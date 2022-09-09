«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?

В последние годы «Клипперс» и «Нетс» стали командами-побратимами. Исторически вечно вторые по популярности на своих крупных рынках клубы сумели создать интересные команды в не самых очевидных ситуациях. «Нетс» Расселла, Леверта, Динуидди и Куруца были собраны из списанных активов. Они строились в условиях полного отсутствия ресурсов и сделали интересную команду. «Клипперс» Галло-Харриса (или Харрелла-Уильямса) пробились в плей-офф совсем без звезд, хотя клуб вроде как должен был уходить в перестройку после окончательного развала Лоб-Сити. Две самобытные, тренерские команды, собранные назло всем условиям.

А потом им выпал шанс всей жизни. «Сети» подписали Дюрэнта с Ирвингом, а «парусники» получили Кавая и ПиДжи. Обе команды тогда твердо вознамерились если не забрать контроль над городами, то, как минимум, отжать себе более крупные доли на этих рынках. И мечты «Нетс» и «Клипперс» о первых титулах в истории выглядели вполне обоснованно («Нетс» дважды были чемпионами в АБА, но это АБА).

Дальше все пошло наперекосяк. Причины провалов команд-побратимов разнились (большую роль сыграли травмы, однако в обоих случаях были и другие факторы), но масштаб провалов сопоставим. Если бы вам в 2019-м после переходов Ленарда, Джорджа, Дюрэнта и Ирвинга сказали бы, что за следующие 3 года у «Клипперс», и «Нетс» будет 0 финалов на двоих, вы бы удивились? Я бы удивился.

Но именно это и произошло. Однако текущая ситуация в командах выглядит по-разному.

«Бруклин» полыхает так, что это видно даже из Бостона, открытый конфликт между звездами и организацией, и подвешенный статус чуть ли не большей части состава: в какой форме будут Харрис, Уоррен и Моррис, хотят ли играть в баскетбол Симмонс и Ирвинг, как Дюрэнт должен работать с человеком, которого совсем недавно требовал уволить?

«Клипперс» же переживают свои неудачи со стоическим спокойствием, присущим их лидеру. В отличие от «Нетс», отдавших все полимеры за Хардена, которого позже двинули за Симмонса, «парусники» не просто сохранили глубину, но продолжают прокачивать состав. Никакой вони из раздевалки не слышно со времен Харрелла. О травме Ленарда информации, как и положено в случаях с Каваем, минимум. Они сохраняют спокойствие, пытаются контролировать то, что могут контролировать, и тихонько молятся о здравии лидеров.

Но это скучно. И потому, пока взрыв в «Бруклине» приковывает к себе огромное внимание и обсасывается со всех сторон, «Клипперс» как бы просто существуют.

Тем временем «парусники» на данный момент выглядят гораздо более готовой к большим победам командой. На бумаге у здоровых «Клипперс», вероятно, лучший состав в НБА.

Предельная современность игровой модели

Универсализм и спейсинг. В современном баскетболе это одни из самых ценных факторов. Хорошее пространство в атаке упрощает созидание. Посмотрите на то, как в плей-офф атаковал «Даллас», там не было запредельного таланта вокруг Дончича, но все эти люди могли бросать. И эта атака работала очень классно даже на фоне хороших оборонительных команд.

«Клипперс» продвигают тот же баскетбол. Маленькие пятерки с кучей краев, каждый из которых может бросать. Джордж, Ленард, Пауэлл, Батюм, Моррис, Ковингтон, прибавил в количестве бросков Мэнн, Кеннард вообще больше шутер, чем кто-то еще, плюс есть способный дать огня Джексон (который, конечно, совсем не винг). Там, где у «Далласа» с трудом набиралось людей на одну такую бросающую пятерку, у «Клипперс» полноценная глубина из 9 человек с поставленным броском. Они могут вообще не выпускать никого, кто не способен попасть открытую трешку.

И большинство этих ребят могут не просто хорошо защищаться, но и переключаться между позициями . Зачастую в важных матчах именно размен кажется максимально правильной оборонительной опцией, просто у большинства команд нет персонала. У «Клипперс» такой персонал есть. Из тех же 9 человек только Кеннард выглядит дырой в защите и только Джексон выглядит неуниверсальным оборонцем. Учитывая то, что в плей-офф команды зачастую играют ввосьмером, а одну проблему в защите почти всегда можно спрятать, это вообще не выглядит как серьезная уязвимость.

«Клипперс» – это куча вингов, разменивающих все подряд в защите и заставляющих соперника играть один в один против сильного персональщика. «Клипперс» – это 5 бросающих игроков в атаке, растягивающих оборону соперника и наказывающих оппонента за любую подстраховку.

