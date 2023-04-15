Рейтинг недоверия.

Отличительная черта этого сезона НБА – неопределенность. Команды провели по 82 матча (некоторые – больше), и у нас все еще нет однозначного ответа на то, кто должен быть MVP, новичком года или «Мистером Замком». Мы не знаем, в кого можно верить на Западе или кто из лидеров Востока сильнее остальных.

У всех свои слабые места, никто не выглядит слишком оторвавшимся от основной группы. И это, безусловно, весело. Но еще это превращает НБА в соревнование «у кого меньше слабостей» или «чьи слабости менее важны». Баскетбол плей-офф и так во многом про это, но нынешний сезон как будто вывел эту практику на новый уровень.

Поэтому перед стартом плей-офф хочется посмотреть на участников через эту призму недоверия. В ком больше всего сомневаются? В каких случаях это оправданно, а в каких – нет?

«Милуоки»

Уровень недоверия: минимальный

В «Бакс» сомневаться не принято. Они сильнейшая команда «регулярки», причем сезон «олени» забрали, несмотря на травму Миддлтона и на то, что Яннис пропустил достаточно много матчей. «Милуоки» относительно недавно был чемпионом и сейчас выглядит главным фаворитом.

Вопросы по ним все же есть. Например, Яннис заметно просел по эффективности и как будто утратил весь прогресс в броске, а еще стал чаще мазать штрафные. Отчасти это принято связывать с тем, что Миддлтон играл мало, и нагрузка в атаке на грека выросла. А сможет ли он вернуться на привычный уровень теперь, когда Миддлтон в строю? Насколько сам Миддлтон готов быть Миддлтоном? У него был скомканный сезон, а теперь он снова повредил колено.

Также не очень понятно, насколько будет доступна опция «Яннис-центр». Потому что перевод Адетокумбо на пятерку подразумевает, что какой-то дополнительный крайний должен встать на «четверку». Краудер играет нечасто, Портиса прячут в защите, Инглс и Аллен тоже не блещут на своей половине. Если рассматривать маленькую пятерку «Бакс» как способ усилить защиту, то в действенности метода есть вопросы.

Кадры не идеальны.

«Бостон»

Уровень недоверия: почти минимальный

«Селтикс» блистали в первой части сезона, попадая по 150% из-за дуги и выдавая исторически крутую атаку. С тех пор «зеленые» чуть просели по атакующей мощи и уступили первый посев на Востоке «оленям».

Вопросы к «Селтикс» есть.

Например, может ли Тейтум быть первой звездой команды-чемпиона? Прошлый сезон по идее должен был ответить на этот вопрос, ведь Джейсон так круто убрал сначала Дюрэнта, а затем Янниса. Однако финал был завален, атаку «Бостона» там просто задушили, а последующий сезон оказался очень нестабильным. Как говорили в подкасте Нэйта Данкана после одной из игр, Тейтум провел свой худший матч, и у него вообще-то много худших матчей для звезды такого уровня.

Тейтум как будто может в атаке все (и он заметно прибавил в розыгрыше), по идее это должно помогать ему разбивать любую защиту, что в итоге поднимает стабильность. На практике же матч на матч не приходится. И в действительно плохой игре ценность лидера «Селтикс» оказывается ниже, чем ценность звезд первой величины в их плохих матчах.

Другой вопрос к «зеленым» – что будет с их трешками. Потому что Маззулла чуть ли не единственный тренер в НБА, который твердит о том, что «нужно еще больше трешек». «Бостон» – первый среди команд плей-офф по частоте трехочковых в этом сезоне. Но Тейтум, Браун и Смарт бросают эти дальние с процентом ниже среднего по лиге. Есть вопросы и по Гранту Уильямсу, который в последних 25 играх сезона реализовывал 34% из-за дуги. Мы уже видели, что происходит с Брауном и Тейтумом, когда соперник создает плотность внутри – куча потерь и неспособность пробить сотню. Им нужно пространство, а для этого нужно попадать.

Бонусом идут вопросы об их защите: доступен ли Роб Уильямс? Его защита в трехсекундной может вывести «Селтикс» на другой уровень в обороне.

Еще внезапно оказалось, что Грант не может размениваться на «маленьких». И если Уильямса использовать на больших минутах против команды с нормальным боллхэндлером, размен не вариант.

