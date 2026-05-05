Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»

Игрока «Тоттенхэма» Хави Симонса прооперировали.

Напомним, 23-летний футболист получил повреждение в матче против «Вулверхэмптона» в 34-м туре АПЛ (1:0) и покинул поле на носилках. У него был выявлен разрыв крестообразной связки .

Сегодня лондонский клуб сообщил, что нидерландец перенес хирургическое вмешательство.