Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»

Итурральде о контакте Гризманна и Троссарда: легкий толчок.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил спорный момент из матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал » – «Атлетико» (1:0, второй тайм, первая игра – 1:1).

На 34-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн подтолкнул вингера хозяев Леандро Троссарда в спину в своей штрафной площади. Бельгиец упал на газон и апеллировал к судье, но Даниэль Зиберт не стал назначать 11-метровый. ВАР не вмешался в ситуацию.

«Троссард не ныряет. Гризманн слегка подталкивает его в спину, но Троссард делает многое для того, чтоб упасть.

Этот момент очень похож на пенальти , который назначили в ворота «Атлетико » в первом тайме в первой игре [после контакта Давида Ганцко и Виктора Дьокереша]», – сказал испанец в программе Carrusel Deportivo.

По словам Итурральде, Зиберт принял правильное решение, не назначив пенальти.

