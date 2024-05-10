Ваша любимая команда вылетела после первого раунда. Что ей делать дальше?

Первый раунд плей-офф закончен, и количество участников турнира сократилось вдвое. Выжившие продолжат борьбу, но что с вылетевшими? Был ли это индикатор промежуточного, но успеха или провал? И если провал, то почему он случился? И что сделать, чтобы это не повторилось?

У всех своя история.

«Финикс»

«Санс» вылетели первыми, проиграв 0-4 будущим чемпионам «Миннесоте». Вообще «Финикс» под конец регулярного сезона смотрелся интересно, они были здоровы и выдали неплохой отрезок на фоне сложного расписания. И как будто «Финикс»-идея стал превращаться в «Финикс»-команду. Не сложилось, вместо команды с шикарной атакой и так себе защитой мы увидели просто команду с так себе защитой. Проблемы с обороной были огромны, но и предсказуемы. А вот то, что их атакующий рейтинг в серии с «Вулвз» соответствовал 25-й атаке НБА в регулярке, это уже совсем никуда не годится. И отчасти это заслуга «волков», но это также провал «Санс», которые не смогли сделать в атаке ничего.

У Вогеля ушло 2,5 матча на то, чтобы увеличить минуты маленькой пятерки, начать играть двойные заслоны вместо одинарных и чаще вовлекать в двоечки Дюрэнта (против которого защищался неспособный пролезть через заслон и нежелающий размениваться Таунс). И практика последних полутора матчей показала, что эти ходы работали лучше, чем все, что пробовалось в первых 2,5 играх.

Выглядело так, как будто «Финикс» прямо по ходу серии нашел-таки себе тренера. Однако ни о каких подписаниях не сообщалось, видимо, Фрэнк просто не хотел работать. Или его не слушали. Ни то, ни другое не звучит как описание хорошего тренера.

Но где трениришки, там и игрочишки.

Дюрэнт искренне верит, что высшая ступень баскетбольного просветления – принятие того факта, что все сводится к обыгрышу своего один в один. Этим он и занимался. КейДи успешно накидывал со средней через Таунса. Проблема в том, что этого «Миннесота» и хотела. Мы прижмем Букера, кинем нормального защитника на Била, но остается еще Дюрэнт, так пусть он набирает сам. Вот в чем дело, остальных игроков мы выключили, сам КейДи 80 очков нам не накидает, он уже никого не пугает настолько, насколько пугал раньше. А заигрывать кого-то или двигать мяч в атаке Дюрэнт не собирается.

Просто поставь заслон Букеру (или сам попроси у него заслон), это уже создаст движение и более выгодную ситуацию. Ну, какой там. Зато в одном из матчей они все по очереди искали размен на Гобера. Нет, не для того, чтобы утащить его из-под кольца, пока кто-то другой атакует, а для того, чтобы обыграть Руди один в один. Черт, я почти уверен, что все большое трио «Санс» было из тех игроков, которые считают Гобера переоцененным...

И да, Бил тоже провалил серию по полной, а то я до одного Дюрэнта докапываюсь. И Букер ни разу не блистал, еще и в защите по сравнению с прошлогодними образцами, сильно откатился назад. Да и не то чтобы ролевики сильно помогли.

Но в целом «Санс» вылетели, потому что их атака оказалась недееспособной. А точнее – недостаточно умной.

Это решается двумя способами.

Первый – найди игрока с мозгами. Вогель вроде просил разыгрывающего. Если Дюрэнт не хочет думать сам, пусть кто-то думает за него. И за этого разыгрывающего вероятно придется отдать кого-то из трио. Во-первых, потому что пока здесь три такие опции, мяч все равно будет у них, и никакой разыгрывающий тут не поможет, его роль в атаке просто будет недостаточно велика. Во-вторых, потому что за приличного разыгрывающего придется отдать что-то ценное, а ценность тут имеют только представители большого трио (и вряд ли кому-то нужен Бил, так что остаются Букер да Дюрэнт). Может, конечно, удастся взять кого-то переплаченного за Нуркича и Литтла, но вряд ли «Атланта» настолько отчаялась.

Второй – упрости задачу. Выпусти 5 игроков с броском, пусть все линии передач будут максимально читаемы, а поиск размена – предельно легким. Уже никуда не нужно утаскивать страхующего соперников – он и так на дуге. Это сносно работало в 4-м матче, у «Финикса» там был атакующий рейтинг 130, накидывать мог уже не только Дюрэнт, но и Букер.

