Воспитанник «Сосьедада» Элустондо уйдет в конце сезона. Он провел 310 матчей за клуб

Элустондо покидает «Сосьедад».

Ариц Элустондо больше не будет выступать за «Реал Сосьедад».

Клуб объявил, что 32-летний защитник покинет команду в конце сезона.

Воспитанник «Сосьедада» провел в основной команде из Сан-Себастьяна 11 сезонов и принял участие в 310 матчах. Он дважды становился победителем Кубка Испании за это время.

