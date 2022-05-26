«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА

Провалы, открытия, взросления.

Есть устойчивое ощущение, что с каждым годом разница между баскетболом плей-офф и играми регулярки все увеличивается. Если раньше в разговорах о способности играть в плей-офф многое сводилось к особенностям характера, то сейчас становится все очевиднее, что баскетбол в играх на вылет не просто плотнее и напряженнее. Он просто другой.

Баскетбол регулярки – игра сильных мест, где команды, не имеющие времени на адресную подготовку к каждому отдельному сопернику, всегда стараются играть примерно в одно и то же, и строят свой баскетбол. Выбирают модель игры, которая раскрывает лидеров и подходит для игры с условной средней командой.

Баскетбол плей-офф – игра слабых мест, когда ты стараешься максимально больно ударить по самой уязвимой точке конкретного оппонента и выбить его из колеи, выявив уязвимости игровых схем и отдельных исполнителей. А свои собственные слабые места в играх на вылет все стараются спрятать подальше. Это принципиально разный подход, когда ты, по сути, не строишь свою игру, а ломаешь чужую. И зачастую для успеха в матчах на вылет важны совсем другие факторы.

Регулярный сезон закончился, там были свои сюрпризы, свои взлеты и падения. Теперь идет настоящий сезон для больших мальчиков со своими правилами и законами, с высокими ставками и лимитированным правом на ошибку.

Кто засветился в этой мясорубке? Кто расцвел под давлением? А кто провалился?

Новые лица в плей-офф

Десмонд Бэйн и Джарен Джексон показали себя

Бэйн провел классный сезон и заметно прибавил по сравнению с сезоном предыдущим. Джа даже всучил ему свою награду за прогресс года.

Однако в играх с «Вулвз» Бэйн пошел еще дальше и внезапно оказался чуть ли не самым стабильным атакующим игроком «Мемфиса». Джа чередовал прорывные матчи с унылыми, Брукс боролся со своими демонами, Джексон пытался отбегать хоть 10 секунд, не схватив фол, а Бэйн последовательно поливал.

У Десмонда в той серии 23 очка за матч (лучший результат в команде) при 50% с игры и 49% из-за дуги. В серии, которая представляла собой какую-то вакханалию с переплетением самых немыслимых и максимально удаленных от нормального баскетбола эпизодов, Бэйн был элементом стабильности.

На серию с «Уорриорс» его уже не хватило, там свою роль сыграла травма. Но против «воинов» выстрелила другая молодая звездочка – Джексон.

В серии с «Голден Стэйт» ДжэйДжэйДжэй уже не так часто хватал фолы, зато давал ощутимый эффект в защите кольца. А, когда вылетел с травмой Джа, Джексон еще и стал ключевой опцией впереди. Два матча подряд он вполне успешно атаковал Дрэймонда один в один. И собственно это и есть тот план, следуя которому Джексон может оправдать контракт – использовать атлетизм для атаки кольца в проходе, а не только бросать три. И грамотно защищать кольцо без лишних фолов (благо нарушает правила он где угодно, но только не в тех моментах, когда пытается мешать броску соперника из «краски»).

После такого выступления Бэйна и Джексона в играх на вылет верить в светлое будущее «Мемфиса» как-то совсем просто.

Джордан Пул взрывает плей-офф

Вот мы и перешли к тому, кто на самом деле должен был забрать награду самому прогрессирующему игроку. Пул в этом сезоне прибавил очень сильно, у него в полтора раза увеличились и игровое время, и результативность, при этом эффективность не только не просела, но и чуть поднялась.

Взрывной гард с мощной трешкой, готовностью двигаться без мяча и полным арсеналом нетривиальных движений на ведении продолжил восхождение и в плей-офф. Третьегодка, впервые показавшийся в играх на вылет, стал ключевой опцией команды, которая одной ногой уже в финале.

Как именно против него защищаться, не очень понятно, потому что набор навыков Пула позволяет ему выбраться из любой ситуации: прижмешь поплотнее – и Джордан прорвется к кольцу, отойдешь подальше – бросит. Все это сопровождается какими-то необычными моментами, которые не похожи ни на что, что мы обычно видим в НБА. Типа вот этого (не уверен насчет законности движения, но речь не об этом).

Вот, а защищаться так, конечно, нельзя, тут Пулу предстоит масса работы.

