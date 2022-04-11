«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

Самая загадочные в НБА.

«Нетс» достаточно долго эксплуатируют собственную загадочность.

Мы помним, как Кайри и КейДи просидели первый сезон после подписания с «сетями». Тогда у «Бруклина» был образ спящего гиганта, который, проснувшись, если не всех разнесет, то точно станет могучей силой.

Потом был прошлый сезон с получением Хардена и дальнейшим раздуванием амбиций. «Бруклин» не победил, но снова осталась недосказанность: травмы Кайри и Хардена, плотность серии с «Бакс», кроссовки не по размеру – эти вещи оставляли простор для фантазии.

Уже в этом сезоне «Бруклинская» мифология пополнилась еще парой сюжетов.

Сначала выступил Ирвинг, который боится уколов. Команда решила, что негоже использовать защитника только в гостевых играх, это вряд ли поможет создать правильную атмосферу. Потом почему-то (под давлением других звезд?) передумали и вернули Кайри в ротацию, но в домашних матчах он до недавнего времени не играл.

И мы снова не могли в полной мере оценить силу «Нетс», потому что Кайри играет не часто, а когда играет, он вроде и хорош. Появлялись доводы с обеих сторон: «конечно, он хорош, ведь он играет раз в неделю» или «в такой ситуации сложно поймать игровой ритм, а вот Кайри хорош». Так или иначе, Ирвинг провел 26 матчей, из которых «Нетс» выиграли 11, что не выглядит как мощное усиление для команды, у которой по сезону больше 50% побед.

Вторая легенда «Бруклина» – это Бен Симмонс.

Когда ситуация с Харденом стремительно и неожиданно ухудшилась, пришлось принимать хоть какое-то решение, и в результате Джеймса обменяли на Симмонса. Новобранец должен был вписаться в «Нетс» как влитой. Тут от него не будут требовать особого креатива, а защита, атлетизм и пас должны быть очень в тему. Внезапно оказалось, что Бен играть все еще не может. В «Филадельфии» Симмонс неубедительно ссылался на ментальные проблемы (это не моя оценка, а оценка тех, кто штрафовал его за пропущенные матчи). При этом местами появлялись вбросы из круга игрока, что «при обмене в другую команду проблемы уйдут», и это можно понимать как «никаких проблем и сейчас нет». Одновременно говорили и о том, что после обмена Симмонсу потребуется время, и играть сразу он не сможет. Ситуация явно мутная, и тянет на полноценное расследование.

Важно же то, что большинство полагало: Симмонс не играет, потому что хочет обмена. Обмен состоялся 2 месяца назад, Симмонс все еще не играет, в отчете по травмам записаны проблемы со спиной, и в плей-ин он точно не появится. Предполагалось, что у «Бруклина» в загашнике есть этот Симмонс, который сейчас выйдет и поможет, поэтому опять же пока в полной мере понять силу «Нетс» не представляется возможным. По факту сезон закончился, а Бен так и не появился. Представить, что после года без баскетбола Симмонс вернется и в первом раунде мощно отыграет против «Майами»/»Бакс»/»Селтикс»/»Сиксерс» трудновато. И получается, что, если смотреть через перспективу нынешнего сезона, то за Хардена «Нетс» получили Сэта Карри и Драммонда, которые в порядке, но смысл трейда был явно не в этом.

«Бруклин» уже третий год играет мускулами и ждет. Они должны быть суперталантливы и опасны вообще для всех, что косвенно подтверждает прошлогодняя серия с «Бакс». Но они не позволяют оценить свою реальную силу, потому что всегда что-то идет не по плану (возможно, стоит просто признать, что в сегодняшней НБА отклонения от нормы – часть нормы, ибо по плану все идет примерно никогда).

Складывается забавная ситуация. Сейчас «Нетс» – команда плей-ин, которой еще предстоит доказать свое право на участие в первом раунде. При этом букмекеры считают «сетей» второй командой конференции после «Бакс».

Давайте попробуем разобраться, с тем, что же все-таки такое «Бруклин». Что о них можно сказать с относительной уверенностью?

У «Нетс» точно слабая защита

На данный момент «Бруклин» выдает 20-й оборонительный рейтинг по сезону. Из команд, которые точно будут в плей-офф, хуже только «Буллс» («Атланта» и «Шарлотт» – потенциальные соперники по плей-ин – тоже защищаются хуже «Нетс»). Если смотреть на последние 10 матчей, то защита «Бруклина» – 11-я в НБА, что вроде бы заметно лучше. Но это относительные цифры, показатели эффективности защиты самих «Нетс» не изменились: 112,3 очка за 100 владений в последних играх против 112,2 очка по сезону . Иными словами, если о каком-то прогрессе говорить и можно, то очень осторожно.

Проблем в защите хватает: «Бруклин» много фолит, хуже всех в НБА подбирает в защите и не то чтобы часто провоцирует потери (19-й показатель в лиге). При этом «Нетс» хороши в сдерживании реализации: только против 6 команд в НБА броски с игры залетают с меньшей эффективностью, чем против «Нетс».

Работает это достаточно просто. «Сети» очень сильно полагаются на размен. Такая модель игры позволяет никого не оставлять открытым (и избавляет от необходимости лезть через заслоны). Отсюда слабая реализация соперника: пик-н-ролл упирается в размен, никто не открыт, большая доля бросков идет с ведения.

Вот немного статистики:

Результативные передачи соперника на 100 владений – 23,9. Реже ассистируют только против 4 команд НБА.

Доля двухочковых соперника, заброшенных после результативной передачи – 49,9%. Тоже топ-10 показатель обороны «Нетс».

Доля трехочковых соперника, заброшенных после результативной передачи – 77,9%. Реже трешки с получения попадают только против «Юты».

«Бруклин» заставляет соперника играть один в один и бросать с ведения. А двигать мяч не дает. Отсюда хорошие показатели по eFG% соперника , отсюда низкие показатели по потерям оппонента: меньше передач – меньше потенциальных ошибок (хотя после обмена Хардена и увеличения минут Брауна в полтора раза «Нетс» заметно чаще вынуждают терять мяч, что отчасти и помогло улучшить оборону).

Сложности с подбором тоже являются следствием регулярных переключений в обороне: центр «Нетс» ушел наверх, а «большой» соперника под кольцом борется за отскок с кем-то, кто уступает в габаритах. Так щит не заберешь.

Главная проблема в том, что у «Нетс» не то чтобы хорошие кадры для игры в размен.

В ротации много маленьких и неуниверсальных защитников: Кайри, Карри, Драгич, Миллс и Браун, хотя в случае с Брюсом смотреть только на физику нельзя, надо иметь в виду, что он духом сильный. При этом есть явный недобор крайних: Дюрэнт, Томас и Эдвардс, вот и все края. Двое из них – новички, что не предполагает стабильности на больших минутах, а Томас еще и мелковат (при желании и его можно записать в защитники).

При стандартной схеме с 2 форвардами и 2 защитниками такая ротация может выглядеть приемлемо. Но игра в размен требует универсализма: тебе, по сути, нужен 1 маленький, 3 крайних и центр. У «Нетс» краев не хватает, они добирают состав маленькими, частенько играя в три защитника. Иногда идет другая крайность: игра в 2 «больших». Ни то, ни другое вообще никак не соотносится с разносторонностью, требуемой для постоянных переключений между позициями.

Потом сюда добавляется то, что эти люди и сами по себе оборонцы зачастую так себе. Пятерку приличных при желании найти можно: Дюрэнт, Браун, Эдвардс, Клакстон... А, стоп, получается, что нельзя. Как ни крути, в ротации хватает людей без оборонительных способностей, это, по сути, все защитники, плюс Томас, плюс ветеранистые центры. Это люди, которым и на их родной позиции тяжело, а переключаться куда-то – совсем невыносимо.

Против такого состава сопернику достаточно легко найти удачный размен и атаковать его. Отсюда и масса фолов: «Нетс» просто не справляются в этой защите один в один.

Собственно, это и будет происходить с «Нетс» в плей-офф, все эти Тейтумы, Батлеры, Хардены, и даже Миддлтоны будут снова и снова долбить в слабую точку, убрать которую «Нетс» физически не могут: тут всегда будет кто-то слишком маленький или слишком медленный. Против такого неуниверсального и ограниченного в оборонительном таланте состава, который заточен на размен, соперники не просто будут находить человека, которого можно обыграть. Это другая категория. Тут люди, у которых не будет ни единого шанса отзащищаться. Это Дэвид Уэст в серии с «Рокетс» Пола-Хардена, это Кармело против «Юты». И велика вероятность, что у «Нетс» будет сразу несколько таких игроков на паркете.

Помните, как все угорали с эпизода, в котором хромой Харден прогоняет подстраховку и останавливает Янниса в посте? Никто из задних этой версии «Нетс» не сможет ничего такого исполнить, они просто слишком маленькие. Сэта Карри в прошлом плей-офф возил Кевин Хертер. А еще у прошлогодних «Нетс» играл Харрис, который покрупнее. И Шэмет, который выше Кайри, Драгича, Миллса и Карри. И Грин, который в плей-офф в основном лечился, но какие-то минуты все же дал. Те «Нетс» были универсальнее, у них был кадровый ресурс, который делал возможным преображение в плей-офф. У сегодняшнего «Бруклина» этого нет. Появление Эдвардса на крыле помогает, но не может восполнить все потери в габаритах, особенно после отчисления Джонсона.

«Нетс» могут прибавить в собранности на своей половине, но это просто не принесет тех же плодов, что прошлогоднее «включение».

В общем, в защите «Нетс» будут страдать, и это открытие вряд ли тянет на Нобеля. Но перед тем как перейти к козырям «Бруклина», нужно затронуть важный вопрос: может ли тут помочь Симмонс? Теоретически – очень даже да. Он даст еще одного крайнего в ротацию, добавит габаритов, привнесет защитный талант и универсализма. Сложно представить, что Бен в одного сделает защиту «Нетс» хорошей, но он может стать фактором, который выводит оборону «сетей» на достаточный для успеха уровень. Это все конечно при условии, что Симмонс будет играть и будет в порядке психологически и физически.

«Нетс» точно нужна запредельная атака, и для этого есть ресурсы

У «Нетс» 11-й атакующий рейтинг в НБА, 112,9 очка за 100 владений . Это неплохо, но согласитесь, от атакующей команды с таким талантом хочется ждать большего. Тем не менее, пока это выглядит как вполне объективное отражение силы нападения «Бруклина» по сезону. Штрафные, потери, реализация, подборы в атаке – по всем этим показателям «Нетс» недалеко от середины списка.

Атака «Нетс» без Хардена в этом сезоне выдающейся не казалась. Ирвинг и КейДи без Джеймса выдают атакующий рейтинг 110,4. Ирвинг без Дюрэнта и Хардена – 113, Дюрэнт без Хардена и Ирвинга – 111,3. Все три показателя не слишком высокие (лучший из них – эквивалент десятого нападения НБА по сезону).

Другое дело – и тут в силу вступает та самая загадочность «Бруклина» – что сила их нападения по сезону может вообще не иметь значения. В начале сезона был Харден и не было Ирвинга, потом Кайри то играл, то не играл, Дюрэнт пропустил много матчей, по ходу сезона пришли Карри и Драгич... как тут понять «реальный» уровень?

