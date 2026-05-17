  Потанин о лимите: «Не должен был слишком жестким, 5 иностранцев на клуб – оптимально. Не надо тепличных условий для своих, но и засилье легионеров не нужно – как в баскетболе»
Потанин о лимите: «Не должен был слишком жестким, 5 иностранцев на клуб – оптимально. Не надо тепличных условий для своих, но и засилье легионеров не нужно – как в баскетболе»

Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент «Норникеля» Владимир Потанин высказался о том, какой формат лимита на легионеров считает оптимальным в Fonbet Чемпионате КХЛ. 

– Нужен ли в КХЛ лимит на легионеров?

– Да, но он не должен быть слишком жестким. В ином случае придется очень жестко за легионеров конкурировать по цене. И важно привлекать в нашу лигу другую культуру хоккея. Она тоже должна жить. Мы ведь претендуем на то, чтобы у нас лига была международная, тянулась бы к уровню НХЛ.

Мы на сегодняшний день этого уровня не достигаем. Но КХЛ реально вторая в мире, сильнее и скандинавских, и других европейских лиг. А для этого надо вбирать в себя разные школы, разные традиции. Поэтому легионеров должно быть достаточно много.

Кроме того, слишком жесткий лимит на легионеров создает тепличные условия для роста российских игроков. Тренеры вынуждены включать их в состав, даже если они не до конца готовы. И нельзя их заменить более качественным игроком из числа легионеров.

Поэтому нужен баланс. Не надо создавать тепличных условий, но и не нужно засилье легионеров, как в том же баскетболе, где нет места для молодых российских игроков. Они вообще расти не могут. Играют только отставники из североамериканских клубов. Это перегиб в другую сторону.

Сейчас в КХЛ, я считаю, есть оптимальный лимит в пять иностранцев на клуб. И если его менять, то я бы пошел только в сторону увеличения, – сказал Потанин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
лимит на легионеров
Комментарии

Для того чтобы лига нормальная была не лимиты нужны , а своя школа, массовость спортивного вида и понятные перспективы для роста отдельных молодых атлетов . В нба и НХЛ национальных лимитов нет , если что . НИКАКИХ .
Такой уважаемый человек приводит в пример серьезное лиги , а потом исполняет северокорейский твист . Эмммм
объявлена неделя Потанина на Спортс ру
