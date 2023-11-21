«Последний танец». Роналду и Месси сыграют друг против друга в 2024-м

Ставим пометку в календаре: в феврале 2024 года будет, возможно, последняя встреча Криштиану Роналду и Лео Месси – они поучаствуют товарищеском турнире в Саудовской Аравии.

Сыграют в Riyadh Season – это развлекательный фестиваль

«Интер» Майами согласился на участие в турнире Riyadh Season Cup вместе с «Аль-Насром» Криштиану Роналду и «Аль-Хилалем» Неймара. Неймар, правда, наверняка пропустит турнир из-за травмы, но зато есть Малком.

Матчи пройдут в формате лиги. Товарищеский турнир запланирован на первую неделю февраля и пройдет в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Сыграют на новом стадионе «Аль-Хилаля» – Kingdom Arena на 26 тысяч зрителей откроется в начале 2024-го.

«Это последний танец футбольного величия!» – написал в твиттере председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Отсылка к сериалу про последний сезон Майкла Джордана.

Riyadh Season – ежегодный развлекательный фестиваль, финансируемый саудовским государством, он проводится с 2019-го. В рамках Riyadh Season проходит много спортивных мероприятий: недавно в Эр-Рияде дрались Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну, в декабре будет теннисный кубок с участием Новака Джоковича, Карлоса Алькараса, Онс Жабер и Арины Соболенко. В 2024-м планируется не только встреча Роналду и Месси, но и минимум два футбольных Суперкубка: Италии и Испании.

Календарь МЛС не помешает «Интеру» Месси сыграть в Саудовской Аравии?

Нет, с этим все в порядке. Пока нет даты начала нового сезона МЛС, но последние два сезона начинались в конце февраля, и примерно то же самое нужно ожидать и теперь. Так что для Месси и «Интера» турнир в Саудовской Аравии станет частью предсезонной подготовки.

Фвктически предсезонка началась у «Интера» уже сейчас, не осталось никаких официальных матчей в 2023-м. «Интер» не отобрался в плей-офф МЛС, которое идет сейчас.

«Интер» не собирался сидеть без игровой практики, поэтому сразу запланировал турне по Китаю. Месси мог сыграть с «Циндао Хайню» 3 ноября и с «Чэнду Жунчэн» 8 ноября. Но в итоге все отменилось – из-за смерти премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

«Интер» ограничился товарищеским матчем против «Нью-Йорк Сити»: Месси показал восьмой «3олотой мяч» и поблагодарил болельщиков за поддержку. В честь Лео запустили золотой салют, а фанаты скандировали его имя. «Интер» проиграл 1:2.

Криштиану Роналду в это время активно выступает. Чемпионат Саудовской Аравии по временным рамкам совпадает с обычными европейскими лигами – проходит с августа по май. «Аль-Наср» идет вторым после 13 туров вслед за «Аль-Хилалем»: 31 очко против 35. Роналду – лучший бомбардир чемпионата (13 голов) и лучший ассистент (7 голевых передач).

В конце декабря чемпионат Саудовской Аравии уйдет на перерыв и вернется в середине февраля – сразу после турнира, где выступят «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль».

В 2023-м Месси уже играл с Роналду – приезжал в Эр-Рияд вместе с «ПСЖ»

Лео и Криштиану уже встречались в столице Саудовской Аравии – в матче объединенной команды звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» против «ПСЖ». Тогда это тоже преподносили как последнюю встречу легенд – саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди даже не пожалел 2,6 млн долларов на ВИП-билет. Еще Аль-Гамди зашел в раздевалки и сфотографировался с игроками.

Бизнесмен точно не жалел о потраченных миллионах – команды устроили шоу с девятью голами: парижане выиграли 5:4, Месси забил уже на 3-й минуте, а Роналду ответил дублем.

В соцсетях Лео и Криштиану было мило. Аргентинец выложил объятия с Роналду:

А португалец в подписи к посту отметил, что рад повидаться со старыми друзьями:

Равенство по голам и доминирование Месси по ассистам – так легенды играют друг с другом

Вот статистика матчей Месси против Роналду.

● Месси и Роналду провели 37 матчей друг против друга: 18 из них – в Ла Лиге, шесть – в Лиге чемпионов, по пять – в Кубке и Суперкубке Испании, еще три – товарищеские.

● Команды Месси побеждали 17 раз, команды Роналду – 11. Еще девять игр закончились вничью.

● По голам равенство – 23:23 (если учитывать неофициальный матч в Эр-Рияде). Но Месси громит Роналду по ассистам – 12:1.

● Месси пробил семь пенальти – реализовал все, Роналду – восемь, один из них не забил. По голам со штрафных – 2:0 в пользу Месси.

● Зато Роналду чаще забивал головой – дважды (Месси – однажды). Еще у Лео был хет-трик, у Роналду – нет.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs; imago-images.de/Global Look Press; twitter.com/Turki_alalshikh