И потом, как так вышло, что Маркус Смарт в прошлом году стал лучшим защитником лиги, а сейчас не считается даже лучшим оборонительным игроком среди разыгрывающих «Селтикс»?

«Уорриорс»

Уровень недоверия: почти минимальный

«Уорриорс» провели бессмысленный сезон с кучей травм, бесконечными поражениями в гостях и примерно нулем сколько-нибудь продолжительных отрезков хорошего баскетбола. И все равно залезли в плей-офф напрямую, а теперь их все как будто боятся.

От «Уорриорс», может, и ждут чуть меньше, чем, например, от «Санс», но, учитывая то, насколько слабо «воины» выглядели в регулярке, ожидания должны быть еще ниже. В «Голден Стэйт» же верят, несмотря на то, что продолжалось, по сути, весь год.

«Воины» вышли с 6-го места, и теперь они фавориты серии первого раунда. И у этой веры есть основания, ведь их здоровый стартовый состав – лучшая пятерка в баскетболе. Карри – снова на уровне лучшего атакующего игрока НБА, а Грин – на уровне лучшего защитного игрока. Клэй собрался. Скамейка не дно. Представить, как все это работает, нетрудно.

Поводы сомневаться остаются.

Так, никто не в курсе, каким вернется Уиггинс. Хорошо, что в первом раунде ему не придется опекать Дюрэнта, и будет время прийти в себя, но Эндрю не играл давно, и, судя по всему, находится не в боевой форме.

Грина и Луни постараются сделать проблемой для атаки «воинов». Любая команда с нормальным защитным «большим» будет загонять защитников «Уорриорс» внутрь, где их будут встречать центры, которые легко смогут страховать за счет пары не бросающих игроков. Если же Дрэймонда и Кевона развести по минутам, будет труднее справляться на щитах и перегораживать «краску».

А еще «Уорриорс» предстоит в каждой серии отыгрывать преимущество своей площадки у соперника. И не то чтобы игры в гостях были короночкой «воинов». Тут надо сказать, что «Голден Стэйт» достаточно выиграть всего 1 выездную встречу из 4, и примерно такой процент они и забирали по сезону. Проблема только в том, что большинство команд, которые «Уорриорс» обыгрывали в гостях, в плей-офф не попали.

«Финикс»

Уровень недоверия: заметный

«Санс» после обмена Дюрэнта прописались в качестве фаворитов Запада. Они выигрывают, КейДи хорош, и, несмотря на конскую компенсацию, обмен все еще выглядит логично. КейДи зашел сюда на слишком многих уровнях: атакующая опция, еще одна настоящая звезда, страхующий «четвертый», Дюрэнт точно сделал «Санс» контендерами, которыми они в какой-то момент быть перестали.

Почему же у «Финикса» все может пойти не по плану?

Непонятно, кто должен быть пятым игроком в старте. Скорее всего, это Окоги или Крэйг, никого из них надежным снайпером назвать нельзя. Когда это накладывается на то, что «Санс» выпускают в старте Эйтона (который бросает только средние), получается пятерка, дающая сопернику возможности подстраховывать. А подстраховывать будет очень полезно, ведь нужно как-то защищаться против Букера и Дюрэнта.

Если Окоги/Крэйг не попадают или вообще не бросают, придется выпускать более атакующие варианты. Учитывая то, что ни Пол, ни Букер, ни эти самые атакующие варианты (Росс, Ли, Шэмет) – никакие не стоперы, возникнут вопросы по защите.

Не очень понятно, что происходит с Полом: он то очень даже в порядке, а то совсем какой-то никакой. Можно надеяться, что на плей-офф ветеран соберется, но в плей-офф и уровень сопротивления несколько иной.

А еще «Финикс» провел очень мало матчей вместе. Можно говорить о том, как легко Дюрэнт встраивается в любую команду, но перед играми на вылет хотелось бы обкатать хоть какие-то вещи. Например, «Санс» как-то задействовали Дюрэнта на «пятерке», но это все совсем маленькие минуты, и наиграть там явно ничего не успели.

Нужно помнить, что скамейка тут не очень глубокая.

И да, никто из звезд «Финикса» звериным здоровьем не отличается.

