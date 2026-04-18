Быков о возвращении к работе тренером: «У меня внуки, дети, эта команда для меня первостепенна. Сейчас я не рассматриваю предложения, но в жизни всякое бывает»

Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении к работе тренером.

Бывший главный тренер сборной России и клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении к работе.

«У меня команда сейчас растет. У меня внуки, дети, и поэтому эта команда для меня сейчас первостепенна. Поэтому на данный момент я не рассматриваю какие-то предложения. Но в жизни всякое, конечно, бывает, но сейчас для меня важна семья.

Я сам из этой среды вышел, какой я есть – это благодаря хоккею, благодаря спорту. Поэтому для меня это тоже очень интересно. Ну, всякое в жизни бывает. Вдруг – не знаю. Я никогда не загадываю наперед.

Нужно жить, и если есть предложение, нужно рассматривать, садиться за стол. Я всегда с радостью разговариваю с вами, журналистами, с руководителями, с игроками, если есть о чем поговорить. Любое предложение нужно рассматривать и очень серьезно к нему подходить», – сказал Быков.