«Пеликанс» как команда плей-офф

Без Зайона «Новый Орлеан» не то чтобы купался во внимании. И даже после обмена на Макколлума команда оставалась в тени. Да, они прибавили, но «пеликаны» все еще проигрывали половину матчей.

Однако после серии с «Санс» все стало выглядеть интереснее.

Во-первых, мы увидели Ингрэма в плей-офф, и он был шикарен. Несмотря на повышенное внимание защиты «Финикса», Брэндон отгружал очень уверенно. Он как будто и не заметил, что регулярка кончилась. Никогда же наверняка не знаешь, что игрок выдаст, впервые оказавшись во враждебной среде игр на выбывание. А Ингрэм был готов, он набирал по 27 за матч с хорошей эффективностью, параллельно лидируя в команде по передачам.

Во-вторых, зажгли молодые. Альварадо, Мерфи, Джонс – в плей-офф они дали классную и настырную защиту, совместив ее с хорошей реализацией из-за дуги. И если еще полгода назад многие хотели повесить Гриффина напротив Смузи-Кинг-центра, то теперь он заработал себе очков, найдя таких классных игроков на драфте.

В-третьих, «Пеликанс» выглядели системно правильной командой. Их маленькая пятерка с Нэнсом-центром была мобильна в защите и создавала хорошее пространство в атаке. Это не была команда, которая случайно залезла в первый раунд, это была команда, которая готова играть в плей-офф и которая подходит для такого баскетбола.

Теперь осталось понять, куда здесь вставляется тот самый Зайон.

Грант Уильямс – ПиДжей Такер для богатых

Долгое время для меня оставалось загадкой всеобщее восхищение Грантом. Но серия с «Бакс» явно сделала ему карьеру.

В середине серии (где-то со второго по пятый матчи) Грузовичок уверенно стопорил Янниса, играя один в один. Я не уверен, что кто-то в последние годы был настолько хорош против Адетокумбо. Грант выглядел каким-то обелиском, торчащим из паркета ТиДи Гардена: его никуда не сдвинешь, и тебе придется брать джамперы. Там присутствовали коллективные усилия: где-то против Янниса отрабатывал Хорфорд, где-то – Смарт, но именно защита Гранта в середине серии произвела максимально яркое впечатление, и плевать, что там говорит статистика.

И естественно, все это дело было дополнено уверенной реализацией из-за дуги. Когда-то Гранта дразнили Беном Симмонсом, но в этом сезоне он попадал 40% из-за дуги. И в решающий момент, когда «Бакс» пошли ва-банк и стали отдавать Уильямсу трешки в каждом владении, он не испугался. Даже после того, как начал так себе. Да, в какой-то момент казалось, что Уильямс теряет уверенность в себе и думает, а стоит ли ему бросать. Но он продолжил и в итоге совершил 18 бросков из-за дуги, из которых попал 7.

И при том, что Грант хорошо бросал весь сезон, а его защиту воспевали уже давно, именно после серии с «Милуоки» стало ясно, что все это серьезно и может работать на любом уровне.

А еще Уильямс – это как бы олицетворение «Бостона». «Селтикс» играли максимально плотно с «Бруклином», демонстрируя лютую интенсивность, на пару с «Бакс» «кельты» выдали серию по американскому футболу без шлемов, и сейчас вот идет рубка с «Майами».

«Бостон» – это максимум физической борьбы, контакта и агрессивности. И в этом Грант как рыба в воде.

Гэйб Винсент и Макс Струс – из G-лиги в основу финалиста конференции

Винсента до этого сезона знали немногие. По ходу регулярки Габриель уверенно обосновался в ротации «Хит». Не то чтобы там было что-то особенное – нормальный средний из пик-н-ролла, трешка в основном с получения, местами приемлемая защита и способность отдавать не самые сложные передачи. Достойный вариант на роль запасного разыгрывающего. Особенно для команды, у которой есть Лаури, Батлер и Хирро, способные вести мяч, да и Бэм когда-то мог пасовать. Не факт, что «Майами» вообще был нужен запасной разыгрывающий под уровень плей-офф, а для регулярки Винсент сгодится.

И вот Лаури сломался, Винсента в играх на вылет перевели в старт, дали нормальные минуты, и Гэйб не подвел. В первых двух сериях «Хит» особого сопротивления не встретили, соперники были откровенно никакие (об этом позже). Но, когда Винсент выдал хорошую защиту и попал пару ключевых трешек в первом матче с «Селтикс», его запомнили все.