«Филадельфия»

Уровень недоверия: заметный

«Сиксерс» неплохо накатили в концовке, а еще все так хотели дать уже Эмбииду MVP, что в последнее время о недостатках «Филадельфии» говорили редко. В основном рассуждали о том, что Харден снова в порядке, а Джоэл неудержим. Из сомнений же всплывали разве что вопросы о здоровье лидеров да о карме Дока и Хардена.

На самом деле, вопросов по «Сиксерс» должно быть много.

Во-первых, будет ли попадать Такер? Он занес несколько важных трешек в концовке матча с «Бостоном», но до этого он 17 матчей атаковал с процентом 31, а в концовках его иногда меняли на Ньянга, который надежнее в плане броска, но вредит в защите.

Во-вторых, как все это дело собирается защищаться? Эмбиид может быть неплох под кольцом, или даже хорош под кольцом, когда он заряжен. Только у вас нет зубодробительных защитников на мяче, которые могут пролезть через заслон и позволить центровому остаться в «краске». Эмбииду придется выходить наверх, а в поле он неповоротлив. Под конец регулярки «Филадельфия» стала наигрывать разные опции – от сдваиваний до зоны и размена, так что какая-то вариативность тут будет, но это все дико уязвимо, особенно, когда вокруг у тебя в защите Макси и Харден.

В-третьих, снова есть вопросы по глубине. Кто там ваш запасной центр? Риверс доверится Риду или будет гонять там Такера? Если второе, то Такера придется разводить по минутам с Эмбиидом, и Джоэлу будет еще сложнее играть в подстраховку на пик-н-роллах.

В-четвертых, когда команда с полноразмерным центровым в роли первой звезды побеждала в последний раз? Они быстрее устают: центровые звезды не только таскают огромное тело, будучи первой опцией в атаке, они еще и в защите почти в каждое владение вовлечены. Центровые больше фолят. Центровые, как правило, не универсальны и не обладают поставленным броском (Джоэлу не стоит размениваться в защите, а из-за дуги у него 33%).

И четвертый пункт лично для меня, на самом деле, основной. Пока я не увижу, как «Филадельфия» или «Денвер» что-то доказывают на уровне финала, мне будет сложно поверить, что в НБА сегодня можно побеждать с такими огромными первыми звездами. Но это дело такое, я и в Янниса не верил. А факт в том, что этот плей-офф должен стать большой проверкой: можно ли так побеждать? У лучших центров лиги подобралось хорошее окружение, вот он – их шанс. Смогут ли они продавить под себя лигу, которая им прямо противопоставлена? Или лилипуты снова победят, оставив гулливеров в роли королей регулярки?

«Денвер»

Уровень недоверия: высокий

«Наггетс» в двух прошлых розыгрышах плей-офф ни на что не претендовали. Без Мюррея, а местами и без Портера там просто не хватало огневой мощи, чтобы бороться с кем-то, кроме «Портленда». Но теперь окружение Йокича снова в порядке. И это должно дать MVP шанс.

Основные же сомнения по поводу «Наггетс» сводятся к двум вещам.

Могут ли они защищаться? Есть ощущение, что выстроить устойчивую защиту на уровне плей-офф с Йокичем на месте центра невозможно. При этом, если тот же Эмбиид в некоторых сериях сможет оставаться под кольцом, где от него есть реальная польза, Йокич обречен получать постоянно.

Никола интереснее в атаке, и у «Денвера» плюс-минус всегда будет шанс перебросать своих оппонентов. Вот только перебрасывать им придется, судя по всему, всех, потому что тормозить кого-то будет нереально.

Вторая уязвимая точка – скамейка. «Наггетс» пытались усилиться в дедлайн, но ни Томас, ни Джексон к концу регулярки стабильными игроками ротации не оказались. Есть стартовая пятерка, есть Брюс Браун, и дальше уже начинаются ребята типа Джеффа Грина, Влатко и второго Брауна. При этом запасным центром видимо будет тот самый Грин. Это не то чтобы оптимальный сценарий.

«Кливленд»

Уровень недоверия: высокий

«Кэвальерс» укрепились летом и выдали заметный скачок. У них первая защита лиги, топ-10 атака и вторая разница на 100 владений. У них преимущество своей площадки в первом раунде. Но в «Кэвз» верят мало.

