Локомотив» или «Ак Барс» пройдет серию «на ура» мог только тот, кто ничего не понимает в хоккее. Маленькое преимущество может быть у «Локомотива», потому что Боб Хартли уже выигрывал Кубок Гагарина. Неудивительно, что уже дошли до шести матчей, а там, может, будут все семь.

– В Ярославле у «Локомотива» больше шансов?

– Может быть. Как говорят, дома стены помогают, – может, и помогут. Если кто‑то немного недонастроится, немного потеряет физическое состояние или не подготовится психологически, то тут же проиграет, – сказал Крикунов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Если бы счёт был 3:1 или 4:0, сказал бы что это ожидаемо, и ясно, что равной игры здесь не могло быть
Локо опытнее, АК Барс - имеет проблемы во вратарской линии. Но все зависит от того кто будет более настойчив и у кого лучшая физическая форма.
тот кто не понимает в хоккее, хоккей не интересует