А теперь представьте, если бы они весь сезон наигрывали это на больших минутах, и игроки бы знали, что им делать и где стоять? А если бы еще и Аллен не вылетел в плей-офф? Такой состав будет огребать в защите, но с их костяком это неизбежно, тогда нужно сосредоточиться на том, что можно исправить. И маленькая пятерка как важная опция на большие минуты – как раз то, что нужно.

Больше того, состав под это дело почти готов. Большое трио, Аллен и О’Нил, сохрани Окоги, добавь кого-нибудь крепкого, чтобы КейДи не был единственным вариантом на место смоллбольного центра, подпиши тренера, разделяющего твою религию (где там гребаный Д’Антони?), и готово.

В это проще поверить, и это проще исполнить, чем получение разыгрывающего через обмен Дюрэнта на... А, кстати, на кого? Где эта очередь из доступных разыгрывающих, способных вести атаку команды? Да и те, что есть, вряд ли доступны за Дюрэнта, их команды скорее хотят объединить имеющихся разыгрывающих с Дюрэнтом.

А вот ставка на маленькую пятерку дает шанс.

Есть и третий вариант, но он предполагает, что «Бруклин» крайне заинтересован в Букере, и вы можете забрать обратно все свои пики, плюс получить пару лишних пиков или молодых игроков за КейДи и уйти в перестройку. Но не уверен, что Ишбия в состоянии признавать ошибки и принимать сложные решения. Пока же владелец «Санс» пытается убедить нас в том, что он действительно верит, что в НБА многие команды завидуют ситуации «Финикса».

Если вам кажется, что я жестковат, то это потому что «Голден Стэйт» даже в этот список попасть не смог, и я так вымещаю свою обиду. Шучу-шучу, «Санс» в этом плей-офф облажались на всех уровнях.

«Пеликанс»

Сразу несколько команд играли в первом раунде без своих лучших игроков. И все они вылетели. Если, конечно, вы не считаете, что лучший игрок «Индианы» – Матурин.

Так вот «Пеликанс» в первом раунде играли без Зайона. Пару лет назад такая ситуация уже была, тогда «Пеликанс» выглядели рабочей командой, собранной по всем современным лекалам. Да, чуть не хватает таланта, ну, так они и без Зайона.

Сейчас все было не так.

Над Ингрэмом жестоко издевался Дорт, а Макколлум сам над собой издевается весь сезон. Валанчюнас приносил массу проблем в защите, но без него не работала атака. «Пеликанс» выглядели как команда, которой нечего делать в играх на вылет. Шэй и ДжейДаб прекратили мучения «рыбоедов» в 4 играх.

Но, как и с другими командами, выступавшими без лидеров, тут сложно делать выводы. Насколько сильны были бы «Пеликанс» с Уильямсоном? Может, он бы стал таким Валанчюнасом на стероидах, который регулярно обостряет за счет массы и при этом меньше привозит в обороне, а Ингрэма отодвигает на вторую роль и БиАй становится эффективнее? Кто знает.

Еще до плей-офф было понятно, что команде нужен разыгрывающий, что Макколлум не тянет роль третьей скрипки, да и Ингрэм лучше, чем ничего на месте второго скорера, но вообще не оптимален.

Понятно и то, что на «пятерке» нужен апгрейд. Валанчюнас – игрок с ярко выраженными слабыми местами, Нэнс – игрок без ярко выраженных сильных мест.

Тут не нуждается в улучшении разве что глубина состава и оборона на краях. И у «Пеликанов» достаточно ресурсов, чтобы провести не один и не два обмена на усиление.

Главный вопрос – в том, как долго «Пеликанс» готовы продолжать. С момента драфта Зайона прошло 5 сезонов. Он не провел ни секунды в плей-офф при том, что команда играла в первом раунде дважды. Вторая половина сезона от Уильямсона показала, что это все еще игрок с суперзвездным талантом. Больше того, он как будто стал агрессивнее, он точно прибавил в обороне, в него стало легче верить. И потом снова травма, и мы снова в отправной точке.

Можно ли вообще что-то строить на таком фундаменте? А, если нет, то сколько лет у нас уйдет на поиск таланта уровня Уильямсона?

