Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле

«Атлетико» не дали пенальти после падения Гризманна в штрафной «Арсенала».

Спорный эпизод произошел в игре «Арсенала » и «Атлетико ».

Лондонская команда принимает мадридскую в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). На 56-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади – Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом . После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори.

Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля. Перед возобновлением игры он что-то объяснял французскому игроку гостей.

Скриншоты: кадры из трансляции

