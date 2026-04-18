Быков о возвращении к работе тренером: «У меня внуки, дети, эта команда для меня первостепенна. Сейчас я не рассматриваю предложения, но в жизни всякое бывает»

Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении к работе тренером.

Бывший главный тренер сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении к работе.

«У меня команда сейчас растет. У меня внуки, дети, и поэтому эта команда для меня сейчас первостепенна. Поэтому на данный момент я не рассматриваю какие-то предложения. Но в жизни всякое, конечно, бывает, но сейчас для меня важна семья. 

Я сам из этой среды вышел, какой я есть – это благодаря хоккею, благодаря спорту. Поэтому для меня это тоже очень интересно. Ну, всякое в жизни бывает. Вдруг – не знаю. Я никогда не загадываю наперед.

Нужно жить, и если есть предложение, нужно рассматривать, садиться за стол. Я всегда с радостью разговариваю с вами, журналистами, с руководителями, с игроками, если есть о чем поговорить. Любое предложение нужно рассматривать и очень серьезно к нему подходить», – сказал Быков.

У меня дети,внуки .., но дадите миллионов двести за сезон, я подумаю и соглашусь
Ну если вдруг он если согласился, то это топ клуб и хороший контракт.
Вообще не хватает его. Побольше бы таких тренеров как Быков, поменьше как Никитин
Материалы по теме
Быков о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «У Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ. Если его выберут, будет интересно»
17 апреля, 21:12
Каменский об НХЛ: «Владелец «Квебека» предлагал бежать, давал 200-250 тысяч долларов в год. Для государства это было бы предательством. Но можно было понять тех, кто так уезжал»
16 апреля, 19:12
Валерий Каменский: «В ЦСКА иногда разгружали по 30 тонн за тренировку, потом еще в баскетбол играли, бегали тоже много, барьеры, прыжки. На унитаз иногда сесть не мог, настолько ноги тряслись»
16 апреля, 15:14
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
7 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
26 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
сегодня, 07:40
Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й
сегодня, 07:25
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
39 минут назадLive
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
41 минуту назад
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
49 минут назад
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Василевский отразил 25 из 27 бросков во 2-м матче серии с «Монреалем» и стал 2-й звездой
сегодня, 03:25
Рекомендуем