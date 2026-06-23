ФИФА приняла решение отозвать аккредитацию парагвайского комментатора Хорхе Веры, который эмоционально отреагировал на удаление Мигеля Альмирона.
20 июня сборная Парагвая обыграла команду Турции (1:0) во втором туре ЧМ-2026.
В конце первого тайма арбитр Иван Бартон удалил Мигеля Альмирона, который, прикрыв рот рукой, обратился к Мерту Мюльдюру. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.
«Вор, вор, вор. Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры. Они забрали у нас игрока. Воры.
ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чертовы воры.
Неужели мы должны это видеть на чемпионате мира? Сукины дети! Сукины дети! Это необъяснимо. Это позор. Они убивают футбол и оставляют нас на одного игрока меньше. Сукины дети», – заявил Хорхе Вера в эфире.
Вскоре после этого журналист извинился за сказанное. Телеканал ABC исключил его из всех программ, посвященных чемпионату мира.
Прям вспомнилось: https://cyber.sports.ru/cinema/blogs/3171592.html
И прочитал голосом легендарного Гаврилова