Основная проблема в том, что «Кливленд» как будто постоянно вынужден выбирать между атакой и защитой. Их оборона выходит на максимальные обороты в основном тогда, когда Аллен и Мобли оба на паркете: их подстраховка тут критична. А вот атака «Кэвз» стабильно функционирует на высоком уровне только когда на площадке остается лишь один из этих «больших», с парой Мобли-Аллен местами в атаке просто становится слишком тесно.

И главный вопрос по «Кэвз» заключается в том, смогут ли они атаковать, играя с парой «больших», потому что это, видимо, приоритетный вариант (в противном случае придется урезать минуты кому-то из них, увеличивая минуты людей, которые хуже играют в баскетбол, хоть и лучше подходят).

Есть опасения, что их атаку с парой «больших» просто задушат. Там вполне можно ожидать даже экстремальных методов типа «треугольник и два» на минутах Гарлэнда-Митчелла или «бокс-энд-1» на минутах, когда один из гардов отдыхает. Просто прихвати креативщиков персонально, а против остальных ставь в «зону», у «Кливленда» не то чтобы есть варианты, чтобы за такое наказывать.

Переход же на более мелкие составы будет сопряжен для «Кэвз» с проблемами в защите. Страховать Митчелла с Гарлэндом – задача непростая, один «большой» может не справиться. Из-за этого «Кливленд» и не особо похож на команду с амбициями в плей-офф, тут неизбежно возникают слабые места, в которые в играх на вылет бьют со страшной силой.

Когда все это накладывается на неопытность состава, получается команда, от которой многого не ждут. Если за «Никс» не будет играть Рэндл, то «Кливленд» должен проходить во второй раунд, если же Джулиус сыграет, то и в первом раунде тут 50/50 в лучшем случае.

От команды со вторым нет-рейтингом в лиге нужно ждать большего, но не ждут, и понять это можно.

«Клипперс»

Уровень недоверия: высокий

Для «парусников» нынешний сезон является определяющим. Они слишком давно вместе и слишком ничего не добились за это время. Команда собрала дуэт звезд, постоянно платила за усиление их окружения. Рано или поздно это должно либо привести к результатам, либо закончиться. И «рано» уже точно прошло, а «поздно» может наступить в любой момент.

И в этот плей-офф «Клипперс» заходят в подвешенном статусе.

Во-первых, Джордж травмирован, и неизвестно, вернется ли он в первом раунде. Без ПиДжи «Клипперс» теряют в звездной мощи, восполнять потерю придется Уэстбруку с Пауэллом. А если вспомнить о ситуации с Моррисом и о том, что у Хайленда какая-то природная способность бесить людей, может оказаться, что «Клипперс» совсем не такая и глубокая команда.

Во-вторых, «Клипперс» потихоньку отказываются от своей маленькой пятерки и все чаще выпускают на паркет центров. Учитывая, что эти центры не бросают, а у «парусников» большие минуты получает Уэстбрук, команда будет испытывать явный дефицит броскового потенциала. Расс поправил процент из-за дуги в матчах за «Клипперс», но в то же время у него с линии 65%, и способность этого товарища бросать точно будут проверять. Нельзя мазать трешки всю карьеру, а потом два месяца приемлемо атаковать издали и всех в чем-то убедить. 27, 22, 33, 32, 32, 32, 30, 30, 34, 30, 29, 26, 32, 30, 31 – знаете, что это за шифровка? Это реализация Расса из-за дуги по сезонам.

И вот эта команда со скукоженным пространством, урезанной скамейкой и просевшей звездной мощью как-то совсем не выглядит страшно. Они 9-е в списке претендентов на титул, по мнению букмекеров. Ниже «Мемфиса» и «Лейкерс», там, где-то рядом с «Кэвз».

«Мемфис»

Уровень недоверия: очень высокий

Для «Гризлис» сезон получился сложным. Они начали 31-13 и потом сыграли 20-18 в оставшихся матчах. Травмы «больших» и истории с Морэнтом явно выбили «Мемфис» из колеи.

Сейчас «мишки» выглядят более чем уязвимо. Их позиционное нападение не блещет, и без очков второго шанса (которые приносил ныне вылетевший Адамс) атаковать тяжело. У Джа и Брукса проблемы с броском, пространства в позиционке местами не хватает, командного IQ – тоже. Бежать же в плей-офф получается не так часто, как в регулярке (хотя прошлогодняя серия с «Миннесотой» была красочной вакханалией).