Макс Струс в этом сезоне расцвел как такой новый Робинсон – продвинутый шутер, который, в отличие от Данкана, может хоть как-то защищаться (а когда Робинсон стал терять игровое время, он и по реализации из-за дуги поплыл). Струс, в отличие от большинства снайперов, достаточно коренаст, и это дает в обороне шансы. Сейчас его время от времени прячут в защите, но ключевой стоп в третьей игре с «Селтикс» выдал именно Струс.

Струс был в порядке весь сезон и потихоньку отжимал минуты Робинсона. Однако в плей-офф Данкан Робинсон из игрока основной ротации превратился в человека, который вообще выходит не каждый матч. Если Винсент заменил травмированного Лаури, то Струс заменил неиграбельного Робинсона, и Макс в этой роли был очень важен для окончательного убийства «Сиксерс». «Филадельфия» отдавала дугу, нужно было наказывать, и Струс справился. В двух последних встречах той серии Макс выбросил 20 трешек (попал из них 8) и набрал за 2 матча 39 очков, дав бонусом 21 подбор.

Что касается ситуации Робинсона, которая тоже стала в определенной степени сюрпризом, это, в общем, нередкая проблема для «Майами». Они взращивают игроков, взятых из ниоткуда, выдают им мощные контракты, а потом выясняется, что эти игроки в порядке, но не орлы. Из хрестоматийных примеров – Джеймс Джонсон, Хассан Уайтсайд и Дион Уэйтерс (там было и много травм, но, когда игроки получают более высокие роли и минуты, чего-то такого, наверное, можно ждать). То переплаченное поколение ушло, теперь вот Спо раскрыл еще пачку ролевиков, и первый из них уже снова не дотягивает до нового контракта. Как этот травмирующий опыт повлияет на продления Струса и того же Винсента, увидим.

Взлет Тайриза Макси продолжается

Пока Харден заново открывал себя то ли в роли Криса Пола, то ли в роли не-плей-офф Рондо, кому-то нужно было помогать Эмбииду набирать очки. И этим кем-то оказался Макси (и Харрис, который тоже провел успешный плей-офф).

Тайриз приходил в лигу как такой комбо-гард, который плоховато пасует для первого номера и мелковат для второго, а еще не то чтобы уверенно бросает. В него хотелось верить, потому что играл он умно и правильно, но потенциальных проблем хватало. И вот в «Филадельфии» он объединяется с Харденом, который, во-первых, берет на себя розыгрыш, а, во-вторых, дает приличные габариты, то есть оптимально дополняет Макси в задней линии. Что касается броска, тут уже Макси сам решил свои проблемы, перейдя от 30% в первом сезоне к 42% из-за дуги во втором.

Прогресс мощнейший.

К слову, возможно именно Макси, а не Пул должен был получить награду самому прогрессирующему игроку, человек с 8 очками и 2 передачами за 15 минут перешел к 17 очкам и 4 передачам за 35 минут, попутно перейдя в основу и, как уже говорилось, прокачав бросок.

В плей-офф Макси пошел еще дальше. Обретенная трешка и гравитация партнеров позволила Тайризу использовать взрывную скорость и регулярно находить путь к кольцу. В играх на вылет Макси не просто не потерялся, он стал еще активнее в атаке, докрутив результативность почти до 21 очка, а реализация с дистанции до метра выросла с 65% в регулярке до 72% в плей-офф.

Конечно, игры на вылет показали и уязвимость Макси в защите. Тайризу нужно хотя бы с игроками своих габаритов справляться (но игроки его габаритов обычно разыгрывающие, для которых ставят много заслонов, а Макси на заслонах пока умирает). И надо сказать, что у «Филадельфии» вообще все игроки периметра либо уязвимы в защите, либо совсем бревна в атаке. Был один Грин, да и того теперь нет. Самый двусторонний игрок команды на дуге теперь – наверное, Харрис. В общем, у Мори впереди много работы.

Энтони Эдвардс как главная звезда команды

Эдвардс радует. Проблесков таланта по первым двум сезонам было достаточно, это летающий и резкий танк, который может до посинения врываться в «краску» и завершать с любым сопротивлением. Но он, как и другие товарищи из этого пункта, нуждался в проверке играми на вылет. И возможность представилась, хотя в «Миннесоте» такой шанс выпадает немногим.

