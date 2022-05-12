Холанд в «Мольде» из хрупкого подростка превратился в машину: ел как лошадь и прибавил 12 кг мышечной массы

Поразительно ловок для такого гиганта.

На первую тренировку в академии норвежского «Брюне» Эрлинг пришел в 2006-м – через 4 года после того, как его отец последний раз сыграл за «Манчестер Сити».

«Он был на год младше других ребят, но первыми же касаниями сделал два гола, – вспоминал тренер «Брюне» Альф-Ингве Бернтсен. – Превосходство соперников в росте не мешало ему забивать».

18 голов в 14 матчах за резервистов «Брюне» в сезоне-2015/16 обеспечили Холанду место в сборной Норвегии U-15. Там одним из его тренеров был Гуннар Халле, партнер отца Эрлинга по «Лидсу» 90-х.

«Он много забивал, но точно не был выдающимся игроком: телосложение и координация еще только формировались», – говорил Халле в интервью Goal.com. В итоге Холанд развивал игровой интеллект, чтобы компенсировать недостаток в физике.

Многофункциональным форвардом Холанда сделала ставка Норвегии на креативный футбол

«Наш футбол всегда вдохновлялся английской школой, но мы увидели, что она не годится для выращивания креативных футболистов, – говорил координатор юношеского футбола Норвегии Хокон Греттлан. – Мы хотели, чтобы игроки учились думать, творить на поле и осмысленно распоряжались мячом.

Изношенность норвежского футбола стала очевидна в конце нулевых, когда на пике были «Барса» и тики-така. И в обучении футболистов в возрасте от 7 лет мы сделали акцент на владении мячом».

По мнению Греттлана, благодаря этому акценту Холанд и стал более разносторонним нападающим, чем Туре-Андре Флу и Джон Карью – норвежские звезды рубежа веков.

В 14 лет Эрлинг был маленьким и худым, так что опирался на игровое чутье. «Потом он быстро вырос и, добавив к ловкости физическую мощь, превратился в машину», – заключил Греттлан.

В первой игре за юношескую сборную Холанд забил с центра поля

Машиной Холанд стал в «Мольде».

Скаут этого клуба Джон Вик заметил Эрлинга в игре против юношеской сборной Швеции: «Холанд впервые играл за Норвегию, а на трибуне сидела его семья. В такой ситуации многие ребята играли бы проще, осторожнее, а он не робел – выглядел так, будто рожден для игры под давлением», – восхищался Вик.

Сразу после перерыва Холанд забил шведам с центра поля и окончательно очаровал Джона дерзостью. Через полтора года Эрлинг переехал на другой конец Норвегии.

«Я советовал английским коллегам присмотреться к нему и слышал в ответ: «Он просто таранный форвард, ничего особенного», – сообщил скаут «Мольде». – Так что у нас не было иностранных конкурентов.

В 16 лет он уехал от всех друзей и зажил в Мольде один. Однажды я спросил его: «А кто тебе готовит завтрак и стирает?» Он улыбнулся: «Я сам».

За короткое время вырос на 20 см и набрал 12 кг мышечной массы

Завтраками Холанд, конечно, не ограничивался. Защитник Лео Эстигор, играющий сейчас в «Дженоа», рассказывал, как жадно Эрлинг уплетал фахитос с курицей, а шеф-повар стадиона «Мольде» Торбьерг Хауген вспоминала, что Холанд обожал норвежские фрикадельки, тако, лосось и шоколадный торт (по кусочку в день).

«Эрлинг жил тут без родителей, без бабушки с дедушкой и просил у меня побольше еды. Боже, какой у него был аппетит!», – говорила Хауген.

Холанд отдельно отметил ее, получая в 19 лет награду за прорыв года в норвежском футболе: «Спасибо Тете (прозвище Торбьерн в «Мольде» – Sports.ru) за еду, которая сделал меня сильнее».

Фитнес-тренер «Мольде» Берре Стенслид добавляет: «Эрлинг был юный, высокий, худой – и продолжал расти. Был просто кожа да кости. Поэтому он работал в спортзале больше, чем хотел, и ел как лошадь».

Защитник Рубен Габриэльсен вспоминал, что вскоре после перехода в «Мольде» хрупкий Холанд травмировал спину, исчез на время, а вернулся другим человеком: «Просто огромным!»

По решению клубных медиков, Холанда на полгода освободили от игр – в это время Берре Стенслид приводил мускулатуру Эрлинга в соответствие с его новым ростом.

«Он набрал 12 кг мышечной массы! – говорил Стенслид. – Это было необходимо, потому что за короткое время он вырос на 20 см. Его тело хорошо реагировало на силовые тренировки, и однажды Эрлинг разбил пополам боксерскую грушу».

Но не все так просто. Экс-защитник «Челси» Эрланд Йонсен, работавший в юношеской сборной, признался, что некоторые специалисты считали резко выросшего Холанда безнадежным.