«Майами»

Еще одни травматики, которые героически отжали один матч у «Бостона» перед тем, как отправиться на ужин с Сатаной (в «Майами» это стандартная практика после каждого сезона).

Как и в случае с «пеликанами», большинство выводов тут можно было сделать еще до старта плей-офф.

Джимми нужна помощь. И хватит пичкать команду выкупленными и незадрафтованными ребятами, пока Споэльстра не запросил обмен.

Вообще это забавный мысленный эксперимент: если в составе полно игроков из ниоткуда, то это хороший менеджмент (потому что раскопал это добро на развалах) или плохой (потому что весь состав – куча ноунеймов при том, что платежка-то не маленькая)?

В любом случае есть и приятные новости. Думаю, «Хит» могут быть довольны своей молодежью – Хакесом и Йовичем, они в плей-офф проявили себя интересно.

Также порадовал Бэм, который, осознав безнадежность ситуации, стал брать на себя в атаке больше. Адебайо в этом сезоне давал поводы видеть себя как более надежную опцию, но и почвы для сомнений было предостаточно. А вот после того, как он снова и снова лез к кольцу с «Селтикс», проще поверить в него как в человека, способного быть агрессивным по заказу. Плюс в выигранном матче 14 ассистов отдал Хирро.

И при всех разговорах о необходимости усиления, если бы «Хит» подошли к серии с «Бостоном» со здоровым Батлером, то оглушительную тряску поджилок у болельщиков «Селтикс» регистрировали бы сейсмологические центры по всему миру. А если еще и Розир в строю? Этого как будто могло быть достаточно для борьбы, по таланту такие «Хит» может даже сильнее прошлогодних.

Но Батлер не был здоров, да и мы уже видели, как эти «Хит» смотрятся на фоне западных команд. И теперь у Джимми осталось на один сезон меньше.

«Майами» нужен дополнительный талант, чтобы получить запас прочности и право на ошибку. В обойме имени Батлера осталось от силы 1-2 патрона. И если через год он будет здоров, нужно, чтобы окружение было готово. Слухи о Митчелле не прекращались, слухи о Лилларде могут внезапно возобновиться, и кто знает, кого еще вынесет на берег обменов бушующее межсезонье. Только, если «Хит» снова будут фигурировать в слухах вместо того, чтобы фактически усиливаться, возможно, что на рынке в итоге окажется Батлер.

«Лейкерс»

Не желая исполнять второй самый упорный свип в истории, «Лейкерс» решили, что 11 поражений подряд от «Наггетс» достаточно и с честью проиграли «самородкам» в пяти матчах. И про «с честью» это без иронии, «Лейкерс» выглядели достойно.

Дэвис атаковал Йокича, Леброн пост-апил мелких и проходил против Портера, где-то подтаскивал Ривз, где-то накидал ДиЛо, и поэтому я не понимаю желания «Лейкерс» уволить Хэма: он выжал из этой команды все. Она просто хуже, чем «Денвер», и ничего с этим не поделаешь. Ну, то есть, поделать можно, но для этого нужно править состав.

Проблема в том, что непонятно, с чего начать. Йокич был лучшим игроком серии с таким запасом, что начинать можно с поиска первой звезды, однако для этого нет никаких ресурсов. Таких людей не отдают за Хатимуру и Расселла. Может, обменять Дэвиса с пиком на Дюрэнта, да и дело с концом? Было бы весело, только в НБА такие вещи происходят редко.

Тогда, вероятно, нужно искать третью звезду, чтобы совокупный талант ваших лидеров мог соперничать с лучшими командами лиги. Йокич лучше Дэвиса, но Йокич, Мюррей и кто-там-у-них-третий не то чтобы лучше Леброна, Дэвиса и вашей третьей звезды. Отсюда разговоры о Янге и Лавине, которые идут уже довольно давно. Расселл явно недостаточно стабилен для этой роли.

Также команде нужен защитник на мяч, потому что Ривз не справляется, Реддиш и Вандербилт убивают не только чужую атаку, но и свою, а Винсент выглядит каким угодно, но точно не надежным. Не помешает и общее укрепление краев игроками, полезными на обеих сторонах. Неплохо было бы получить нормального запасного центра. В общем, нужно стать чуть лучше очень во многом.

