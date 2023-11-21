Лео и Криш
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«Последний танец». Роналду и Месси сыграют друг против друга в 2024-м

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Ставим пометку в календаре: в феврале 2024 года будет, возможно, последняя встреча Криштиану Роналду и Лео Месси – они поучаствуют товарищеском турнире в Саудовской Аравии.

Сыграют в Riyadh Season – это развлекательный фестиваль

«Интер» Майами согласился на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хилалем» Неймара. Неймар, правда, наверняка пропустит турнир из-за травмы, но зато есть Малком.

Матчи пройдут в формате лиги. Товарищеский турнир запланирован на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Сыграют на новом стадионе «Аль-Хилаля» – Kingdom Arena на 26 тысяч зрителей откроется в начале 2024-го.

«Это последний танец футбольного величия!» – написал в твиттере председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Отсылка к сериалу про последний сезон Майкла Джордана.

Riyadh Season – ежегодный развлекательный фестиваль, финансируемый саудовским государством, он проводится с 2019-го. В рамках Riyadh Season проходит много спортивных мероприятий: недавно в Эр-Рияде дрались Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, в декабре будет теннисный кубок с участием Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Онс Жабер и Арины Соболенко. В 2024-м планируется не только встреча Роналду и Месси, но и минимум два футбольных Суперкубка: Италии и Испании.

Календарь МЛС не помешает «Интеру» Месси сыграть в Саудовской Аравии?

Нет, с этим все в порядке. Пока нет даты начала нового сезона МЛС, но последние два сезона начинались в конце февраля, и примерно то же самое нужно ожидать и теперь. Так что для Месси и «Интера» турнир в Саудовской Аравии станет частью предсезонной подготовки. 

Фвктически предсезонка началась у «Интера» уже сейчас, не осталось никаких официальных матчей в 2023-м. «Интер» не отобрался в плей-офф МЛС, которое идет сейчас. 

«Интер» не собирался сидеть без игровой практики, поэтому сразу запланировал турне по Китаю. Месси мог сыграть с «Циндао Хайню» 3 ноября и с «Чэнду Жунчэн» 8 ноября. Но в итоге все отменилось – из-за смерти премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

«Интер» ограничился товарищеским матчем против «Нью-Йорк Сити»: Месси показал восьмой «3олотой мяч» и поблагодарил болельщиков за поддержку. В честь Лео запустили золотой салют, а фанаты скандировали его имя. «Интер» проиграл 1:2.

Криштиану Роналду в это время активно выступает. Чемпионат Саудовской Аравии по временным рамкам совпадает с обычными европейскими лигами – проходит с августа по май. «Аль-Наср» идет вторым после 13 туров вслед за «Аль-Хилалем»: 31 очко против 35. Роналду – лучший бомбардир чемпионата (13 голов) и лучший ассистент (7 голевых передач). 

В конце декабря чемпионат Саудовской Аравии уйдет на перерыв и вернется в середине февраля – сразу после турнира, где выступят «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

В 2023-м Месси уже играл с Роналду – приезжал в Эр-Рияд вместе с «ПСЖ»

Лео и Криштиану уже встречались в столице Саудовской Аравии – в матче объединенной команды звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» против «ПСЖ». Тогда это тоже преподносили как последнюю встречу легенд – саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди даже не пожалел 2,6 млн долларов на ВИП-билет. Еще Аль-Гамди зашел в раздевалки и сфотографировался с игроками.

Бизнесмен точно не жалел о потраченных миллионах – команды устроили шоу с девятью голами: парижане выиграли 5:4, Месси забил уже на 3-й минуте, а Роналду ответил дублем.

В соцсетях Лео и Криштиану было мило. Аргентинец выложил объятия с Роналду:

А португалец в подписи к посту отметил, что рад повидаться со старыми друзьями:

Равенство по голам и доминирование Месси по ассистам – так легенды играют друг с другом

Вот статистика матчей Месси против Роналду.

● Месси и Роналду провели 37 матчей друг против друга: 18 из них – в Ла Лиге, шесть – в Лиге чемпионов, по пять – в Кубке и Суперкубке Испании, еще три – товарищеские.

● Команды Месси побеждали 17 раз, команды Роналду – 11. Еще девять игр закончились вничью.

● По голам равенство – 23:23 (если учитывать неофициальный матч в Эр-Рияде). Но Месси громит Роналду по ассистам – 12:1.

● Месси пробил семь пенальти – реализовал все, Роналду – восемь, один из них не забил. По голам со штрафных – 2:0 в пользу Месси.

● Зато Роналду чаще забивал головой – дважды (Месси – однажды). Еще у Лео был хет-трик, у Роналду – нет.

Вспоминаем матчи Роналду против Месси: гол в финале ЛЧ, хет-трик на «Бернабеу» и разгром «Барсы» на пустом стадионе

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs; imago-images.de/Global Look Press; twitter.com/Turki_alalshikh

15 комментариев

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Любезный Коссутий
чисто по именам Наср посильнее будет. еще в зимнее ТО наверняка закупятся немного. должны выигрывать, короче.
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Oleg Shalyshkin
Круто будет глянуть если они оба действительно на поле выйдут,
Две легенды на одном матче, главное чтоб травмы или какие другие причины не помешали!!!
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Анатолий Конь
Ответ Любезный Коссутий
чисто по именам Наср посильнее будет. еще в зимнее ТО наверняка закупятся немного. должны выигрывать, короче.
Я видел пару матчей Интера и оборона у них ,мягко говоря, дырявая.
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вкус крабовых чипсов
Им нужно уже сыграть вместе за одну команду. Только представьте зрелище, Лео принимает мяч, обманным движением уходит от оппонента и выдает острый разрезающий пас на Роналду, а тот хладнокровно реализует. Вот после такого я скажу что видел все
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Alex1104
Нужно будет обязательно посмотреть. Два столь значимых футболиста. Так редко бывает, чтобы практически одновременно. Всю карьеру обоих, от начала и до конца было очень интересно наблюдать.
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Айрат Ситдиков
Ответ Oleg Shalyshkin
Круто будет глянуть если они оба действительно на поле выйдут, Две легенды на одном матче, главное чтоб травмы или какие другие причины не помешали!!!
да они еще раз 10 сыграют друг с другом, только все это уже имеет тупо товарищеский статус...
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Анатолий Конь
Ответ вкус крабовых чипсов
Им нужно уже сыграть вместе за одну команду. Только представьте зрелище, Лео принимает мяч, обманным движением уходит от оппонента и выдает острый разрезающий пас на Роналду, а тот хладнокровно реализует. Вот после такого я скажу что видел все
А гол пропускает воскресший Лев Яшин ,у которого 6 рук и 4 ноги , вот после такого я скажу , что видел всё.
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korysh
«не будет Неймара, но зато есть Малком» 😀
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Экспертное мнение
Чушь конечно про "последний", этих выставочных матчей еще будет много, но про каждый будут говорить что это "последний", нужно же как-то раскрутить никому ненужные матчи.
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вкус крабовых чипсов
Ответ Анатолий Конь
А гол пропускает воскресший Лев Яшин ,у которого 6 рук и 4 ноги , вот после такого я скажу , что видел всё.
Забористая у тебя!)
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вкус крабовых чипсов
Ответ bel01
Да не будет в этом ничего особенного. Просто хороший пас, просто замыкание в пустые. Тысячу раз видели и то, и другое.
Здесь прикол совсем в другом
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