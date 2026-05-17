Сурин об Исаеве и 1:2 от «Ак Барса»: «Что говорить про Даньку? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит «Локомотив» в игре»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от «Ак Барса» (1:2, 2-2) в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина дал оценку игре вратаря Даниила Исаева.
– «Авангард» охранял Серебрякова, вставая перед ним стеной. Не хотите сделать так же с Исаевым?
– Это нужно, если так надо вратарю. Видимо, на Серебрякова этот трэш-ток работает. А что говорить про нашего Даньку Исаева? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит нашу команду в игре. Надо его поддерживать, помогать, чтобы у него было меньше работы.
– Вам в этой серии не хватает игры в большинстве?
– Мне лично? Это на усмотрение тренера. Если он считает, что так лучше для команды – я только за. Буду поддерживать парней и для себя узнавать что‑то новое. Мне только 19 лет. Надо наблюдать за более старшими и опытными ребятами. А если будет возможность, я постараюсь помочь команде.
– Рихард Паник вас удивляет?
– А чем?
– Ему 35 лет, а он толкается, забивает голы.
– В какой‑то мере все на него должны быть похожи. У него есть скорость, агрессия, броски. Он – один из лидеров, который ведет за собой команду. Это хорошо, – сказал Сурин.
Комментарии