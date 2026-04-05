СКА Басты выиграл медиафутбольный турнир НаПике. На профессиональном уровне у клуба один трофей – Кубок СССР

СКА стал первым победителем медиафутбольного турнира НаПике.

Команда рэпера Басты в финале в двух матчах обыграла 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).

Для ростовского клуба это первый трофей после перехода в медийный футбол из профессионального. За победу в турнире он заработал 2 100 000 рублей.

До этого СКА дважды подряд не смог выйти в плей-офф Медиалиги . В Кубке МФЛ в 2024 году армейцы выбыли в 1/8 финала, в 2025-м – в 1/4 финала турнира претендентов.

Сейчас команду тренирует Андрей Каряка . В НаПике за нее в числе прочих играли Денис Глушаков , Владимир Писарский , рэпер Icegergert и блогер АртПо .

СКА был основан в 1937 году, выступал в чемпионатах СССР и России на разных уровнях. Лучшее достижение на высшем уровне – серебро в первенстве СССР в 1966 году.

Единственным трофеем армейцев на профессиональном уровне является Кубок СССР, завоеванный в 1981 году.

До перехода в медиафутбол в 2024 году СКА выступал во Второй лиге . В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига ), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.