Быков о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «У Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ. Если его выберут, будет интересно»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо ».

«Тяжело ставить себя на место руководителей московского «Динамо». Я думаю, что они всегда подходят очень взвешенно к выбору тех или иных позиций, будь то это игроки или персонал, тренерский штаб.

Конечно, у Романа уже есть хороший опыт работы с командами КХЛ , и поэтому если выберут, то будем смотреть, будет интересно», – сказал Быков.