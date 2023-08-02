Mia Boyka
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Как счастлив «Амкал»! Капитан на трибуне после удаления, песня с болельщиками, обещание мстить за 2Drots

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Андрей Сибскана Андрей Сибскана
Амкал Амкал
Прокоп Прокоп
Арсений Левшук Арсений Левшук
Медиафутбол Медиафутбол

«Амкал» роскошно стартовал в Фонбет Кубке России: вдесятером обыграл «Знамя» и вышел в 1/128 Пути регионов.

Как и обычно в медиафутболе, много интересного происходит вокруг поля. Хоть это и проход соперника из профессиональной лиги второй год подряд, эмоции у «Амкала» – топ.

Удаленный капитан проник на фан-сектор. И болел с громкоговорителем

Во втором тайме у «Амкала» случилась драма. При счете 3:1 на 76-й минуте капитан и лидер клуба Арсений Левшук получил вторую желтую – удаление и дисквалификация на 1/128 финала.

Расстроенный Левшук пошел не в раздевалку, а на фан-сектор «Амкала». Сначала его не пустил Дэн Безопасность – колоритный персонаж, который обычно отвечает за порядок на матчах Winline Медиалиги. Он отправил Левшука в подтрибунку.

В ответ одна из трибун – там сидели игроки «Амкала», не попавшие в заявку – начала скандировать: «Безопасность – убийца футбола».

Сработало – Левшука все-таки пустили на фан-сектор. С каким же удовольствием он кричал в громкоговоритель!

Для Левшука обычное дело общаться с болельщиками. Весной «Амкал» ужасно стартовал в Медиалиге – два поражения в двух первых матчах. После второго именно Арсений подошел (опять с громкоговорителем!) к фанатам извиниться.

«Что чувствовал при счете 2:3? – размышлял Левшук в интервью телеграм-каналу «Некласико». – Переживал за команду. Чувствовал, что подвел. Ужасное чувство, никогда в таком состоянии не был.

Слава богу, что пацаны додержали. Вообще красавцы, не сомневался в них. Обидно, что в следующей стадии не играю, но очень верю в мужиков, что дойдём до 1/64, поэтому сыграю еще на этом стадионе».

Эмоции после победы: спели с болельщиками, Прокоп троллил соперника

После свистка «Амкал» пошел к болельщикам. Сначала обязательная программа – песня Hi-Fi «Седьмой лепесток». Ее поют с болельщиками после победных матчей.

И куда же без коронного заряда?

Прокоп (Михаил Прокопьев) – главная звезда команды. В конце июня он сломал ключицу и рисковал пропустить первый раунд Кубка. Но все же выскочил во втором тайме и умело разгонял атаки. Прокоп приехал на матч в кастомной футболке:

«На утро – сырники

На обед – хачапури

На ужин – «Знамя».

После победы Прокоп запрыгнул на плечи Укола и зарядил текст со своей футболки. Фанаты подхватили. 

Полузащитник Анатолий Катрич забил первый мяч ударом из-за штрафной. «Гол? Ну че, раз в год и я стреляю, бывает. Во сне даже такие забивал, ну и когда-то в детстве. Считаю ли, что это мой лучший гол за «Амкал»? Это точно, да», – радовался бывший динамовец после матча.

В раздевалке «Амкал» кайфовал под музыку.

«Пусть подойдет ко мне – будем разбираться, почему мы не блогеры». Новый виток конфликта медийный команд и профи

Не все легко переживают поражение от медийной команды. Год назад, когда медиакоманды впервые играли в Кубке России, все это проходили: соперники высказывались жестко, а некоторые с обидой повторяли, что в «Амкале» и 2Drots на самом деле нет блогеров. Тенденция в силе.

«От медийности там только большое количество болельщиков, которые их поддерживают, и сам руководитель», – говорил главный тренер «Знамени» Георгий Бычков перед матчем.

После игры на это ответил Сибскана – еще один капитан и лидер «Амкала»: «Игрок «Знамени» сказал, что мы не блогеры, а профессиональная команда? Ему обидно, очко горит. Пускай мне это он скажет – подойдет и скажет. Че ##### ###. ##### ему ###. Ролик ##### и будем разбираться, почему не блогеры».

Как и в прошлом году, победе медийной команды в Кубке радуется комьюнити. Например, президент FC Bus Сослан Гатагов потроллил «Знамя»:

«Только, пожалуйста, не надо увольнять своих специалистов тем командам, которые будут отлетать в Кубке от команд из медиафутбола! – писал Гатагов в телеграм-канале. – Примите уже как данность тот факт, что Вторая лига по качеству не лучше, а где-то и уступает медиафутболу. Может это даже станет для вас возможностью переосмыслить некоторые вещи в своей концепции и начать думать более современно».

***

Дольше всех на поле задержался босс «Амкала» Герман Эль Класико.

Он рассказывал о расходах на игру (потратил чуть меньше 1,5 миллионов рублей) и подогрел интерес к следующему матчу. В 1/128 «Амкал» встретится с «Текстильщиком» – год назад команда из Иваново выбила 2Drots.

«Конечно, есть желание отомстить за 2Drots, – поделился Герман в интервью Sports.ru. – Это очень большая мотивация, потому что хочется вернуть должок от медийного футбола. «Дроты» в том году хорошо с ними играли, за них в момент игры даже ярые хейтеры болели».

Получится ли отомстить – узнаем в 20-х числах августа.

«Амкал» прошел раунд Кубка России второй год подряд! C элегантным победным голом в девятку

Фото: rfs.ru

1 комментарий

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Ротен Роберт
Молодцы парни, живут и дышат футболом, так держать! Удачи в следующем круге
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