Можно было бы посмотреть на атаку «Нетс» в последних матчах как на некий индикатор, но эти цифры, как и в случае с обороной, вряд ли о чем-то скажут. Формально атака «Бруклина» стала лучше: 115,2 очка за матч. По сезону это был бы второй показатель в лиге. Но за последние 10 матчей это только восемнадцатая атака в НБА, потому что отгружать внезапно стали все, и тогда насколько успехи «Нетс» показательны? Если показательны, то «Нетс» скорее защитная команда, чем атакующая (их оборона в последних играх котируется выше нападения), а в это верить я как-то совсем не готов.

Атака «Нетс» – то, что пока остается загадкой. Понятно, что именно нападение будет тащить их вперед. Понятно, что это нападение должно быть очень крутым. Но будет ли это атакой какого-то принципиально иного уровня? Просто с защитой «Нетс» нападение любого оппонента получит шанс быть очень крутым. С учетом скучной необходимости набирать больше очков, чем пропускаешь, атака «Нетс» должна быть если не инопланетной, то, как минимум, исторически крутой.

Есть ли для этого ресурсы?

В целом идея достаточно банальна: есть два суперских бомбардира, которые всегда могут выйти на свой бросок с ведения. Дюрэнт и Кайри настолько талантливы, что вполне могут отгружать против приличных опекунов примерно с тем же процентом, с которым соперники будут наливать через посредственных оборонцев «Нетс». И их двое, звезд можно развести по минутам, чтобы кто-то из пары всегда был на паркете.

Вокруг много продвинутых снайперов, которые могут открываться без мяча, могут стукнуть в пол, и реализовать импульс, создаваемый звездами. Драгич, Миллс, Карри – все они идеально подходят на роль дополняющих игроков, если мы пытаемся построить команду с атакующим потенциалом какого-то иного уровня. Это не просто люди, способные попасть открытую трешку, а игроки, ищущие и отчасти создающие себе броски, игроки, которые и сами обладают не звездной, но все же гравитацией. И нет, я не переживаю по поводу реализации Драгича или просадки Миллса к концу сезона.

Один в один соперника порвут лидеры «Нетс», а за любую подстраховку накажут снайперы, которых в избытке. План простой и безотказный как... ладно, как кирпич. Есть ли в этом кирпиче трещины и сколы, являющиеся лишними, согласно ГОСТу 530-2007?

Концепцию теоретически может подорвать все, что не умеет бросать. Например, игрок, которого не обязательно плотно опекать и за счет которого можно безнаказанно страховать. Практика показывает, что один такой человек особо не мешает. Обычно это центр, он стоит под кольцом, там его оставить неприкрытым никто не решится. Такие ребята не особо мешают даже командам, нацеленным на проход, а в случае с «Нетс», ориентированными на среднюю и дальнюю дистанцию, условные Клакстон/Драммонд вообще никак не повредят атаке.

Может выйти боком Брюс Браун. По сезону у него неплохие цифры реализации трехочковых. Но соперники оставляют Брауна на дуге без лишних раздумий. А вот Браун перед каждым броском очень долго думает. У него меньше полутора трешек за матч, в пересчете на 100 владений реже Брауна у «Нетс» бросают трешки только центры. И вот если Браун окажется обязательным для защиты, и убрать его с паркета не получится, он вполне может повредить атаке.

Одно дело, если Браун, как в прошлом сезоне, в атаке фактически играет центра. Центру можно не бросать по описанным выше причинам. А вот если Браун играет вместе с центром, защита соперника получает шанс. И пока все к этому и идет. Брюс, как правило, выходит рядом с классическим «большим». А классические «большие» в сегодняшнем «Бруклине» – это Драммонд и Клакстон, которые атакуют преимущественно с дистанции вытянутой руки. И вот два игрока без стабильного броска (центр + Браун) – уже ощутимая нагрузка.

А на некоторых минутах Нэш выпускает Клакстона в паре с Олдриджем. И хотя Ламаркус по меркам «большого» бросать может, его 30% из-за дуги никак не помогают растягивать оборону соперника, и это снова два человека с проблемным броском.

