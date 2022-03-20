У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?

Спортивный врач объясняет.

В самом конце первого тайма матча «Нижнего Новгорода» и «Спартака» Гоцук наступил на ногу Айртону, но свисток судьи обозначал не фиксацию нарушения, а окончание первого тайма. На второй бразилец выйти уже не смог, а стадион покинул на костылях. Позже клуб сообщил, что Айртон выбыл примерно на месяц из-за контузии мышц и кости.

Давайте разберемся, что такое контузия – и сможет ли Айртон быстро восстановиться.

Костыли еще не означают перелом, это стандартный алгоритм действий врачей

Для начала хочу объяснить, почему футболист может покинуть стадион на костылях, а кабинет лучевой диагностики уже хромая, но своим ходом. Все дело в специальном алгоритме действий в случае травмы, сокращенно он называется POLICE.

• Protect/protection — защита. В первые часы и сутки после травмы мы должны максимально защитить пострадавшую область от любых воздействий. Если это, например, нога, то разгрузить ее при помощи ортеза и костылей. Это необходимо, чтобы избежать усугубления полученной травмы или появления новых (смещения обломков кости, дальнейшего разрыва мягких тканей), да и просто уменьшения болевых ощущений.

• Optimal Loading — оптимальная нагрузка. Реабилитация начинается с момента установки диагноза. Первые сутки, как правило, это покой и холод (об этом позже), далее — минимальная активность и постепенно нарастающая нагрузка, которая возможна в безболевом режиме. Таким образом врач одновременно ускоряет реабилитацию и исключает риск атрофии мышц — это уменьшение объема той мышечной ткани, которая не используется. Этот процесс происходит очень быстро и каждый лишний день полного покоя — это дни, а то и недели дополнительной реабилитации, направленной на восстановление потерянного объема.

• Ice; Compression; Elevation — лед, компрессия и возвышенное положение. Рассмотрим на примере травмы голеностопа. В первые часы после травмы, а затем после реабилитационных занятий к пораженному участку нужно приложить лед. Как вы могли заметить, замененным футболистам, получившим болезненные удары, часто приматывают пакеты с льдом к местам повреждения. Холод помогает притупить болевую чувствительность (так работает спрей-заморозка), а длительное воздействие холода также замедляет процессы воспаления и уменьшает отек. Компрессия (то есть сдавливание при помощи специального белья или эластичного бинта) и расположение ноги выше уровня сердца тоже помогают ускорить уменьшение отека и рассасывание гематом.

Поэтому, если вы видите футболиста на костылях, это еще не означает, что произошло худшее (перелом или разрыв связок) , о котором начали писать некоторые телеграм-каналы, хотя точного диагноза не знали даже врачи клуба. Это лишь стандартный протокол действий, принятый во всем мире, он может звучать по разному — RICE, PRICE, но суть сводится к одним и тем же правилам.

Контузия кости — это сильный ушиб

Контузия в переводе с латыни буквально означает ушиб. Но когда речь идет о костной ткани, появляется ряд важных особенностей. Контузия кости – это отек ее внешнего слоя, надкостницы, в котором находятся нервы и сосуды, питающие кость. Из-за этого травма всегда крайне болезненна – крик Айртона, попавший в эфир, это подтвердит. Возникает этот отек либо при прямом ударе, либо опосредованно — при рывке мышц или связок в области мест их прикрепления к кости. Часто эти два фактора могут сочетаться вместе, поэтому руководитель пресс-службы »Спартака» Дмитрий Зеленов и сказал, что у Айртона контузия не только кости, но и окружающих тканей. Вот что могли увидеть врачи «Спартака» на МРТ.

Это голеностопный сустав, вид сбоку, срез проходит примерно по центру стопы

На МРТ в этом режиме жидкость и менее плотные ткани светлее, из-за чего хорошо видны связки и межкостные соединения, более темными будут кости и сухожилия. Красной рамкой выделено светлое пятно на таранной кости, одной из костей, образующих голеностопный сустав, это пятно и есть контузия.

Основные отличия от обычного ушиба заключаются в том, что такой отек не проходит достаточно длительное время — несколько недель, вместо пары дней, как при обычном ушибе. И редко бывает изолированным, то есть такая травма часто сочетается с повреждением связок или мышц.

Судя по механизму травмы Айртона, подозревали травму малоберцовой кости (это наружная лодыжка, «косточка», которая выпирает снаружи от голеностопного сустава); таранной кости, о которой говорилось выше, а также связок, прикрепляющихся в этих местах. В первую очередь это пяточно-малоберцовая и передняя таранно-малоберцовая. Еще в этой области проходит сухожилие длинной малоберцовой мышцы. Поэтому задача врачей не только снять отек, но и укрепить после этого пострадавший сустав, чтобы избежать его новых, но уже неконтактных травм. Для этого разрабатывается индивидуальный комплекс упражнений, которые постепенно усложняются и в конечном итоге подводят спортсмена к занятиям в общей группе. Вот один из примеров таких комплексов.

Надо понимать, что каждая травма уникальна, и «Спартак» называет средние сроки реабилитации, поэтому Айртон может вернуться как в самом начале апреля, так и ближе к концу месяца. Все будет зависеть от динамики восстановления. Скорее всего, бразилец вернется на поле против «Рубина» (16 апреля) или в кубковом матче против ЦСКА (20 апреля).

Фото: spartak.com; smatchtv.ru/скриншот трансляции; samarpanphysioclinic.com/police-principle