Все это звучит как огромная работа при минимуме ресурсов. Отсюда и разговоры о том, что построить претендента вокруг Леброна может быть легче в другом месте. Но при таком раскладе «Лейкерс» вообще будут не слишком важны для НБА в следующем сезоне, а значит, нужно пытаться.

В принципе, если получить третью опцию удастся, можно представить, что все остальные игроки (кроме Дэвиса и Леброна) смещаются в иерархии на ступень ниже, и там их таланта уже достаточно для отведенной роли. Плюс несколько попаданий в ролевиков, и кто знает... Но без заметных изменений этим «озерникам» не светит ничего, прошедшая серия с «Денвером» – объективный потолок этого состава.

«Бакс»

«Милуоки» сделал очередной шаг к успеху. «Олени» отвалились в 6 матчах, причем в какие-то моменты даже выглядели героически. Яннис пропустил серию полностью, Лиллард отсутствовал значительную часть серии, и «олени» стали командой Миддлтона, Лопеса и Портиса. Они честно сражались и даже взяли матч в таком составе. Но таланта не хватило, Карлайл разобрал «Милуоки» в шестой игре.

И снова – какие выводы организация может сделать из этого поражения? Тут не было 2 лучших игроков. Миддлтон все еще в порядке. Лопес все еще может быть прикольной опцией под кольцом, если на паркете нет Янниса. Бобби выглядит неудержимо в посте для ролевого игрока. На Коннатона и Краудера трудно положиться. Беверли переборщил с инъекциями вируса бешенства, и болезнь стала пожирать мозг, но жизненно важные для баскетбольной карьеры органы остались невредимыми.

По большому счету можно подвести индивидуальные итоги для окружения звездного дуэта и решить, кого оставлять, а кого заменить. Еще можно сказать, что вот эта команда ролевиков выглядела гораздо более единой и играла с гораздо большей самоотдачей, чем то, что показывал «Милуоки» на протяжении всего остального сезона. В конце концов, Риверс умеет работать с ролевиками.

Теперь у них целое лето, чтобы научить Янниса ставить заслоны под Лилларда, найти стопера на мяч и, вероятно, разменять Портиса на игрока, который бы был полезен на обеих половинах. Когда у тебя в составе Дэйм, Миддлтон, Яннис и Лопес, атаки должно быть достаточно, а вот дополнительные уязвимые места в обороне ты вряд ли можешь себе позволить (хотя, может, менять стоит не Бобби, а Криса).

Вообще с точки зрения самоотдачи и слаженности «Милуоки» действительно выглядел слабо весь сезон. Это же ветеранистая команда с несколькими игроками, имеющими репутацию отбитых хастлеров. По итогу за заряд здесь отвечает новичок Джексон, который и в состав не всегда пробивается. А «Индиана» просто затаптывает и избивает «оленей» во втором матче, и никто не может дать сдачи. Все это бонусом к проблемам в обороне.

«Бакс» ни на каком этапе сезоне не выглядели целостным механизмом. Ну, может, после года вместе и межсезонья с Риверсом ситуация изменится. Правда, учитывая его историю, проще представить, не всеобщее единение, а какой-то мега-срач Лилларда с Яннисом.

И остается и другой вопрос, который пока в «Милуоки» стараются вслух не произносить: а что, если наши звезды не смогут оставаться здоровыми? Лиллард сейчас подлечится и в следующем сезоне снова выдаст 70+ матчей, или он уже разваливается, и на его травмы нужно закладываться как на некую неизбежность? Он по сути 2 года подряд отдыхал и лечился в «Портленде», и даже этого не хватило, чтобы подготовить тело к одному раунду в плей-офф. А что, если Яннис, с его диким акцентом на физику, уже миновал свой прайм и будет травмироваться все чаще? Это второй плей-офф подряд, где он вылетает. Это не говоря о Лопесе и Миддлтоне.

В этом плане особого выбора нет. Вы просто продолжаете, пока Яннис не запросит обмен.

Пиков и молодежи нет, так что уходить в перестройку нет никакого смысла. Выгодных контрактов тоже нет, так что обмены на усиление маловероятны. При этом регресс ветеранов неизбежен, так что с каждым годом потенциал здоровой команды будет ниже (а шансов остаться здоровыми к важным матчам будет все меньше). Так себе расклад.

Обмен на Лилларда был отчаянной попыткой вырваться из этой трясины, но пока не получается.

