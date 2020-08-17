Посчитали все травмы Дзагоева. Одной причины нет, на ЧМ-2018 вернулся спустя 11 дней (должен был пропустить 1,5 месяца)

От редакции: текст написан в 2020 году. Мы дополнили материал анализом последних лет и обсудили травматичность Дзагоева с главным врачом ЦСКА и главой медицинского комитета РФС – Эдуардом Безугловым.

Травмы – боль для Алана, очевидно, что все эти годы он борется с собой и что его карьера могла быть совсем другой. Ниже – несколько фактов и цифр. Возможно, вы не представляли, насколько все плохо?

Алан провел за ЦСКА 397 игр, пропустил из-за травм в сумме 193 матча. Мы считали только матчи за клуб, где Алан отсутствовал в заявке из-за травмы, и не учитывали те, которые он смотрел со скамейки запасных.

Из открытых источников мы видим: Алан минимум 7 раз за карьеру травмировал мышцы задней поверхности бедра. Но не все так просто и назвать их единственной проблемой Алана нельзя. Во-первых, под формулировкой «травма задней поверхности бедра» (hamstring injury) могут скрываться повреждения трех мышц, относящихся к этой группе — полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой. Во-вторых, у нас нет подтверждений, что все эти травмы пришлись не то что на одну мышцу, а на одну ногу.

Любые мышечные травмы оставляют потенциально уязвимое место, которое в случае перегрузки дает слабину. Кроме того, серьезные травмы могут стать причиной для новых повреждений. Например, при травме крестообразной связки страдает и здоровое колено – на него ложится большая часть нагрузки во время реабилитации, а если к восстановлению подходили неграмотно – то и на всю оставшуюся жизнь.

Похожая ситуация может возникнуть и с мышцами – существуют мышцы-агонисты, то есть выполняющие движения вместе. При тяжелых травмах (или частых рецидивах) организм перекладывает нагрузку на здоровые, перегружая уже их, из-за чего возникают все новые и новые травмы.

Есть ли у этих травма одна причина?

Нет. Многие связывают такую травматичность с алкоголем и другими вредными привычками, но травмы — это всегда совокупность разных факторов, какой-то один выделять не стоит .

Но если разбирать случай Алана, бросаются в глаза проблемы с питанием. Очевиднейшая причина проблем со здоровьем в профессиональном спорте. Мы не видим Алана каждый день, не участвуем в тренировках и реабилитации, поэтому ничего не знаем наверняка, но вот два тезиса. Первый – фиксирующий проблему, а второй – пугающий.

1. У Алана проблемы с лишним весом каждый сбор. Это подтверждают не только фото со сборов, но и Виктор Гончаренко и даже сам Дзагоев.

2. Пугающее. Как минимум до 2019-го Алан не совсем понимал всю серьезность проблем и даже строил опасные теории: лишний вес необходим перед сборами, чтобы было, что сбрасывать. Слово Дзагоеву:

«Я приезжал из отпуска с оптимальным весом, и в итоге на первом сборе получал травму. Сейчас приехал с двумя лишними килограммами. Мы даже разговаривали с Васей Березуцким об этом — лишний вес должен быть, чтобы было что сжигать во время сборов».

В выпуске «Красавы» ни он, ни родители особо не скрывали, как питался Алан при каждом визите во Владикавказ, осетинские пироги – обязательная программа для отпуска.

Гончаренко весной 2019-го говорил, что Алан взялся за дело и теперь внимательно относится к восстановлению. Но на старте карьеры он получил набор проблем, которые сложно исправить одним годом идеального соблюдения режима.

Конечно, травмы и попытки удерживать вес могут быть простым совпадением. Но иногда эти факторы действительно бывают связаны. Например, когда игровой вес подобран неправильно и стабилизировать его никак не получается.

Для начала давайте разберем, что такое игровой вес. Это оптимальный для игрока вес в пределах нормальной массы тела. Обычно используют индекс массы тела – вес в килограммах разделенный на рост (в метрах) в квадрате. Согласно рекомендациям ВОЗ, нормой считаются значения 18,5-25, для футболистов индекс обычно сужают до 20-23. Это не самый точный критерий, ведь есть много нюансов при его использовании, но тут помогают дополнительные исследования — анализ состава тела, пульса во время тренировок, биохимических показателей крови и субъективных ощущений спортсмена.

Если спортсмен тяжело переносит нагрузки, нормально питается, а вес при этом не держится в заданных пределах, то это сигнал для его коррекции или поиска других патологий.

Это важно, потому что постоянные весогонки могут также послужить причиной травм. Организм адаптируется к одному весу, и его отклонения в любую из сторон негативно сказываются на спортивных результатах. Тренировка с лишним весом — это дополнительная нагрузка, что логично увеличивает риск травмы. А недостаточный вес в сочетании с профессиональным спортом и дефицитом питания (мы же уменьшаем количество калорий, чтобы похудеть до «нужного» веса) мешает правильному восстановлению после тренировок, что в результате тоже повышает риск получения травмы. Поэтому важно найти золотую середину.

За последние 2 года Дзагоев пропустил из-за травм всего 11 матчей, но все равно играл мало. Стал игроком ротации и, возможно, снижение травматизма связано в том числе с уменьшением игровой практики. И если в 2021-м у Алана набралось аж 1103 игровых минуты, то в 2022-м все куда печальнее – всего 117 минут на поле за почти полгода.

Главный врач ЦСКА Безуглов рассказал, как Дзагоев вернулся после травмы по ходу ЧМ-2018

Ниже – монолог главного врача ЦСКА Эдуарда Безуглова:

«С Аланом я познакомился еще в 2012 году, когда только начал работать в сборной. Всеми тренерами он воспринимался одинаково — как безумно талантливый игрок, который может и должен изменить ход матча. При этом Алан всегда играл одну из ключевых позитивных ролей в раздевалке: как в сборной, так и в ЦСКА. Понятно, что были проблемы со здоровьем, травмы в сборной, например, проблемы с ахиллом в 2014 году, но когда Алан был здоров, его место в сборной сомнению не подвергалось.

Об Алане у меня сложилось только позитивное впечатление, мы с ним в очень хороших отношениях. Особенно мне запомнилась история на ЧМ-2018, когда он в первом матче получил серьезное повреждение мышц группы hamstring, то есть мышц задней поверхности бедра. Если быть точным, то степень 2b [по классификации Британской Атлетической Ассоциации, b означает повреждение в месте мышечно-сухожильного перехода, 2 степень — нарушение целостности волокон мышцы до 5 см – прим. Sports.ru], это непростое повреждение, были варианты, что лечение продлится месяц-полтора. Но Алан подошел профессионально, сказал, что готов полностью довериться нам, и мы смогли вернуть его в строй за 11 дней [кандидатская диссертация Безуглова как раз посвящена новым методам консервативного лечения травм мышц задней поверхности бедра – прим. Sports.ru].

Причем за 3 дня до игры с Хорватией у Алана возникли еще и проблемы со спиной, мы ездили на консультацию к Дзукаеву Дмитрию Николаевичу (руководитель московского спинального нейрохирургического центра ГКБ № 67, специализируется на лечении заболеваний и травм позвоночника), выполнили специальную паравертебральную инъекцию, которая решила и проблемы Алана со спиной, так что этот голевой пас на Фернандеса был результатом комплексной и непростой работы врачей и самого Алана. Тут он проявил себя как настоящий мужчина, который был готов усердно работать и пойти на все ради своего возвращения и помощи команде.

Когда я уже пришел в ЦСКА, в раздевалке я увидел то же, что и в сборной — Алан был лидером и профессионалом. За последний год серьезных проблем со здоровьем у него не было, но игровое время не всегда зависит только от врачей и футболиста. Я считаю, что он очень помог команде, как на поле, так и в раздевалке. Так что от работы с ним у меня останутся только положительные эмоции. Я знаю, что Алан еще и очень добрый, он очень многим людям помогает, причем нигде это не афишируя. Я уверен, что во-первых, Алан еще поиграет, во-вторых — после завершения карьеры послужит еще нашему футболу уже в какой-либо другой роли».

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов