ФИФА отозвала аккредитацию у комментатора из Парагвая.

ФИФА приняла решение отозвать аккредитацию парагвайского комментатора Хорхе Веры, который эмоционально отреагировал на удаление Мигеля Альмирона .

20 июня сборная Парагвая обыграла команду Турции (1:0) во втором туре ЧМ-2026 .

В конце первого тайма арбитр Иван Бартон удалил Мигеля Альмирона, который, прикрыв рот рукой , обратился к Мерту Мюльдюру. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.

«Вор, вор, вор. Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА , ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры. Они забрали у нас игрока. Воры.

ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чертовы воры.

Неужели мы должны это видеть на чемпионате мира? Сукины дети! Сукины дети! Это необъяснимо. Это позор. Они убивают футбол и оставляют нас на одного игрока меньше. Сукины дети», – заявил Хорхе Вера в эфире.

Вскоре после этого журналист извинился за сказанное. Телеканал ABC исключил его из всех программ, посвященных чемпионату мира.