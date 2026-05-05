Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
«Атлетико» не дали пенальти после падения Гризманна в штрафной «Арсенала».
Спорный эпизод произошел в игре «Арсенала» и «Атлетико».
Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 56-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади – Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори.
Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля. Перед возобновлением игры он что-то объяснял французскому игроку гостей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
52 комментария
То есть, Земля начнёт вращаться в обратную сторону, если Вар попросит главного подойти к монитору?
Что это за дичь у бровки была?
Какого черта этот сброд там мешался?