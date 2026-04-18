Губернатор Нижегородской области Никитин: «Браво, «Торпедо»! Горжусь ребятами! Мы прошли сезон на одном дыхании, команда доказала, что у нее есть стержень»

Губернатор Нижегородской области Никитин высказался о выступлении «Торпедо».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался о выступлении «Торпедо» в сезоне-2025/26.

17 апреля клуб уступил «Металлургу» в 5-м матче второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3:4 в овертайме и проиграл серию 1-4.

«Браво, «Торпедо»! Я искренне хочу сказать, что горжусь нашими ребятами! Сегодня команда Алексея Исакова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ, героически билась с «Металлургом», лучшей командой регулярного сезона КХЛ, и уступила лишь в овертайме.

Мы прошли этот сезон на одном дыхании, в отличной серии преодолели первый раунд плей-офф, проявляли характер, играли друг за друга и за весь Нижний, весь регион.

Я благодарю команду за упорство, все испытания ребята проходили плечом к плечу по ходу сезона. Мы делили с ними победы и поражения, искренне переживали и следили за тем, как выстраивается команда. Немало было проверок на прочность, я считаю, что «Торпедо» выстояло, однозначно стало сильнее. Команда доказала, что у нее есть стержень.

Отдельные слова благодарности «шестому игроку» – болельщикам! «Лютые», вы гнали команду вперед. В те моменты, когда казалось, что победа осталась за соперником, ваша энергия помогала хоккеистам творить чудеса за секунды до окончания матчей.

Дела громче слов: слоган плей-офф нашей команды отозвался у тысяч болельщиков по всей Нижегородской области и за ее пределами. Ребят, спасибо вам от всех нас. Это было по-настоящему, по-нижегородски.

Дальше – больше! И пусть уже давно не с Горьковским автомобильным заводом, который раньше был партнером «Торпедо». И сама команда давно не только автозаводская, а нижегородская! Но с нами наши металлурги – Выксунский металлургический завод и ОМК! Отдельное спасибо вам и низкий поклон! Каждый работник завода в Выксе причастен к этому результату, к этой борьбе и к этой гордости! Спасибо Выкса! Спасибо Анатолию Михайловичу Седых!

Спасибо всем, кто в нас верил! Мы будем бороться дальше. Уверен, будем удивлять и вас, и всех нижегородских болельщиков нашими победами! Вперед, вперед, вперед Выксунский металлургический завод! И вперед Торпедо! Вперед за Нижний!» – написал Никитин.