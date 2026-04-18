Макар мог бы преуспеть в качестве форварда по мнению игроков НХЛ, он получил 36,3% голосов. Куинн Хьюз – 2-й, Карлссон – 3-й

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди 347 действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного чемпионата-2025/26.

Их попросили ответить на вопрос о том, кто из защитников мог бы преуспеть в качестве нападающего.

Первое место по итогам опроса занял защитник «Колорадо» Кэйл Макар. Он получил 36,3% голосов.

Вторым стал Куинн Хьюз из «Миннесоты» (21%), третьим – Эрик Карлссон из «Питтсбурга» (4,3%).  

Лэйн Хатсон из «Монреаля» получил 3,2% голосов, Зак Веренски из «Коламбуса» – 2,9%.

Когда Овечкин завершит карьеру?
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт NHLPA
Макар является самым надежным игроком обороны Эвз и при этом регулярно тусит в атаке, создавая результативные моменты. Если освободить его от обязанностей дэфа, при его физике и интеллекте он будет супернападающим. За игрой Хьюза наблюдал только на ОИ, и сложилось впечатление, что он недостаточно мобилен, чтобы успевать на обеих сторонах площадки,, его постоянно приходится страховать. Шведу, как по мне, всегда было плевать, что там на его пятаке происходит. Бушара вообще надежным защитником назвать язык не повернется. Странный рейтинг, тут по-моему все очевидно
А как же старина Бёрнс? Он даже выходил на игру нападающим - в Миннесоте, в начале нулевых)
Глядя на игру Карлссона в защите, создаётся впечатление, что его много лет назад поюросто по ошибке записали в защитники
Бушар также был вписан по ошибке, хотя и старается, как может)
Хайлайтные ошибки это конечно хорошо, но цифры несколько другое показывают:
https://postimg.cc/gallery/YvYwF0W
Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е
17 апреля, 21:25
Макдэвид – 1-й в топ-25 игроков НХЛ по версии TSN, Маккиннон – 2-й, Кучеров – 3-й, Селебрини – 4-й, Василевский – 12-й, Капризов – 18-й, Сорокин – 20-й
17 апреля, 20:19
Бушар с 95 очками стал лучшим защитником-бомбардиром регулярки НХЛ. Веренски набрал 81 балл, Макар – 79, Хатсон – 78, Хьюз – 76
17 апреля, 05:35
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
3 минуты назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
9 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
30 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
49 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
15 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
