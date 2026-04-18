Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е
Джерси нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда стали самыми продаваемыми в НХЛ в регулярном чемпионате-2025/26.
Второе место заняли свитеры с фамилией форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Топ-10 по продажам в NHL Shop выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Чикаго»);
2. Александр Овечкин («Вашингтон»);
3. Сидни Кросби («Питтсбург»);
4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);
5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);
7. Кэйл Макар («Колорадо»);
8. Дэвид Пастрняк («Бостон»);
9. Остон Мэттьюс («Торонто»);
10. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Ну и Ови с Сидом в топе как и 20 лет назад. Мощь!!!
Так что исходя из этих вводных, нормальные показатели у Селебрини
просто канадские журналисты логично предпочитают больше писать про канадских звёзд. Никита с этим ничего поделать не сможет, да и на фиг ему это надо.
За три года в НХЛ у него коэффициент полезности -98 (!!!)... минус 98...
Хорошо парень начал карьеру в лиге!..
До травмы он шел с Селебрини ноздря в ноздрю.
Его партнёр по тройке за последние 38 матчей набрал 5 очков (!!!).
А другой партнёр по тройке это зелёный новичок который вообще не рассматривался в основу перед началом сезона . Повезло с травмой Слэггерта и то , что Блешилл его поставил в тройку к Бедарду . Потенциал которого это хороший центр 3-4 тройки либо временная затычка в топ-6.
В команде за исключением Берта все набрали в 2 раза меньше очков , чем Коннор .Но я подозреваю , что если бы у Коннора было 82 матча. Между Коннором и Бертом разница была бы в районе 40-45 очков . Пропустил 13 матчей+8-10 матчей не вставал на вбрасывания , что как бы намекает что не все хорошо было с плечом.