Макар мог бы преуспеть в качестве форварда по мнению игроков НХЛ, он получил 36,3% голосов. Куинн Хьюз – 2-й, Карлссон – 3-й
Игроки НХЛ считают, что Макар мог бы преуспеть в качестве нападающего.
Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди 347 действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного чемпионата-2025/26.
Их попросили ответить на вопрос о том, кто из защитников мог бы преуспеть в качестве нападающего.
Первое место по итогам опроса занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Он получил 36,3% голосов.
Вторым стал Куинн Хьюз из «Миннесоты» (21%), третьим – Эрик Карлссон из «Питтсбурга» (4,3%).
Лэйн Хатсон из «Монреаля» получил 3,2% голосов, Зак Веренски из «Коламбуса» – 2,9%.
Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт NHLPA
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