В первом же матче плей-офф Эдвардс набрал 36 очков. В последнем – 30 очков. А еще валил по 40% из-за дуги. И нельзя сказать, что все прошло гладко, проходить к кольцу, например, Эдвардс в плей-офф стал гораздо реже. Но в его игре были видны правильные мотивы. Он никого не боится, он не перестает бороться, он готов быть главным человеком на паркете, и это важные качества для игрока, которого команда рассматривает как свою главную звезду на годы вперед. Пока Таунс истерит, а Расселл проигрывает конкуренцию Маклаклину, Эдвардс ведет себя как настоящий лидер. Да, пока не всегда, пока это скорее проблески. Но вряд ли можно было ждать большего от 20-летнего игрока, проводящего второй сезон в НБА и первый раз попавшего в плей-офф.

В Эдвардса можно верить, как в главную звезду приличной команды, не только в игровом плане, но и с точки зрения лидерских качеств. И это основной итог сезона для «Вулвз».

Триумфальные возвращения и перерождения

Эндрю Уиггинс заканчивает трансформацию

Когда канадец приходил в «Уорриорс», многие говорили, что в новой команде Уиггинс переродится. От него больше не будут много требовать в атаке, и в меньшей роли он воссияет. Трудно сказать, чем руководствовались люди, считавшие, что Уиггинс внезапно начнет защищаться и попадать из-за дуги, но они оказались правы. В «Уорриорс» Эндрю заметно прибавил в обороне, стал точнее бросать, меньше тупить и усердно впахивать на щитах. Результат – триумфальное появление в стартовом составе Матча всех звезд.

Но опыта плей-офф у Уиггинса, по сути, не было. Как он себя проявит?

Оказалось, что Эндрю рожден для больших матчей. Он вполне достойно защищается против Дончича, хотя Лука и выдает крутую статистику. Он продолжает валить трешки с правильным процентом, хотя реализация штрафных обрушилась еще в регулярке. И он вполне себе приличная опция, когда против него защищается тот же Дончич (Эндрю и по сезону нередко давил удачные матч-апы).

Уиггинс очень хорош в плей-офф, и тут снова хочется вспомнить, что предпосылки были заметны и раньше. Когда «Миннесота» в прошлый раз попала в плей-офф, Уиггинс там смотрелся лучше, чем по регулярке. Когда «Уорриорс» играли в плей-ин, Уиггинс уверенно провел оба матча. Несмотря на репутацию то ли мягкого, то ли недалекого, но – в любом случае – не побеждающего игрока, в важных встречах Эндрю исправно хорош.

Виктор Оладипо возвращается

О самом существовании Оладипо было как-то не принято вспоминать. Он жестко просел после травм и пропустил почти весь сезон. Его всплеск времен «Индианы» остался далеко позади и выглядел чем-то полумифическим, чем-то из тех времен, когда деревья были большими, а глумиться над Уэстбруком было еще не принято, и не потому, что это уже всем надоело.

К плей-офф же Оладипо поправился и начал потихоньку пролезать в ротацию «Майами». Сначала это были такие небольшие отрезки с мощным зарядом в обороне. Однако Виктор только разгонялся. Когда Джимми Батлер не вышел на 5-й матч с «Хоукс», Оладипо решил, что это не повод откладывать завершение серии, и накидал 23 очка. В третьем матче с «Селтикс» Дипо оказался единственным, кто хоть как-то заставляет Брауна работать (Браун с работой в итоге справился). В четвертом матче Дипо уже дал жару и в атаке: он по сути был единственным игроком «Хит», который мог что-то придумывать в нападении.

Не знаю, насколько долгим будет возрождение Оладипо, но яркие вспышки проскакивают все чаще. Именно тогда, когда многие уже перестали их ждать.

Тейтум как топ-10 игрок НБА

Тейтум в этом плей-офф закрепился на новом уровне. Мы видели там суперзвездные проблески еще пару лет назад. Мы видели отличную регулярку в этом сезоне. Но именно плей-офф – путь к величию. И Тейтум в роли лидера команды с амбициями проявил себя шикарно.

В первой серии он выбил все дерьмо из Дюрэнта. Там не просто была победа «Бостона» в 4 матчах, там была победа Джейсона над КейДи в индивидуальной дуэли. Тейтум отлично защищался (в том числе часто и невероятно плотно оборонялся против Дюрэнта) и был основной опцией впереди. А потом Джейсон вытащил серию с «Бакс», когда спас «кельтов» в шестом матче, выдав по заказу 46 очков. Еще пару месяцев назад многие спорили, кто лучший игрок НБА (Дюрэнт или Яннис), теперь Тейтум грохнул обоих (хотя в серии с «Бакс» лучшим игроком все еще скорее был Адетокумбо).