«Клипперс»

«Что-то меняется. Что-то стареет. А что-то вечно. «Клипперс» каждый год заходят на сезон с большими надеждами, и в каждом сезоне их лидеры вылетают с травмами, не оставляя команде шанса даже как следует побороться.

И с каждым годом продолжать верить все труднее. Труднее надеяться, что рано или поздно Ленард и Джордж все же проведут здоровый плей-офф и раскатают всю лигу.

Во-первых, мы слишком часто видели обратное.

Во-вторых, с каждым сезоном теряется еще один шанс.

В-третьих, у Кавая травмы серьезные, и в его возрасте каждый раз возникает вопрос, а сможет ли он вернуться на прежний уровень после этого повреждения? Пока получалось, но никогда не знаешь, когда получаться перестанет. Попутно достаточно сильное окружение хрупких лидеров стареет...»

Это я писал во время прошлогоднего плей-офф.

«Парусники» снова вылетели, Кавай снова не играл. «Клипперс» снова выглядели командой, которая в здоровом состоянии может обыграть кого угодно, и они снова не были здоровы, когда это было нужно.

Уэстбрук, против которого никто не защищается, но которого продолжают выпускать, потому что больше играть некому.

Такер, мумифицированный в дедлайн, вылезает из гробницы и получает заметные минуты.

Это выглядело плохо, а команда смотрелась безжизненно.

Как и в «Милуоки», тут нет особых вариантов, «Клипперс» загнали себя в узкий коридор, и остается просто продолжать идти по нему.

Можно уйти в перестройку, отпустив Джорджа и Хардена и обменяв Ленарда на пик-другой. Вот только без собственных пиков это будет долгий и болезненный процесс. А кто-то еще и скажет, что «новая арена же будет пустой без звезд», как будто это важно. Как будто на старой арене вам не нужны зрители. Или команда, вылетевшая в первом раунде, заманит кучу народу на трибуны. Или Балмер не может позволить себе пару лет вообще никого не пускать на стадион. Выглядеть пустые трибуны новой арены будут глупо, но не более.

Важно то, что сливаться не имеет смысла с баскетбольной точки зрения. А усиливаться некем. Разве что смотреть на людей с очень плохими контрактами, типа обменять Зубаца, Такера и Пауэлла на Била. Да и это спорное усиление.

И получается, что лучший вариант – просто притащить всех обратно, дать им денег и продолжать в надежде, что однажды они проведут-таки здоровый сезон. Хороший вариант? Нет. Но, судя по всему, лучший из имеющихся. Проблема только в том, что этого варианта может и не быть, если Джордж решит увезти свои таланты куда подальше.

«Сиксерс»

«Филадельфия» и «Нью-Йорк» выдали лучшую серию первого раунда. Тут и борьба, и скандалы, и выдающиеся выступления. «Никс» в итоге дожали, и теперь для «Сиксерс» начинается важнейшее межсезонье.

Вообще, если помните, перед стартом регулярки этот сезон для «Сиксерс» воспринимался чуть ли не как проходной. Мы выкинули Хардена, толком не получили никого взамен, но следующим летом у нас куча места под потолком, и вот там-то мы разгуляемся. Однако шикарный сезон Эмбиида, прогресс Макси и удачные подписания позволили «Филадельфии» очень мощно идти по сезону вплоть до травмы Джоэла.

А теперь начинается то, что планировалось еще прошлым летом, когда Мори не стал заранее давать продление Макси. Теперь начинается поиск усиления.

Учитывая то, что Эмбиид в защите предпочитает находиться под кольцом, а Макси очень так себе обороняется наверху, позиции между ними нужно забить длиннорукими краями. И «Сиксерс» уже были близки к этому с Батюмом и Убрэ, просто не факт, что их удастся сохранить. Плюс нужен апгрейд Харриса. И сюда вроде бы как влитой вписывается Пол Джордж. Он и надежную третью опцию даст, и мяч не просит, и бросает шикарно, что исторически классно сочетается с Эмбиидом.

Только у «Филадельфии», по сути, нет разыгрывающего: Эмбиид все-таки не Йокич, а Макси местами путается против сложной защиты, он все же скорер. И Джордж никак эту проблему не решает. Может, звезды будут настолько хороши, а вокруг все настолько классно бросают, что оно и не важно. А может, получится тот же «Финикс».

