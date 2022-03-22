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Огненный матч в плей-офф МХЛ: молодежка «Торпедо» спаслась за 17 секунд до сирены и выиграла в овертайме

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«Чайка» ведет 2−0 в серии с Казанью вопреки ожиданиям экспертов, комментатор вспомнил Квебек-2008.

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В плей-офф МХЛ вовсю идут четвертьфиналы – на Востоке команды уже сыграли по два матча (максимум в серии − пять): «Стальные Лисы» и «Омские Ястребы» обменялись победами, а нижегородская «Чайка» выиграла оба матча у «Ирбиса» (молодежки «Ак Барса»).

Первый − со счетом 6:3. Про сюжет второго стоит рассказать отдельно.

«Чайка» повела в счете в первом периоде, но во втором и третьем пропустила по шайбе. Все шло к победе «Ирбиса», но за 17 секунд до сирены проспект «Торпедо» Никита Шавин сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Нижегородская команда выиграла матч на 9-й минуте овертайма. Нападающий Илья Федотов (2+1, поучаствовал в каждом голе) реализовал большинство − получилось эмоционально.

Комментатор сразу вспомнил гол Ильи Ковальчука в финале ЧМ-2008 в Квебеке. Россия уступала Канаде 2:4, спасла матч, Ковальчук принес победу в овертайме − тоже в большинстве.

После победы «Чайка» повела в серии 2-0 и находится в победе от выхода в полуфинал Кубка Харламова. Сценарий противостояния развивается вопреки ожиданиям экспертов.

– Однозначно жду прохода «Ирбиса», − говорил комментатор КХЛ ТВ Антон Васятин. − Команда уверенно сыграла в первом раунде, чего не скажешь про «Чайку». Раз тогда были проблемы, то в четвертьфинале они вскроются вдвойне. Нижегородцы снова будут играть за счет первой тройки, но я думаю, что пройти «Ирбис» будет сложно. Во-первых, команда мастеровитая, во-вторых, есть классный вратарь, а в плей-офф это важный фактор, и в-третьих – тренер, который в прошлом сезоне уже доказывал, что при нем команда может проходить в полуфинал. Поэтому «Ирбис» – явный фаворит. Думаю, в этой серии будет четыре матча.

− «Ирбис» вряд ли остановится после того как обыграл «Толпар», − предсказывал Алексей Шевченко. − «Чайка» в первом круге слишком волновалась, а малейшие изменения в составе разрушают игру команды. Прогноз 3:1 в пользу казанцев.

Экспертам ответили игроки «Чайки».

– Они ошиблись, не тем вистов накидали, − сказал после первого матча нападающий Илья Федотов.

– Мы не собирались сдаваться до самого конца! − резюмировал вторую игру автор спасительного гола Никита Шавин. − К тому же мы уже доказали, что умеем творить сенсации. Удалось отыграться в концовке. Второй гол получился хорошим, рабочим. Бросили, закопали, добили – все как нас учили.

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Фото: МХЛ/«Чайка»

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