Отсутствие «больших» ставит «Гризлис» в сложное положение. Без Адамса и Кларка остаются только Тиллман с Джексоном (плюс Альдама, который может играть «четверку»), этого маловато, чтобы быть привычно крупными впереди.

И на данный момент от «Гризлис» как будто не ждут ничего, хоть они и закончили сезон вторыми на Западе.

Надо сказать, что «Мемфису» плевать на наши ожидания: они каждый год ослабляют команду обменами, их звезды с каждым годом пропускают все больше матчей, их игроки с каждым годом все больше борзеют и выводить из себя окружающих – и каждый год «косолапые» пробивают тотал побед.

«Бруклин»

Уровень недоверия: очень высокий

После того как «Нетс» обменяли своих звезд на ролевиков, от «Бруклина» ожидали просадки. И даже когда один из этих ролевиков сам начал выглядеть как звезда, доверия к «сетям» не прибавилось.

В целом «Бруклин» с их универсализмом и большим количеством вингов выглядит достаточно современно и интересно. До определенной степени тут можно провести параллель с прошлогодним «Торонто».

И все же, когда твоя первая звезда – Бриджес, а вторая – Динуидди, когда ты играешь относительно мелкой пятеркой, но при этом не то чтобы круто бросаешь (Динуидди и Финни-Смит выдают слабую реализацию, Клэкстон вообще не атакует из-за дуги), верить в успех тяжеловато. И «Нетс» не последние в рейтинге просто потому, что другая команда провела гораздо более убедительный сезон, а ждут от них примерно того же, чего и от «Бруклина».

«Кингс»

Уровень недоверия: предельный

«Кингс» в этом году преобразились и попали в плей-офф. Защитный специалист Майк Браун взял и построил тут лучшее нападение в НБА с постоянным движением и пасующим «пятым» в центре всей этой круговерти.

Однако, если сопоставить результаты в «регулярке» с ожиданиями от плей-офф, то «Кингс» будут в самом большом минусе.

Никто в них не верит.

Во-первых, снова смущает центр в роли ключевого игрока. Сабонис очень слаб в защите, и в него постоянно будут бить. А сократить минуты Домантаса нельзя, потому что на нем держится колоссальная часть атаки.

Во-вторых, все это движение, которое так круто работает в регулярке, в плей-офф зачастую перекрывается. И дальше оказывается, что, чтобы приводить атаку в движение, твои звезды должны быть настоящими звездами. И вот вопрос: сколько на Западе команд, в серии с которыми Фокс или Сабонис смогут быть лучшими игроками?

Плюс отсутствие опыта. У Монка, Мюррея и Фокса ноль матчей в плей-офф. У Сабониса – 13. Опытнее всех Барнс, но он в последний раз играл в плей-офф в 2016-м.

На самом деле, есть ощущение, что в «Кингс» слишком сильно не верят. Их атака должна остаться жизнеспособной. Она, может, и будет выглядеть не так весело, но любую защитную схему всегда труднее исполнить против команды, которая постоянно двигается, а «Кингс» точно не стоят. Да и Фокс отлично тащил в клатче и, если считать это филиалом плей-офф в регулярке, от Деаарона можно ждать многого.

А в защите будет караул.

«Нью-Йорк»

Уровень недоверия: вне рейтинга. Это не сарказм, тут нет никакого двойного дна. Я действительно не понимаю, насколько люди верят или не верят в «Никс».

«Нью-Йорк» ожидаемо прибавил после прихода Брансона. Только прибавил неожиданно сильно. «Никс» играют в очень такой рабоче-крестьянский баскетбол, но это не значит, что Тиббс снова гоняет ветеранов и душит защитой: их атака по итогам сезона оказалась второй в НБА, а молодежь получает больше времени, чем можно было ожидать, а никто из игроков «Никс» не играл даже 36 минут за матч.

«Никс» играют в низком темпе, часто бросают из-за дуги (но никаким диким везением на трешке там не пахнет), у них приличные оборонительные кадры, и это то, с чем вполне можно работать в плей-офф. Вот только дальше «Нью-Йорк» постараются придушить, перекрыв «краску» Рэндлу и Брансону и страхуя за счет их центра и Барретта. У «Кливленда» для этого кадры есть.

