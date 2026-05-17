Лямкин после 2:1 с «Локомотивом»: «Жесткого собрания не было. Ротацию в команде не обсуждаем, это тренерские решения»

Лямкин об «Ак Барсе»: ротацию в команде не обсуждаем, это тренерские решения.

Защитник «Ак Барса » Никита Лямкин рассказал о подготовке к 4-му матчу финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом » (2:1, 2-2).

Лямкин рассказал, какое собрание провели в казанском клубе после поражения в 3-й игре серии со счетом 1:4.

«Жесткого собрания с тренерами не было. Нормальное собрание было, ничего такого. Что касается ротации состава, мы внутри команды такое не обсуждаем.

Это тренерские решения, они видят и знают, кто как готов. У нас есть ребята, которые готовятся», – сказал Лямкин.