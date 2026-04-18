Макар мог бы преуспеть в качестве форварда по мнению игроков НХЛ, он получил 36,3% голосов. Куинн Хьюз – 2-й, Карлссон – 3-й

Игроки НХЛ считают, что Макар мог бы преуспеть в качестве нападающего.

Ассоциация игроков НХЛ опубликовала результаты анонимного опроса среди 347 действующих хоккеистов лиги по итогам регулярного чемпионата-2025/26.

Их попросили ответить на вопрос о том, кто из защитников мог бы преуспеть в качестве нападающего.

Первое место по итогам опроса занял защитник «Колорадо » Кэйл Макар . Он получил 36,3% голосов.

Вторым стал Куинн Хьюз из «Миннесоты» (21%), третьим – Эрик Карлссон из «Питтсбурга » (4,3%).

Лэйн Хатсон из «Монреаля» получил 3,2% голосов, Зак Веренски из «Коламбуса» – 2,9%.