Это квинтэссенция баскетбола последних лет.

Вариативность схем

Несмотря на то, что смоллбол выглядит визитной карточкой «Клипперс», играть они могут по-разному. Там есть гибкость как внутри самого смоллбола, так и за его пределами.

Пятерки «Клипперс» из кучи вингов на самом деле могут быть разными. Например, если нужно чуть больше помощи под кольцом в защите, можно подобрать сочетания с Батюмом, Каваем и Ковингтоном, которые страхуют очень круто. Если же нужно больше в персональной защите на дуге, того же РоКо желательно убрать (один в один он частенько выглядит ужасно), а на его место поставить кого-то более устойчивого в персоналке. Нужно больше креатива? Выпусти Пауэлла к Джорджу и Каваю. Нужно больше в плане броска – дай побегать Кеннарду.

Но основная гибкость, конечно, приходит со стороны не вписывающихся в концепт универсализма и пространства игроков.

«Клипперс» могут выпустить Зубаца, накрутить подстраховку у кольца и получить классического роллмена в атаке. По идее, этого будет очень много в «регулярке», но и в некоторых матчах плей-офф такая схема может давать дивиденды.

Например, в последнее время мы часто видим новый-старый концепт двух башен, что как бы предполагает, что баскетбол пошел дальше, а универсализм начинает уступать по важности рим-протекту и габаритам.

На практике все не так просто. Пара Грин и Луни была хороша в защите, но эти относительные (оба недомерки по стандартам центров) габариты работали, потому что оба могли разменяться в защите, то есть давали не просто размер, но размер с сохранением универсализма. Однако эта пара тормозила атаку. «Бостон» мог играть с двумя «большими», потому что один (а в паре Эл-Грант – оба) мог бросать и не забивал спейсинг в атаке. Но «кельтам» в итоге приходилось играть в дроп в защите против Карри, потому что размен Хорфорд не потянул, а сдваивания запустили бы атаку «воинов». Пары Яннис-Лопес и Ховард-Дэвис на решающих стадиях отчасти избавлялись от центров (и собственно отказывались от концепта как такового).

Но факт в том, что успешные команды на определенных этапах использовали свои габариты. И такие крупные пятерки точно могут быть полезным инструментом в правильный момент. Что ж, «Клипперс» вполне могут выпустить сочетания с приличными размерами. Зубац + 4 винга это не совсем 2 башни, но это – сочетание с центром и без «маленького», вполне способное навязать плотность в «краске».

А еще «Клипперс» могут выпустить маленького защитника – Джексона или Уолла, которые способны обострять за счет скорости, прилагающейся к габаритам классического первого номера.

Больше того, Уолл дает еще и полноценного разыгрывающего, способного вести атаку. О том, что «Клипперс» не помешал бы классический первый номер, говорили давно. Была попытка заткнуть эту нишу Рэджоном, но там не срослось, и потребность в человеке, который внесет организованность, всех расставит и успокоит, осталась. Будет ли Уолл кого-то успокаивать – вопрос интересный. Но с точки зрения розыгрыша игрок первоклассный. Если защита соперника двигается и играет в подстраховку, такой пасующий точно не помешает, ведь ни Джордж, ни Ленард на таком уровне партнеров не видят. Отчасти так их и дожали «Наггетс», высокие заступы Йокича «парусники» далеко не всегда успешно разбивали. Уолл это дело читает на несколько ходов раньше.

То есть концепт универсализма выглядит очень классно, но иногда твои винги просто не могут дать необходимый уровень розыгрыша или защиты кольца. И у «Клипперс» на этот случай есть подстраховка, они готовы ко всему.

Класс звезд

Все разговоры о правильности построения, глубине и логичности состава зачастую разбиваются о такую банальную вещь, как наличие лучшего игрока на паркете. С точки зрения современности и правильности «Бостон» смотрелся более сильной командой, чем «Уорриорс». Но у «Уорриорс» был лучший игрок в серии. Можно сказать, что и «Санс» были «правильнее» «Далласа», но Дончичу было плевать. Команда с лучшим игроком побеждает не всегда, но, чтобы вся эта потрясающая благодать состава работала на высшем уровне, тебе нужны настоящие звезды, которые будут оставаться звездами. В конце концов все упирается в то, что твой лучший игрок должен или стягивать подстраховку, или наказывать за ее отсутствие.