И потом эти «Сиксерс», несмотря на все старания ветеранов, никакие не хастлеры, а их лидер... Скажем так, над языком тела стоит поработать. «Никс» были жестче и физически, и ментально, и ПиДжи, опять же, вряд ли решит эту проблему. С этих позиций перспективнее выглядит возвращение Батлера или подписание Леброна.

У «Сиксерс» есть ресурсы для самого мощного усиления, вопрос в том, доступно ли оно будет на рынке. В случае правильного попадания они могут взлететь в самый топ, даже если мы исходим из того, что Эмбиид в плей-офф никогда не будет играть готовым больше, чем на 90%.

«Мэджик»

У них все хорошо.

«Орландо» – единственная команда, которая вылетела в первом раунде, но может чувствовать себя лучше, чем победители. «Кливленду» предстоит долго чесать репу и думать, что же делать со всем тем хозяйством, которое они наворотили. Для «Мэджик» же попадание в плей-офф – индикатор промежуточного успеха и опыт для их молодых игроков.

А еще они увидели, насколько мощным тащером может быть Банкеро. Он нашел способы набирать очки против этой густой защиты «Кливленда». Естественно, никакой сверхэффективности там не было, потерь в итоге больше, чем передач, на разгон ушло время (как и у всей команды), да и потом все шло не ровно. Только Паоло проводит свой второй сезон, и, учитывая все проблемы с пространством в этой серии, таких всплесков достаточно. Он ведет мяч, он пост-апит, он пасует, он валит средние, он играет любую роль в пик-н-ролле. Вряд ли «Орландо» надеялся получить от Банкеро больше, увиденная картина – повод для оптимизма.

И это касается много чего, а не только Паоло. Например, способность сохранить самообладание при 0-2. Или четвертый матч от Франца Вагнера. Или любой матч от Мо Вагнера. Или Айзек (когда его вернули на скамейку). Или Джейлен Саггс, который никакой не снайпер, но в этой команде оборонцев именно его назначили ответственным за бросок, и он старается.

А главный итог для «Мэджик» – им не нужно торопиться. Если перед плей-офф можно было говорить о недостатке атакующего потенциала и необходимости усиления в креативной составляющей, то теперь картина меняется. Потому что, если Банкеро такой, то я не хочу сейчас забирать мяч у него из рук. Пусть продолжает развиваться.

Этой команде не помешает боллхэндлер с броском, но не звезда, а какая-то собственная версия Конли. Игрок, который наладит атаку, но не будет перетягивать на себя.

Само собой, нужно работать над бросковым компонентом – подписать кого-то с продвинутой трешкой, плюс было бы мило, если бы Франц Вагнер вспомнил, где находится кольцо, это тоже создаст больше пространства. Люди все чаще задаются вопросом, что будет, когда Банкеро поймет, что он ростом 208 см и весом больше 110 кг, но это «понимание» придет только после того, как ему освободят место для драки. А когда под кольцом толпа, как в первых матчах с «Кэвз», то только средние и остаются. Для прогресса нужны бросающие партнеры.

Но не нужно бежать за доминирующим на мяче ветераном, который сделает атаку чуть лучше в краткосрочной перспективе. Эта молодежь с их наглостью и талантом может еще заметно прибавить. Не нужно придавливать их грузом ответственности и отбирать у них владения в пользу пришедшей со стороны звезды. Нужно дать им расти и подписать пару ролевиков, чтобы расти было проще.

Если в определенный момент станет ясно, что команда готова и нужна вторая звезда, ресурсов для обмена хватит. Но сейчас еще не время, а торопиться нельзя. Хотя я бы поспрашивал «Кливленд» о Гарлэнде, пока тот на дне своей стоимости. Просто, если Дариус раскроет свой потенциал, он может быть идеальным игроком для «Мэджик» – умеет бросать и вести мяч, может двигаться без мяча, не будет перетягивать на себя и понимает, что делать в командной защите. Он вписался бы как влитой. Ну, или остаток его карьеры может напоминать этот сезон, и тогда все плохо. Собственно, из-за этой вероятности он и может быть доступен для обмена.

Для этих 8 команд сезон закончен после одной серии плей-офф. И, уверен, все они надеются зайти дальше в следующем году. А для этого предстоит немного поработать. Межсезонье у них уже началось.

Баскетбольный подкаст

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, David Berding, Kavin Mistry>, Winslow Townson, Dylan Buell, Harry How, Tim Nwachukwu, Jason Miller