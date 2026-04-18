  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джерси Бедарда – самые продаваемые в НХЛ в сезоне-2025/26. Свитеры Овечкина – 2-е, Кросби – 3-е, Джека Хьюза – 4-е, Макдэвида – 5-е
81

Джерси нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда стали самыми продаваемыми в НХЛ в регулярном чемпионате-2025/26.

Второе место заняли свитеры с фамилией форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Топ-10 по продажам в NHL Shop выглядит следующим образом: 

1. Коннор БедардЧикаго»);

2. Александр Овечкин («Вашингтон»);

3. Сидни КросбиПиттсбург»);

4. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

6. Нэтан Маккиннон («Колорадо»);

7. Кэйл Макар («Колорадо»);

8. Дэвид Пастрняк («Бостон»);

9. Остон Мэттьюс («Торонто»);

10. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»).

Когда Овечкин завершит карьеру?16054 голоса
Сейчас, уже пораАлександр Овечкин
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»Вашингтон
В 2027-м, после сезона в «Динамо»Динамо Москва
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКоннор Бедард
игровая форма
болельщики
logoЧикаго
logoстиль
logoНХЛ
logoНэтан Маккиннон
logoБостон
logoСан-Хосе
logoАлександр Овечкин
logoКэйл Макар
logoКоннор Макдэвид
logoДавид Пастрняк
logoСидни Кросби
logoЭдмонтон
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoОстон Мэттьюс
logoВашингтон
logoМакклин Селебрини
logoКолорадо
logoТоронто
logoДжек Хьюз
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо рынок калифорнии больше по баскету, по-другому не понятно 10-е место Селебрини.
Ну и Ови с Сидом в топе как и 20 лет назад. Мощь!!!
Ответ SeRgE23
Сан-хосе на пятом месте в лиге с конца, как по посещаемости, так и по проценту заполняемости арены.
Так что исходя из этих вводных, нормальные показатели у Селебрини
Ответ крикун
Парень выдал Мега крутой сезон. Тут и нейтральные болельщики и канадцы могли покупать. Все равно удивительно
Бедард молодец, не пробил карьерные -100 полезности в этом сезоне. Прогрессирует
8 первых номеров драфта
а я поддержал самого лучшего хоккеиста и купил джерси Кучерова. правда, года 4 назад.
Просто у Чикаго форма самая красивая
Ответ Виталина Максимова
... если не брать во внимание имена игроков ,клубные пристрастия, форма у Чикаго , далее Нью Джерси , смотрятся предпочтительней, но тут дело вкуса
Ответ Виталина Максимова
есть и красивей
Может девки и мамки активно покупают джерси Бедарда
Интересно, на каком месте Кучеров? На Тампу ходят активно, фан-база немаленькая. Но. Медийность, медийность, тысячу раз медийность. Это не про Никиту.
Ответ крикун
какая такая медийность? участие в танцах со звёздами? посты в соцсетях? сеты с музыкальными исполнителями? ну так этого нет ни у кого из данного списка. не надо повторять глупости, учись рефлексировать.
просто канадские журналисты логично предпочитают больше писать про канадских звёзд. Никита с этим ничего поделать не сможет, да и на фиг ему это надо.
Ответ vulturecrow
Комментарий удален модератором
Джерси Макдэвида на 5 месте, Маккиннона на 6-м,Селебрини на 10-м....офигеть. Зато Бедарда на 1-м. Ну хоть Овечкин на 2-м,а Кросби на 3-м.
Ответ ogent
Олимпийский сезон. Канадцы массово покупали джерси сборной с Маками и Селебрини. Бедард не вызывался в сборную, поэтому у него только клубные джерси продавались. Почему Сид всё равно третий? Потому что олимпийские джерси Сида у каждого канадца в доме уже есть.
Сейчас посмотрел статистику Бедарда...
За три года в НХЛ у него коэффициент полезности -98 (!!!)... минус 98...
Хорошо парень начал карьеру в лиге!..
Ответ gestseffer
Это не совсем тот показатель по которому стоит ровняться если команда 3 сезона на дне таблицы, там у всего Чикаго минус большой, а учитывая то что бедард центр первого звена и выходит против топов всей лиги так что ничего страшного, талант он все равно большой, конечно не Селебрини но будущий франчайз Чикаго, а Чикаго с его набором талантливой молодежи года через 3 будет в плов
Ответ Deddyska
А как вы определили , что он не талант уровня Селебрини?
До травмы он шел с Селебрини ноздря в ноздрю.
Его партнёр по тройке за последние 38 матчей набрал 5 очков (!!!).
А другой партнёр по тройке это зелёный новичок который вообще не рассматривался в основу перед началом сезона . Повезло с травмой Слэггерта и то , что Блешилл его поставил в тройку к Бедарду . Потенциал которого это хороший центр 3-4 тройки либо временная затычка в топ-6.
В команде за исключением Берта все набрали в 2 раза меньше очков , чем Коннор .Но я подозреваю , что если бы у Коннора было 82 матча. Между Коннором и Бертом разница была бы в районе 40-45 очков . Пропустил 13 матчей+8-10 матчей не вставал на вбрасывания , что как бы намекает что не все хорошо было с плечом.
По игре Селебрини в этом сезоне был ярче Бедарда. Ничего, справедливости не существует, а Сан-Хосе это вам не Мадрид едрить...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Чикаго»: «Намерены подписать с Бедардом долгосрочный контракт. Мы очень довольны тем, как он ведет команду за собой»
16 апреля, 09:15
«Чикаго» не вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд, с Бедардом – в 3-м
3 апреля, 07:05
«Сначала база – потом все остальное». Рецепт победы в Фэнтези НХЛ
29 марта, 19:20Фэнтези
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Фетисов: «Ротенберг помог бы любой команде добиться результата. Он набрался опыта. У него большое желание работать тренером, он готов к этому»
3 минуты назад
Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст»
9 минут назад
Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)
30 минут назад
Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»
49 минут назад
Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
сегодня, 09:29
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
сегодня, 09:21
Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»
сегодня, 08:59
Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
сегодня, 08:48
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ»
сегодня, 08:36
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
сегодня, 07:53
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ
15 минут назад
ЮЧМ-2026. Швеция играет с Германией, Финляндия сыграет с Норвегией, США – с Чехией, Канада против Словакии
сегодня, 10:00Live
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
сегодня, 09:58
Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
сегодня, 09:50
Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга. Шансы у всех равны»
сегодня, 08:16
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
сегодня, 07:10
Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок, 1 блок и 1 перехват за 20:08 во 2-м матче
сегодня, 06:45
Сергачев во 2-м матче серии с «Вегасом»: 4 блока, 2 хита, 1 бросок и «+2» за 25:02
сегодня, 05:30
Форвард «Бостона» Гики забил «Баффало» с центра площадки броском с неудобной руки. Вратаря Луукконена, пропустившего этот гол, в итоге заменили
сегодня, 04:55Видео
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
сегодня, 04:30Видео
Рекомендуем