И у «Клипперс» эти люди есть. Ленард в своих лучших проявлениях претендовал на статус главного игрока в мире и затащил «Торонто» к титулу. Пол Джордж – отличная опция на роль второй звезды. И, после того как ПиДжи героически сражался в плей-офф 2021-го, посмеиваться над «Плей-офф Пи» вроде перестали. У кого в лиге точно более талантливая пара лидеров? Леброн и Дэвис? Пол и Букер? Браун и Тейтум? Яннис и Миддлтон? Дюрэнт и Ирвинг? Харден и Эмбиид? Батлер и Бэм? Карри и Луни? Секстон и Гей? Некоторые из этих пар можно сравнивать с лидерами «Клипперс», но очевидно и безоговорочно более классного дуэта в лиге нет.

«Парусники» не просто собрали у себя глубокую и современную команду, их игра приводится в движение настоящими звездами. Это сочетание и заставляет верить в «Клипперс»: с одной стороны, талант лидеров на уровне самых звездных команд НБА, а с другой – глубина и логичность построения состава на уровне самых правильных и современных клубов. Когда владелец команды – Стив Баллмер, можно вложиться и в звезд, и в их окружение.

Поэтому на бумаге «Клипперс» и выглядят чуть ли не главным фаворитом сезона. Но в баскетбол играют не в вакууме и даже не в «пузыре».

И тут нельзя игнорировать то, что у Кавая и Джорджа приличная история травм, Уолл отыграл 72 матча за 4 года, Пауэлл много пропустил в прошлом сезоне, а некоторым ребятам просто за 30 (Батюм, Джексон, Моррис). Повлиять на результаты могут не только сами повреждения, но и попытки этих повреждений избежать: тут стоит ждать очень осторожного отношения со стороны команды – ограниченные минуты для лидеров и не так много энергозатратного смоллбола по дистанции регулярки. Это может привести к не самым мощным результатам и дать средний посев. К слову, если «парусники» действительно не захотят злоупотреблять игрой маленькими пятерками, им бы не помешал второй центр. Оставлять Хартенштайна за десятку в год смысла не было, но какого-нибудь бэк-апа под Зубаца можно поискать (хотя, может, они верят в то, что Моузесу Брауну эта роль по силам).

Этот сезон ДОЛЖЕН быть сезоном «Клипперс»

Есть ощущение, что для «Клипперс» это последний шанс оправдать ожидания, не попав под раздачу. В этом плане «парусники» чуть отстали от своих побратимов из «Бруклина». Для «Нетс» сезоном, в котором нужно доказывать свою состоятельность, был предыдущий. Но они вылетели в 4 матчах, эксперимент оказался на грани провала, и бурлящая дурнопахнущая масса начала лезть изо всех щелей. Теперь верить в «Нетс» крайне сложно. Теперь нужно исходить из того, что ничего у них не получится, и придерживаться этой позиции вплоть до тех пор, пока они не поднимут кубок над головой.

Для «Клипперс» сезон, в котором пора подтвердить обоснованность амбиций всего проекта, наступает сейчас.

«Нетс» с момента больших подписаний выиграли одну серию плей-офф. Но 2021-й в их исполнении запомнили, «Сети» были в паре сантиметров от того, чтобы обыграть команду, которая в итоге стала чемпионом. А вот первый финал конференции в истории «Клипперс», до которого они добрались в том же году, как будто оказался предан забвению. Чаще вспоминают про отданные 3-1 «Денверу», или не вспоминают вообще ничего, ведь из прошлого сезона вспомнить и нечего. И от действительно большой критики «парусники» в последние пару сезонов были скрыты, отчасти «благодаря» травме Ленарда, которая не позволяла вынести вердикт.

Но сейчас – их год. Им уже давно пора, и сейчас они должны быть здоровы. Если же здоровыми остаться снова не получится, и 3 сезона из 4 окажутся разбитыми о травмы, то как можно полагать, что через год еще более возрастная команда с еще более глубокой историей травм сможет продержаться до конца? Самое скверное, что такими вопросами вероятно начнут задаваться не только блогеры из России, но и сами игроки, а вот это уже путь к «бруклинскому» сценарию.

Им нужен большой поход и убедительные победы. И карты у них хорошие.

За последние 4 года у нас не было ни одного случая, чтобы команда играла в 2 финалах подряд. Лига открыта, тут нет доминирующих, неубиваемых клубов.

Больше того, в последние сезоны прошлогодние финалисты часто разбивались о травмы. На этом фоне «Клипперс» выглядят мощно, у них не просто отличный состав, у них отдохнувший состав. Их лидеры не играли в плей-офф и не ездили на Евробаскет. Да, в случае с «парусниками» в их нынешнем составе, всегда придется делать сноску на «если они здоровы». Но сейчас шансов остаться здоровыми у них много.

Это – идеальный момент для рывка. И в этом году «Клипперс» должны дать себе шанс. Дальше будет сложнее.

Фото: instagram.com/laclippers; globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency