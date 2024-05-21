Финал Востока – уже сегодня! На сколько матчей хватит «Индиану» в столкновении с «Бостоном»

5 или 6?

Что ж, мы вернулись. «Бостон» – снова в финале Востока и снова в качестве очевидного фаворита.

За первые 2 серии «Селтикс» проиграли 2 матча и прошли эти раунды без видимых проблем и намеков на интригу, хотя нельзя не упомянуть о том, что соперники были ослаблены травмами («Бостон» и сам много играл без Порзингиса, но объем человекоминут, пропущенных из-за повреждений, не сопоставим с оппонентами).

Их соперники по финалу конференции – «Пэйсерс». Вообще «Индиана» – бегущая и как бы легкомысленная команда (просто посмотрите, как играет Халибертон), из-за чего может казаться, что они не слишком подходят для жесткой борьбы. Но эти ребята избивали «Бакс» в первом раунде и достойно рубились на щитах с «Никс» во втором (выиграли подбор в 3 матчах из 7). Они не боятся давления и контакта, они не поплывут и будут бороться.

Правда, в первых раундах сражалась «Индиана» тоже, мягко говоря, с не самыми здоровыми оппонентами. Второй состав «Бакс» и стабильно теряющие игроков ротации «Никс». И сил на преодоление этого сопротивления было затрачено прилично: 6 матчей в первом раунде, 7 – во втором.

В финале Востока сойдутся 2 наиболее здоровые команды конференции.

Атака «Индианы» против защиты «Бостона»

Одна из важнейших опций «Пэйсерс» – пик-н-ролл Халибертона . Разыгрывающий получает заслон на мяче и дальше смотрит по ситуации, потому что любой ответ защиты будет уязвим. Не выходить на заслон не вариант: Халибертон охотно бросает, помощь от «большого», скорее всего, потребуется. Можно сдвоиться на мяче, но это, вероятно, оставит открытым кого-то из «больших» «Пэйсерс», а они не только могут к кольцу рвануть, многие там еще и бросать умеют. Напрашивается размен. И можно, например, кинуть Холидэя на Халибертона и Брауна или Тейтума на Сиакама и спокойно переключаться на их двоечке.

Проблема в том, что заслоны часто будет ставить тот, кого опекает Хорфорд. Это может быть Сиакам, или Тернер, или Несмит (если его посчитают местной версией «кливлендского» Окоро). Хорфорд в 5-й игре с «Кэвз» показал, что порох в пороховницах еще есть, но нельзя требовать от него переключаться на мяч всю серию. И уж тем более не вариант разменивать наверх Порзингиса, когда тот вернется. В случае с центрами «Селтикс» необходима какая-то подстраховка.

Базовый вариант – поставить Эла к Тернеру и высоко выходить на пик-н-ролл Халибертона с Майлзом. Этот выход в лицевой прикроет условный Тейтум, оставляющий свободным Аарона «28% из-за дуги в плей-офф» Несмита. Но Тернер после того, как поставит заслон, может внутрь не идти, а просто кинуть трешку, и против «Никс» атака «Индианы» лучше смотрелась как раз, когда центровой обитал на дуге.

Запасной базовый вариант – поставить Эла к Несмиту и его процентам из-за дуги, опять же, плюс-минус сдваиваться на мяче и заставлять Халибертона пасовать на Несмита. А если Аарон все же решит пройти, там может встретить условный Тейтум, который в такой ситуации оставит неприкрытым в углу уже Сиакама с его 29% из-за дуги.

Совсем неочевидный вариант – не трогать Хорфорда вообще, а страховать защиту с краев. Игрок, обороняющийся на мяче, просто направляет Халибертона в ту сторону, где есть помощник. При таком раскладе на мяч лучше кинуть Брауна, чтобы, с одной стороны, ему помогал Уайт, а с другой – Холидэй, там могут быть мощные клещи. Я бы даже попробовал какие-то полузонные варианты, чтобы хотя бы один из пары помощников всегда был где-то наверху, а не в углу. Естественно, это открывает пас на ближнего, и, если это Нембхард, он может или сразу бросить, или пройти внутрь и там намутить себе средний.

Чисто философски можно объяснить и попытку поставить Хорфорда против Сиакама. Потому что Сиакам так и так что-то наковыряет (и 1 в 1 Хорфорд против него неплохой вариант), зато так можно вообще выключить Тернера, на которого можно кинуть, например, Тейтума. И тогда против Майлза мы разменивается, один в один он ничего не сделает: одной проблемой меньше. Но пик-н-роллы через Сиакама, против которых нужно отрабатывать Хорфорду, могут быть слишком болезненными.

Проблема еще в том, что Халибертон может с разбегу атаковать без заслона. Игроки «Селтикс» слишком привыкли, что их кто-то страхует. Останавливать своего один в один получается далеко не всегда, и лучший вариант индивидуально тут – это Уайт, но он в свою очередь не слишком подходит для потенциальных разменов на Сиакама в случае пик-н-ролла. Спрятаться от Паскаля Деррику будет проще где-то в районе Нембарда.

Интересные варианты у обороны «Бостона» есть, они могут понизить несколько эффективность владений Халибертона, но движение у «Индианы» в атаке будет.

Также нужно думать, что делать с Сиакамом. Он – ключевая опция «Пэйсерс» . В принципе, у «Бостона» хватает людей, которые должны иметь шансы против Паскаля. Но вот у упомянутого Уайта в силу габаритов должны быть проблемы. И двоечки с участием Сиакама и подопечного Уайта – еще одна тема, которую нельзя разменивать, хотя можно попробовать размен и уже потом сдваивание.

Опять же, в любом случае защите придется много ротироваться и оставлять кого-то открытым. И это по первым прикидкам, на деле может оказаться, что и какой-нибудь Браун с Паскалем не справляется, и это только добавит головной боли.

Нужно отметить, что нападение «Пэйсерс» исполняет все на высочайших скоростях и при минимуме потерь. У «Индианы» лучшая атака плей-офф, и вряд ли ее можно выключит ь.

Вопрос в том, насколько удастся усложнить им жизнь. Тут многое сведется к тому, как ролевики «Пэйсерс» будут попадать открытые трешки с получения, например, выдаст ли Несмит против бывшей команды серию всей жизни? Если да, то справляться «Бостону» будет трудно, они привыкли отдавать сопернику дальние броски и помогать в «краске», а здесь за это накажут и матчи будут превращаться в высоко результативные перестрелки с до неприятного равными шансами. Если же ролевики «Индианы» будут мазать и позволят «Бостону» играть в относительно классическую подстраховку, веселого в этой серии будет мало.

Атака «Бостона» против защиты «Индианы»

На этой половине «Бостон» по идее и должен выиграть серию.

Начать, вероятно, снова стоит с Халибертона. Видели, как в него бил «Нью-Йорк»? Видели, как «Бостон» бил в Гарлэнда? Тут все отлично сходится . Халибертон будет защищаться против Уайта, и на двоечках Тейтума с Уайтом «Индиана» будет играть в заступ, чтобы не дать Тейтуму размен на Халибертона. Это оставляет Уайта открытым. Или Тейтума.

Если открытый игрок идет внутрь, там его может встретить Тернер, бросающий на дуге Хорфорда. Правда, Тернер в этом плей-офф не рим-протектор уровня Мобли, исполнявшего эту функцию на отлично. Майлз просто недостаточно агрессивен в своей подстраховке (хотя в седьмом матче был хорош). Да и Хорфорд может попадать, а когда вернется Порзингис, играть так вообще не вариант. Но главное – что, если ни Уайт, ни Тейтум к кольцу не пойдут? Тогда страховать вообще толком неоткуда.

Можно ли все же переключить Тайриза на мяч и посмотреть, что будет? Вряд ли. «Бостон» крупноват, их атакующие креативщики слишком атлетичны для Халибертона. Но попробовать в одном из первых матчей точно можно. «Бостон» часто увлекается поиском неравноценных разменов и перестает двигать мяч. Если Тайриз сумеет переключаться на лидеров «Селтикс» и при этом не сильно огребать, атаку «зеленых» может немного заклинить. Стив Керр в финале так им скармливал Бьелицу, Спо в этом году кинул под Брауна Хирро. «Селтикс» видят уязвимое место и начинают снова и снова атаковать с ведения, но на деле они не так хороши в игре один в один, как им кажется. Конечно, шансы на то, что Халибертон выживет, действительно скромные.

В качестве рабочего варианта напрашивается просто идти под заслоном и посмотреть, сколько там Браун, Тейтум и Уайт накидают трешками с ведения. Насчет Деррика есть определенная уверенность, а остальные? У меня одного есть ощущение, что проигрывающий «Бостон» – это «Бостон», который часто бросает три с дриблинга?

Можно приставить Халибертона не к Уайту, а к Холидэю, теоретически это позволит безнаказанно прятаться на пик-н-роллах. Дрю просто хуже как боллхэндлер, да и «Бостон» привык играть двоечки Уайт-Тейтум. Дрю может прилично поддавить Тайриза габаритами в посте 1 в 1, но ближе к кольцу и подстраховать проще, тот же Тернер может оставить Хорфорда и помочь Халибертону.

Еще нужно что-то делать с пик-н-роллом «Бостона» через центра. Пока играет Хорфорд, Тернеру, наверное, стоит держаться поглубже и встречать Брауна/Тейтума, за которым лезет через заслон Нембард/Несмит. Если вдруг Эл начнет слишком часто оставаться после заслона на дуге и попадать трешки, можно попробовать размен или, опять же, идти под заслоном, там ярко выраженная подстраховка от «большого» не нужна. И «Индиана», если судить по серии с «Никс», ценит свои матч-апы в защите, так что размен выглядит менее вероятным.

Резюмируя: хороших вариантов в защите у «Индианы» маловато, особенно, если мы допускаем полноценное возвращение Порзи, который, по сути, исключит возможность для подстраховки, что возведет проблему Халибертона в абсолют (да и варианты на пик-н-ролле через центра урежет нещадно) . А еще Кристапс даст дополнительную опцию против разменов (если «Пэйсерс» все же станут чаще этим заниматься).

Но, если оставить «Селтикс» в одной комнате с заряженным пистолетом, можно надеяться, что они сами себя прикончат. Иди под заслоном, отдай им броски с ведения, на которые «зеленые» так любят на них сваливаться (хотя прогресс в этом плане по сравнению с прошлым сезоном есть).

Прессингуйте их, вы это умеете, а у «Бостона» нет разыгрывающего, под давлением они будут начинать атаку секунд за 10 до сирены. Один раз Несмит пролезет через заслон, и дальше Тейтум будет бросать джампер из «айзо», потому что на запасной план нет времени, и вообще «Кобе! Мамба менталити! Все разошлись!»

Джейсон вон с Максом Струсом местами ковырялся, а что будет против игрока его габаритов? У Тейтума в плей-офф – 0,96 очка за бросок с игры, а «Бостон» ведь не с «Миннесотой» первые 2 раунда играл.

Браун все еще достаточно часто напоминает о своих проблемах с дриблингом (2,8 потери и 2,5 передачи за матч в плей-офф), представьте, что он идет в проход против Макконнелла. Там будет 5 перехватов за 3 владения.

Есть вот эти отдельно стоящие оборонительные приемчики, которые могут в итоге сложиться в некий аналог комплексной защитной схемы, по крайней мере, пока не вернется на большие минуты Порзингис.

Просто у «Индианы» тоже есть проблемы со стабильностью. И верить в то, что они будут последовательно воплощать на паркете план на игру – особенно оборонительную его часть – трудновато.

Что будет на минутах запасных

Тут может быть весело, потому что с Макконнеллом всегда весело. Когда у «Бостона» присядет один из креативщиков, а вместо Хорфорда выйдет Корнет, сжирающий пространство, Макконнелл со своей активностью может много чего наперехватывать. Когда в защите «зеленых» появятся Притчард и/или Хаузер на дуге и тот же Корнет под кольцом, постоянные проходы ТиДжея под короткий средний могут принести массу развлечений.

И, в принципе, у «Индианы» преимущество. Потому что у «Бостона» между основой и запасными – пропасть. У «Индианы» со скамейки выходят игроки, которые скорее дают другой тип эффекта – этот вот бешеный Макконнелл, Джексон с его ярко выраженным рим-протектом, Шеппард, который может быть самым надежным снайпером команды в плей-офф, и Топпин, поддерживающий высокий темп.

Скамейка «Пэйсерс» – их сильная сторона, люди там не лучше основы, но они лучше чужих запасных, они забирают свои минуты и навязывают свою игру. Скамейка «Бостона» – это несколько минут, которые «кельтам» нужно просто пережить . Ну, плюс Притчард, он иногда хорош. Помню еще пару удачных отрезков от Корнета, но это уже редкость.

Икс-факторы

● Халибертон как-то очень нестабилен в плане своей активности. По крайней мере, по меркам первой звезды. Он то выглядит тащером, который готов всегда брать на себя в важные моменты, то оказывается последним игроком старта по проценту задействования. Как часто правильный Халибертон будет оказываться на паркете в этой серии?

● Несмиту придется много бросать. Думаю, трешек 8 за матч «Бостон» ему отдаст. Сколько из них Несмит возьмет? Сколько из тех, что взял, попадет?

● Сколько хороших матчей осталось у Хорфорда? Если Порзи вернется к третьей игре, может ли Эл чаще размениваться в защите и накидывать на открытых трешках в атаке первые 2 матча?

● Что там с Порзингисом? Когда он вернется? Сколько минут за матч он потянет? Будет ли он в форме? Повторюсь, полноценный Порзингис исключает любые варианты в этой серии.

● Если Порзингис играет, как себя проявит его дуэт с Хорфордом? Здесь можно представить, что «Бостон» совмещает бросковый потенциал с габаритами, и эта пара просто разносит «Индиану» на ограниченных минутах. А можно представить, что две башни оказываются слишком медленными для темпа «Пэйсерс».

Итоги

«Бостон» – фаворит с огромным запасом. В первом матче им дают фору в 9,5 очка, коэффициент на победу «Индианы» в серии приближается к шести.

«Селтикс» – главная команда сезона, а «Пэйсерс» уже прыгнули выше головы.

Плюс у «Бостона» преимущество своей площадки, плюс у них преимущество в отдыхе, а у их атаки есть все, чтобы создавать хорошие броски против этих «Пэйсерс» в каждом владении. Даже если Кристапс пропустит всю серию, «Бостон» должен закрывать это дело в шести.

Но это «Бостон».

И рецепт поражения «Селтикс» с прошлого сезона не слишком поменялся: нужно надеяться на их собственные ошибки и на то, что никто в их составе не будет играть на уровне суперзвезды. Этот «Бостон» лучше прошлогоднего, и проблемные симптомы выражены не так ярко. Однако они все еще есть.

Вопрос в том, достаточно ли хороша «Индиана», чтобы ударить в эти уязвимые места.

Подкаст про НБА

Фото: Gettyimages.ru /Adam Glanzman, Andy Lyons, Maddie Meyer, Sarah Stier, Elsa