Становление Джейсона как настоящей суперзвезды состоялось именно в этом плей-офф. Он разбирает любую защиту, прибавляет по ходу каждой серии, отлично чувствует, когда и что нужно команде, и выдает полноценные вау-моменты в обороне. Сейчас уже трудно спорить с тем, что, если Тейтум – твой лучший игрок, у тебя есть шансы в любой серии.

Кевон Луни на пути в пантеон

Луни это, наверное, главная причина, почему многие не хотят платить центровым: а вон, смотрите, у «Уорриорс» Луни бегает, и ничего. Подразумевается, что ролевого центра можно найти за копейки, а другие и не нужны, потому что в плей-офф от центров все равно одни проблемы, и играть там будут другие люди. Проблема в том, что есть ролевые центры, есть хорошие центры, есть великие, а есть Кевон Луни. Игрок дичайше недооценен за пределами этого блога.

Кевон выходит в основе на 6-й матч с «Мемфисом» и в одного забирает весь щит с 22 подборами, половина из которых в атаке.

Кевон выходит на 1-й матч с «Мэвс» и разменивается на Дончича так, что во второй игре Лука предпочитает искать другие варианты.

Кевон выходит на 3-й матч с «Мэвс» и стабильно нагружает из-под кольца, несмотря на весьма скромный атлетизм, набирая рекордное для карьеры 21 очко.

Луни зарабатывает 5 миллионов в год, а Керр молится на него так же, как Нэш – на Дюрэнта. Кевону 26, а он читает игру на уровне прожженных ветеранов.

И каждый раз, когда наступает плей-офф, все внезапно открывают для себя Кевона Луни. Это произошло. Снова.

Эл Хорфорд встретил вторую молодость

После провального отрезка в «Сиксерс» карьера Эла плавно завершается. Казалось, что лучшие годы уже позади. Но, вернувшись в «Бостон», Хорфорд дал понять, что списывать его со счетов преждевременно. А в плей-офф Эл вышел на новый, еще более высокий уровень.

Он шикарно отрабатывал в защите против «Бруклина», справился с опекой Янниса против «Бакс», выдал доминирующий перформанс в 4-й игре с «Хит». Эл в шикарной форме и чуть ли не превосходит лучшие образцы самого себя. Что удивляет даже больше, ветеран нередко отгружает: в плей-офф у него 4 матча с 20+ очками (за весь сезон их было 3), а еще 30-очковое выступление в четвертом матче с «Бакс». В прошлый раз Хорфорд набирал 30 еще в «Сиксерс», в плей-офф он до этого не набирал 30 никогда. Но бросок работает отлично, и Хорфорд не стесняется.

«Даллас» в финале Запада

У «Мэверикс» много интересного.

Первое, что бросается в глаза – их игра с пятеркой, где бросают все. В основе выходит Пауэлл, но это такой символический жест, отчасти – дань традиции, отчасти – попытка украсть хоть немного минут, потому что команда ни разу не глубокая, и даже эти 5 минут за половину от Пауэлла несколько разгружают остальных.

Но дальше начинается настоящий баскетбол «Мэверикс»: идеальное пространство, и Лука Дончич, который в этом открытом пространстве делает все, что хочет. С четырьмя снайперами вокруг Дончичу легко выбить размен, и потом атаковать наиболее удобного из соперников. Он обыграет этого оппонента, и дальше все слишком просто, потому что вся защита растянута по периметру. А не размениваться против такого состава достаточно сложно, тут же кто-то открыт и бросает трешку. В итоге у «Далласа» эта атака, против которой правильной защиты не сыскать днем с огнем. Даже теоретически представить себе оборону, которая может стабильно тормозить «Даллас», не особо получается. Типа нам нужно 5 человек, которые могут защищаться против Дончича, и мы будем все разменивать – тогда да. Но местами Дончич выглядит так, что во всей лиге не найдется 5 человек, способных против него защищаться.

А теперь Лука получил и дополнительную поддержку. Бронсон и по сезону выглядел очень интересным игроком, но то, что он сделал на старте серии с «Ютой», вывело Джейлена на новый уровень. Пока Дончич лечился, Бронсон со своими коронными переступами в «краске» был первой опцией и двигателем этой атаки с 5 снайперами. 41 очко Джейлена во втором матче и 31 в третьем позволили «Мэвс» не просто пережить отсутствие Луки, сохранив шансы, но и подойти к возвращению лидера, ведя в серии.

