  • Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
«Атлетико» не дали пенальти после падения Гризманна в штрафной «Арсенала».

Спорный эпизод произошел в игре «Арсенала» и «Атлетико». 

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 56-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади – Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори.

Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля. Перед возобновлением игры он что-то объяснял французскому игроку гостей. 

Скриншоты: кадры из трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Чистейший пенальти. Классно, когда Вар не мешает судьям решать исходы матчей
Ответ mancity111
Комментарий скрыт
Ответ mancity111
Комментарий скрыт
И Вар по протоколу не имеет права вмешаться из-за свистка до этого эпизода?)
То есть, Земля начнёт вращаться в обратную сторону, если Вар попросит главного подойти к монитору?
Ответ luthien
чтобы что ? Посмотреть: был фол в атаке или нет 🙃
Ответ luthien
Судья свистнул фол в атаке. После этого, что происходит, значения уже не имеет. Это не игровой эпизод, чтоб его вообще как-то оценивать
100% пенальти и с чего вообще судья свистнул эпизод не заигран был и Пубиль не фолил, даже контакта не было, скорее Габриэл рисковал пенальти заработать. В итоге вновь ошибка в пользу канониров.
Ответ RembaXXX
Комментарий скрыт
В 1 мачте 1й пенальти Арсенала был липовый и вновь не поставили, 2 ошибки результативные в итоге
Какая же мерзость, этот ваш Арсенал:)
Что это за дичь у бровки была?
Какого черта этот сброд там мешался?
Хорошо Габррель изобразил
Пенальти был, а вот фол Атлетико притянут за уши. Увы, судьи они такие
Победа с Арсенала с привкусом говна. В любом случае у победителя этой пары нет шансов в финале.
Ответ хчхчхс
Шансы огромные. Арсенал/Атлетико закаленные сезоном из 70 игр против топов АПЛ или бесконечных дерби с Реалом/Барсой в кубке, суперкубке выйдут против двух пляжных чемпионов ПСЖ/Баварии
Ответ Евгений Резцов
Шанс 3 процента у арсенала. Там не такие кривые как в Атлетико.
В общем, у ПСЖ просто великолепный шанс повторить великое достижение Реала - защитить титул ЛЧ (хотя бы раз).
Чистейший пенальти. С другой стороны и Бавария и ПСЖ лучше. Удачи Кейну.
