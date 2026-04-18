Быков о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «У Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ. Если его выберут, будет интересно»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо».
«Тяжело ставить себя на место руководителей московского «Динамо». Я думаю, что они всегда подходят очень взвешенно к выбору тех или иных позиций, будь то это игроки или персонал, тренерский штаб.
Конечно, у Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ, и поэтому если выберут, то будем смотреть, будет интересно», – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
Как быстро растет список тех, при упоминании которых хочется сплюнуть. Мерзость какая
КомандАМИ?
А то! СКА.. СКА -1946😉...красная машина юниор, красная машина двор...красная машина Динамо..видите сколько набралось))
ключевые слова у Быкова,""""Будет интересно """", .................тут то он прав......
Потом появится Ромка и скажет: мне писали и просили много уважаемых людей, сам я даже не собирался
Дядя Слава ну вы то зачем в эту секту ныряете?
Не нужен луноликий в Динамо . Сжальтесь над болельщиками команды , они ведь ни в чем не виноваты .
Да не назначен он...и вряд-ли будет)
Когда же закончится это словоблудие в отношении Ротенберга??? Смешно уже всё это читать какой. он " выдающийся" тренер...
А будет тот кто прямо и честно скажет что это лютая дичь и позорище!? Например легенда клуба Александр Мальцев, потому что это издевательство над всем отечественным хоккеем......
Уж знаем: 100 финалов, 500 кубков
Всем интересно поглазеть со стороны, как РР будет разваливать Динамо, им то что? не они же будут за это отвечать.