А еще можно вспомнить, что Рэндл, когда он в прошлый раз был в плей-офф, выглядел уж очень похожим на чокера с эффективным процентом в 35 пунктов и 4,6 потери за матч. При этом он сейчас травмирован, и не очень понятно, в какой форме подойдет в серии (и будет ли вообще играть в первых матчах). Без Рэндла (или с ограниченным Рэндлом) «Никс» просядут по креативу в передней линии. Джулиус слишком важен для их атаки, он заставляет соперника разменяться, наказывает за размен, дает габариты одновременно с бросковым потенциалом. Он просто ключевая опция.

В целом «Нью-Йорк» – пятая команда конференции, которая в первом раунде не играет с кем-то из большого трио Востока. И от «Никс» ждут, что они поборются или даже выиграют эту серию, но вряд ли претендуют на что-то большее. Это базовые ожидания, которые трудно назвать верой в «Никс» или недоверием к ним.

Теперь же давайте посмотрим на команды плей-ин, и прикинем, насколько сильно в них верят. Потому что говорить о сомнениях в командах, с трудом пробравшихся в первый раунд – излишне. Но некоторые тут выглядят интереснее других.

«Лейкерс»

Уровень веры: предельный

«Озерники» отвратно стартовали, но проапгрейдили состав по ходу сезона, заняли седьмое место и теперь в первом раунде выходят на «Мемфис».

Конечно, после того баскетбола, который «Лейкерс» показали с «Миннесотой», трудновато верить в шансы «озерников» против организованной команды.

«Лейкерс» попробуют усадить Джексона на фолы (что не должно быть слишком трудно) и таким образом открыть себе «краску», ведь у «Гризлис» осталось маловато «больших». Попробуют затормозить игру, чтобы затащить «Мемфис» в неудобную «позиционку» (чтобы самим успешно атаковать в медленной игре, возможно, придется урезать минуты Вандербилта, чтобы расширить пространство атаки). И с этим уже можно работать. У команды Леброна-Дэвиса будут реальные шансы забрать серию в первом раунде, и это предельно высокий уровень веры, который может получить седьмая команда.

«Миннесота»

Уровень веры: призрачный

«Миннесота» может доставить «Наггетс» проблемы.

«Вулвс» в зависимости от того, будет ли играть Гобер, могут выглядеть по-разному. Если француз есть, это неплохой вариант для защиты против Николы, но атаковать самим будет труднее. Если Гобера нет, это 5-аут с Таунсом-центром, и опять же, куда «Денверу» приткнуть Йокича в защите?

«Наггетс» в любом случае должны забирать серию матчах в пяти, но это может быть сложнее, чем кажется, и придется играть 6, а не 5.

«Атланта»

Уровень веры: минимальный

«Хоукс» летом попробовали усилиться, но по факту остались примерно на том же уровне и снова вынуждены были играть в плей-ин. Теперь они вышли на «Селтикс».

По идее «ястребы» должны нормально атаковать против «Бостона». «Большие» «зеленых» вряд ли потянут размен, за подстраховку Янг наказывает, и, если крайние «Атланты» будут попадать, то несколько матчей серии могут получиться упорными.

Хотя вариантов в обороне у «Хоукс» слишком мало, и атака «кельтов» будет работать без сбоев.

«Майами»

Уровень веры: отсутствует

Забавно, еще месяц назад можно было услышать, что восточные команды не горят желанием пересекаться с «Хит». Прошло немного времени, «Майами» отлетел от «Атланты» и теперь вышел в плей-офф на «Бакс». И там просто совсем без шансов. Если «Чикаго» хоть и мелкий, но может неудобно атаковать, то «Майами» просто мелкий и на данном этапе не может ничего. И, кажется, все уже растеряли эту изначально иррациональную веру в «Хит». Что несколько разочаровывает.

До старта плей-офф осталось всего ничего, и совсем скоро мы узнаем, чьими проблемами окажутся наши ожидания.

Все о первом раунде плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Todd Kirkland, Harry How, Alika Jenner, Stacy Revere, Jason Miller, Todd Kirkland, Dustin Bradford, Rob Carr