Да и в «Мольде» он пару месяцев не забивал, но главный тренер Оле-Гуннар Сульшер скорректировал игру Эрлинга в завершающей стадии, и за несколько недель до 18-летия тот сокрушил лидера норвежского чемпионата – уже к 21-й минуте «Бранн» пропустил от Эрлинга четыре мяча.

Холанд выиграл в генетическую лотерею

Холанд был обречен стать спортсменом. Мало того, что отец играл в АПЛ. Еще и мама – чемпионка Норвегии по семиборью. Научить неплохо играть в футбол можно практически любого, но без врожденной расположенности невозможно стать звездой мирового уровня.

Также важен генетически заложенный пик и уровень тестостерона. Хоть родители Эрлинга и спортсмены, такое наследство менее очевидно и достается достаточно редко. Тестостерон отвечает во многом за рост и развитие мышечной массы, причем пик тестостерона приходится как раз на 17-19 лет.

Но даже этого недостаточно. Эрлинг это понял еще в детстве – партнеры по молодежной команде рассказывали, что пока все развлекались или бездельничали, Холанд читал научные статьи о правильном питании и улучшении сна. Заодно он скопировал рацион Роналду, на которого во многом ориентируется.

Диета Криштиану состоит из пяти-шести приемов пищи в день: обязательно макароны из твердых сортов пшеницы, много морепродуктов и курица. Роналду пьет свежевыжатый сок на завтрак, все остальное время – исключительно вода. Соусы, соль и другие добавки исключены. Холанд рассказывал: «Мне бы хотелось однажды встретиться с Роналду. Я хочу ему рассказать, что стал футболистом именно из-за него. Он всегда был для меня примером».

Роналду много внимания уделяет сну: спит 8 часов ночью и час днем. Это лучший метод восстановления, недосып значительно повышает риск травм, затягивает реабилитацию, а также может быть причиной набора лишнего веса.

Также полноценный отдых положительно сказывается на эмоциональном состоянии. ФИФА даже рекомендует использовать не менее 3-5 мг мелатонина (гормона сна) перед сном при смене часовых поясов и после длительных перелетов на выездных играх – для поддержания нормального суточного ритма команды.

Эрлинг к этому добавил еще и специальные очки – они ограничивают слишком яркий свет и часть синего спектра. Это помогает организму понять, что сейчас ночь, и готовиться ко сну. Кстати, на многих телефонах есть такая функция, чтобы не заморачиваться с очками.

Холанд – не просто здоровяк. Он поразительно ловок для такого гиганта

В футболе полно парней покрупнее, но Холанд выделяется фантастическим сочетанием габаритов и пластичности. Начнем с ударов.

У Холанда длинные и гибкие ноги, что влияет на амплитуду удара – такой рычаг значительно повышает мощь. 3 ключевых навыка Эрлинга, помимо мышечной силы: хорошая гибкость коленного сустава, отличная координация (не требуется долго подстраиваться под мяч даже после рывков) и мощные голеностопные суставы.

Мышцы поддерживают стабильное положение тела, но на опорную стопу все равно приходится огромная нагрузка. Либо Эрлинг и тренеры много внимания уделяют координационным тренировкам, либо это еще одна генетическая победа.

Техника бега Холанда тоже необычна – со стороны выглядит комично, пока не узнаешь, с какой скоростью он движется. Эрлинг старается как можно сильнее отталкиваться опорной ногой и высоко поднимать бедра. Это удлиняет «фазу полета» – что позволяет сократить количество шагов и число контактов с поверхностью, а значит – экономить силы и дольше поддерживать высокую скорость.

Такая техника более характерна для профессиональных спринтеров. Например, в 2020 году в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:1) Холанд пробежал 60 метров за 6.64 секунды (мировой рекорд – 6.34). Поразительно и то, как легко он играет с этой скоростью – резко меняет темп и направление. Это точно результат специальных тренировок.

Единственное, что действительно удивляет – отношение к повреждениям, особенно перед трансфером: Эрлинг боялся, что его сочтут травматичным, и отказывался проходить дополнительное обследование, чтобы трансфер в «Сити» вдруг не сорвался. Необычное поведение для фаната Роналду.

Травматизм Холланда вызывает настороженность – только в этом сезоне он пропустил 95 дней из-за мышечных травм, причем объективных причин для этого нет. У Эрлинга не было операций на крупных суставах, за питанием и восстановлением он строго следит, а в «Боруссии» не было проблем с тренерским или медицинским персоналом.

Возможно, Эрлинг очень хотел оформить трансфер летом, форсировал восстановление и перегрузил организм. Эта версия звучит правдиво еще и потому, что за все остальные сезоны вместе взятые он пропустил всего 107 дней.

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Halseid-Budd; globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON