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  4. ФИФА отозвала аккредитацию у парагвайского комментатора, ругавшегося из-за удаления Альмирона: «Бартон, ты вор. ФИФА, ты убила футбол. Сукины дети! Это позор»

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«Бартон, ты вор. ФИФА, ты убила футбол, Инфантино, ты виноват. Сукины дети! Это позор». ФИФА отозвала аккредитацию у парагвайского комментатора, ругавшегося из-за удаления Альмирона
ФИФА отозвала аккредитацию у комментатора из Парагвая.

ФИФА приняла решение отозвать аккредитацию парагвайского комментатора Хорхе Веры, который эмоционально отреагировал на удаление Мигеля Альмирона.

20 июня сборная Парагвая обыграла команду Турции (1:0) во втором туре ЧМ-2026.

В конце первого тайма арбитр Иван Бартон удалил Мигеля Альмирона, который, прикрыв рот рукой, обратился к Мерту Мюльдюру. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.

«Вор, вор, вор. Бартон, ты вор. Ты убил футбол. ФИФА, ты убила футбол. Инфантино, ты несешь за это ответственность. Воры. Они забрали у нас игрока. Воры.

ФИФА, возьми на себя ответственность за превращение футбола в этот мусор. Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ, ты должен что-то сделать, наберись смелости, делай меньше фотографий с Инфантино. Чертовы воры.

Неужели мы должны это видеть на чемпионате мира? Сукины дети! Сукины дети! Это необъяснимо. Это позор. Они убивают футбол и оставляют нас на одного игрока меньше. Сукины дети», – заявил Хорхе Вера в эфире.

Вскоре после этого журналист извинился за сказанное. Телеканал ABC исключил его из всех программ, посвященных чемпионату мира.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?9867 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Ole
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoФИФА
logoСборная Турции по футболу
logoсудьи
logoМигель Альмирон
Иван Бартон
logoДжанни Инфантино
брань

Комментарии

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" Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ" - это легенда Рубина и Зенита?
ОтветВиталий Вaсильченко
" Алехандро Домингес, как глава КОНМЕБОЛ" - это легенда Рубина и Зенита?
Нет, это другой, парагвайский бизнесмен!
Хотелось бы видео этого эмоционального , правдивого выступления)
Зато теперь мы знаем слова, за который можно словить бан ФИФА. Вор ( при многократном повторении), убили футбол и дети собаки)
А вот стоит поддержать этого человек.ФИФА-это жулики!
Ублюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а?

Прям вспомнилось: https://cyber.sports.ru/cinema/blogs/3171592.html

И прочитал голосом легендарного Гаврилова
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