В принципе, сама по себе пятерка снайперов для «Мэвс» не нова, они заигрывали с этим и при Карлайле. Но теперь эта пятерка не вылетает в первом раунде, а выбивает лучшую команду регулярки. Во многом потому, что Буллок, Финни-Смит и Клебер могли не только бросать, но и очень классно защищаться. С ними, даже несмотря на наличие уязвимых в обороне товарищей, тут удалось выстроить очень классную командную защиту, которая придушила атаку «Санс» (хотя то, насколько легко «Уорриорс» отгружают этому «Далласу» из «краски», заставляет задуматься о том, насколько действительно хорош был «Финикс»).

Взлет Джейлена, доминирование атаки с пятью игроками на периметре, признание прибавившей по ходу сезона защиты и итоговое попадание в финал Запада – по отдельности эти факторы, наверное, не очень шокируют, но вместе точно дают повод удивиться.

И естественно, нужно отдать должное Кидду. Это он выстроил тут защиту, несмотря на то, что Дончич, Бронсон, Динуидди, Бертанс и Пауэлл получают игровое время. Это он окончательно сместил акценты в сторону пяти игроков на периметре. Это он скомандовал бить в СиПи на обеих сторонах площадки, а не только прессовать его на мяче. И это он еще год назад выглядел как человек, которому могут больше никогда не предложить работу главного тренера в НБА.

Провалы

Харден заметно просел

Окей, Джеймс проводил слабый сезон. Наверное, ждать возвращения MVP-шной версии Бороды не стоило. Но то, что Харден выдал в плей-офф, просто удручает.

Он мало берет на себя и не может завершать из «краски».

18 бросков за 100 владений после перехода в «Сиксерс» – меньше он бросал только в «Оклахоме». Даже в «Бруклине» в этом сезоне попыток было больше. Но в плей-офф бросков у Хардена стало еще меньше – 17,2, процент задействования – ниже 24. Просто для контекста: такая нагрузка была у Джеймса с «Нетс» в прошлом плей-офф, где половина всех игр Хардена в матчах на вылет – это его хромания по паркету против «Бакс».

Харден пассивен. Что хуже, он неэффективен. Можно было бы ждать, что, перейдя на более щадящую бросковую диету и беря меньше попыток, Джеймс отрежет сложные броски и станет эффективнее. По факту – меньше 1 очка за бросок с игры, худший показатель за 4 последних похода в играх на вылет. На бросках из «краски» за пределами скобки у Хардена реализация 15%. То есть, если он бросает флоутер, можно сразу идти на подбор. А это же ключевая деталь его игры: когда Джеймс уходит из пик-н-ролла и вместе со своим «большим» выбегает на страхующего, этот страхующий должен разрываться между необходимостью выйти на флоутер Джэймса и тем фактом, что пускать атакующего центра за спину нельзя. Безвыигрышная лотерея. А без флоутера все уравнение рушится, решать такие эпизоды становится сложнее, и Харден под кольцом превращается в Дрэймонда, которого соперник заставляет завершать, а не пасовать.

Насколько реально реабилитировать карьеру Хардена, сказать сложно. Пока похоже на то, что он переквалифицируется в чистого разыгрывающего. Просто в первом сезоне в «Бруклине» его акцент на розыгрыш выглядел прикольным жестом – шагом навстречу команде, при том, что он все еще был шикарной самостоятельной опцией. Теперь он как будто и не может атаковать сам, и остается только пасовать. Вот только, если ты не угроза, то пасовать зачастую некому.

Атака «Нетс» оказалась совсем не такой страшной

Тут нужно сказать, что «Бостон» – шикарная оборонительная команда. И что Дюрэнт каждый день играл по 40 минут последние 45 лет и немного устал (ведь у «Бруклина» такая классная команда, что для попадания хотя бы в плей-ин им нужно гонять КейДи по полной).

Но.

«Бруклин» выглядел очень слабо. Никакого движения без мяча, не было и поиска выгодных разменов. Все очень статично, топорно и несколько разочаровывающе.

Трудно сказать, насколько это тренерский вопрос, потому что Дюрэнт и Кайри и сами своего рода тренеры. Но, играя вот так, создать атаку, которая будет пугать всю лигу, не получится.

Провал «Санс»

Это не недооценка «Далласа», но вылет «Финикса» сам по себе был не особо ожидаемым. А ТАКОЙ вылет «Финикса» выглядел просто позорно.

«Санс» не были похожи на команду, которая доминирует в регулярке, но не может перенести свою игру на плей-офф. Их баскетбол казался простым и действенным, а прошлогодний опыт добавлял уверенности в серьезности амбиций. И все заканчивается вот так, безальтернативным выносом на домашней площадке и итоговым вылетом во втором раунде.

Бесконечные попытки выйти в атаке на Дончича, которые перестали приносить пользу матча эдак с третьего. Постоянные метания в обороне. Неспособность разбить сдваивания и заступы. Эйтон, не получающий мяч. Провал Пэйтона как запасного креативщика. Внезапно обнаружившийся недостаток играбельных людей на крыле.

Все посыпалось.

«Финикс» никогда не готовил план «Б», потому что их план «А» был безупречен. И ведь правда, это не «Юта» и не какой-нибудь «Милуоки» трехлетней давности, где ошибки заложены в схему, где есть этот водосток в стене крепости.

Крепость «Санс» была лишена изъянов. Но она пала. Снова. И, если в прошлом году «Финикс» пал от рук инопланетного существа, то сейчас их атаку разобрали Финни-Смит и Буллок с Ниликиной. Нападение «Далласа» было чем-то вроде константы, оно крутое, с ним трудно что-то сделать, нужно просто пахать и верить, что «Мэвс» промажут (местами «Санс» исполняли только вторую часть плана). Но решил все провал нападения «Финикса» в двух последних матчах.

Защита «Далласа» и ошибки «Санс» сделали свое дело, а самым явным ключом к этому провалу стало то, что Пол в самый ответственный момент травмировался. Снова. Вернее, мы полагаем, что травмировался, ведь официальных данных на этот счет нет.

Крис по полной провалил последние 5 матчей сезона:

3-й матч: 12 очков, 7 потерь

4-й матч: 5 очков, 6 фолов

5-й матч: 7 очков, 4 потери

6-й матч: 13 очков, 5 фолов, 5 потерь

7-й матч: 10 очков

Во всех матчах меньше 10 попыток с игры. Суммарный +/- по этим встречам «минус 57», единственный положительный матч это «+7» в 5-й встрече, которую «Санс» забрали с разницей «+30».

И во всех этих встречах Крис откровенно вонял слабостью.

При этом главная проблема не в том, что (судя по всему) травмированный СиПи играл плохо. Это нормально играть плохо, когда ты травмирован, поэтому я никогда не понимал придирок к Хардену по поводу прошлогоднего плей-офф. Проблема в том, что это случилось снова, и вполне возможно, другого шанса у Криса и «Санс» не будет. У них была крутая команда и крутой сезон, но все развалилось. А с возрастом и историей травм Криса Пола закладываться на то, что «все хорошее еще впереди» трудно.

Сначала СиПи будет сдавать, а рано или поздно вам придется искать ему замену. А когда места в платежке и высоких пиков нет, единственный способ купить что-то нужное – это продать что-то нужное.

Трэй Янг пропал

То, что Янг сделал против «Майами» – это уникальный провал. Провал настолько жесткий, что я даже вспомнил древний мем про фиаско. Трэй не мог инициировать нападение, не мог пройти на свою ключевую точку (вход в «краску», откуда он бросает свои коронные полу-флоутеры, полу-алей-упы), не мог стянуть двоих, не мог атаковать сам.

Отчасти это конечно заслуга «Майами», но лишь отчасти.

Да, когда Янг начинал двигаться в сторону кольца, «Майами» стягивался на подстраховку. Но все это было не акцентировано, Трэй не мог зафорсить полноценное сдваивание, чтобы открыть партнера, но и сам пройти не мог. Классные плеймейкеры должны разбивать это дело.

Болельщики «Атланты» потом рассказывали о бедовой реализации «Хоукс» из-за дуги, мол, партнеры Янга мазали открытые трешки, что и не позволяло Трэю проходить. Отлично, а кто мазал эти трешки? У «Атланты» в плей-офф 32% из-за дуги, убери отсюда 18% Янга на 7,5 бросках за матч, будет нормальная реализация. Примерно такой же расклад и по открытым броскам из-за дуги: попадали слабо, но эта реализация во многом такая как раз из-за промахов самого Янга.

А еще на Янга в защите кинули Такера. Почему? А чтобы при пик-н-ролле Янга с Коллинсом или Галлинари можно было размениваться и Коллинс с Галлинари не оказывались бы против кого-то мелкого. Иными словами «Хит» больше боялись оставить «маленького» против Галлинари, чем кинуть «большого» на Янга. Мне кажется, об этом недостаточно говорят. Когда что-то такое выдавал Крис Пол, мы вскоре узнавали о травме.

Конечно, можно вспомнить о решающем броске Янга, который принес «Хоукс» их единственную победу в плей-офф. Но можно вспомнить и то, что 3,5 четверти Трэй делал все, чтобы утопить «Атланту», пока скамеечники пытались держать «Хоукс» на плаву.

Бонус

Карусель центровых у «Санс»

Это такая ботанская мелочь, от упоминания которой я не могу удержаться.

В серии с «Пеликанс» Монти Уильямс внезапно открыл Макги как атакующую опцию, способную давить против разменов. Джавейл получал мяч в глубине против «маленького» и быстро решал эпизод (казалось бы, при чем тут Гобер). Потом, правда, «солнечных» на этом подловили, когда Макги вышел доминировать, а «Пеликанс» выпустили Валанчюнаса, который Джавейла ушатал.

В той же серии с «Пелс» Монти выпустил две башни, чтобы перекрыть «краску». Ингрэм все попадал и попадал, стало ясно, что центрам «Финикса» надо выходить на него выше, и чтобы при этом не огребать под кольцом, на паркете появлялся еще один «большой», который мог бы прикрывать тылы. На ограниченных отрезках работало хорошо.

Уже против «Далласа» дополнительные минуты получил Бийомбо, подвижность и относительный универсализм которого оказались уместны против широко расставленного «Далласа». В одном из матчей этот ход сыграл важную роль.

При том, что «Финикс» ожиданий не оправдал, а вариативности, изобретательности и интересных идей от Монти Уильямса мы не увидели, на «пятерке» у «Санс» были интересные находки. (В остальном можно вспомнить только отчаянный смоллбол на небольших минутах и несогласованную «зону» на некоторых отрезках, ничего из этого не наигрывалось по сезону, и ничего из этого, естественно, не работало).

Хотя главный сюрприз на позиции пятого номера – это 17 минут Эйтона в последнем матче сезона. Красавчики, нашли виноватого. Если вы, играя против легковесного центрового, не грузите своего центра и ищете в атаке Дончича, а не Эйтона, то проблема не в центре, а в том, кто получил тренера года, и в том, кто, судя по всему, не особо в Деандре верит.

В общем, с центрами «Санс» вышло занимательно.

***

И, само собой, это не все. В нескольких матчах Богдановичи были лучшими игроками своих команд. «Чикаго» выдал тот самый второй матч с «Бакс», после которого «Милуоки» уже не оставил от атаки «быков» камня на камне. «Торонто» выглядел максимально бессмысленно на старте серии, и там Риверс чуть ли не переигрывал Нерса. Демаркус Казинс дал очень хорошие минуты за «Наггетс» в плей-офф. Теперь вот серия «Хит» и «Бостона», где кто-то кого-то постоянно выносит... Интересного хватает.

Именно такими вещами и запоминаются сезоны. И через несколько лет, когда кто-то будет вспоминать об НБА в 2022-м, будут говорить именно об этих аспектах.

«Атланта» хороша, а помните, пару лет назад Янг облажался против «Хит»?»

«Грант Уильямс против Янниса? Как в 2022?»

«Эдвардс тащит «Миннесоту» в топ Запада, и все это началось, когда он заявил о себе как о лидере в своем первом плей-офф».

Такие вещи составляют в памяти портрет сезона. И, возможно, мы еще увидим пару характерных штрихов.

Баскетбольный подкаст

Фото: REUTERS/Jim Rassol-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Bob DeChiara-USA TODAY Sports, Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, D. Ross Cameron-USA TODAY Sports, Kelley L Cox-USA TODAY Sports, Stephen Lew-USA TODAY Sports, David Butler II-USA TODAY Sports, Jeff Hanisch-USA TODAY SportsPaul Rutherford-USA TODAY SportsKevin Jairaj-USA TODAY Sports, Brad Rempel-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Ron Jenkins / Stringer, Michael Reaves / Stringer, Elsa, Christian Petersen