В принципе, ситуация сложная, но не критичная. Как раз из-за тех продвинутых снайперов «Нетс». Ну да, мы поставим центра под кольцо, надо куда-то приткнуть Брауна. Пусть ставит заслон под снайпера на слабой стороне, делов-то. Нэшу придется немного пораскинуть мозгами, но ничего невыполнимого с точки зрения схем тут нет. Вопрос только в том, насколько Дюрэнт и Кайри готовы в такие схемы вписываться. Будут ли они искать этого Карри/Миллса, открывающегося на заслоне Брауна, чтобы пришпилить к Брюсу его опекуна? Потому что, если это будет «дай мяч, я все решу», то зачастую решать будет один против двоих/троих, и это не путь к успеху даже для таких талантливых скореров, как 7-11.

Перед подведением итогов, вернемся к ключевому вопросу: готов ли и тут помочь Симмонс? Если рассматривать его как потенциальную замену Брауну – вряд ли. Симмонс еще безобиднее в роли снайпера, при этом явно уступает Брюсу с точки зрения налаженности связи с партнерами. Но вот, если рассматривать Симмонса как центрового, может быть интересно. Пик-н-роллы через Симмонса будут полезнее: Бен может вести мяч (то есть получение вдалеке от кольца – не проблема), может пасовать в случае избыточной подстраховки, да и как самостоятельная опция в случае размена соперника он перспективнее.

«Нетс» точно будет трудно, но отступать некуда

Изначально «Бруклин» был экспериментом – командой, которая решила по максимуму вложиться в атаку и прокачать нападение до такой степени, когда проблемами в защите можно пренебречь. Однако понять, работает ли эта концепция, у нас возможности не было. Здоровым, атакующим и безбашенным «Бруклин» был только в серии с «Бостоном», который тогда держался на честном слове. Дальше пошли травмы звезд, прогресс в обороне и смена парадигмы.

Нынешние же «Нетс» где-то посередине между этими двумя версиями. Проблема в том, что они как будто взяли от обеих своих прошлогодних версий худшее. Их атака вовсе не так монструозна как год назад, когда трио играло вместе. Потенциал для чего-то крутого есть и сейчас, но самого «крутого» пока на регулярной основе не видно. А их защита по сезону осталась примерно там же, где и была в 2021, но, как уже говорилось, вряд ли обладает кадровым потенциалом для перестроения вроде прошлогоднего.

Это не значит, что «Бруклин» плох, но, судя по всему, он хуже, чем был. А посредственная регулярка вынуждает отбираться в первый раунд через плей-ин, подбрасывает мощных соперников уже на начальных стадиях и напрочь лишает преимущества домашней площадки. С такими раскладами считать «Нетс» вторыми среди равных на Востоке сложно, даже при том, что здоровый Дюрэнт может выглядеть как лучший игрок мира, а непобедимых команд в их конференции нет.

Легенда о «Бруклине» оказалась в опасной близости от проверки реальностью. Если эти «Нетс» без лишних травм вылетят в первом/втором раунде, вся вера в их сказочную природу исчезнет. Никакое возвращение Симмонса в следующем сезоне не заставит людей ждать и верить, что «теперь-то все будет по-настоящему». Если «Нетс» не преуспеют сейчас, вряд ли многие посчитают, что Симмонс их спасет через год. Откладывать подтверждение амбиций дальше уже не получится.

Так что это в определенном смысле момент истины. Мы должны увидеть реальную силу проекта «Бруклин». На кон поставлено наследие Дюрэнта, решившего создать свою суперкоманду с блэкджэком и Кайри Ирвингом . Не то чтобы это последний сезон «Нетс» и последний шанс. Но практика показывает, что такие команды со временем сильнее не становятся. Свободных денег нет, лидеры не молодеют, общий уровень таланта снижается вместе с шансами на успех.

И если этот «Бруклин» действительно так хорош, самое время это доказать и сделать миф реальностью. Пока этот сценарий выглядит не самым вероятным.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Mike Stobe, Al Bello, Elsa, Dustin Satloff