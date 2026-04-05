  СКА Басты выиграл медиафутбольный турнир НаПике. На профессиональном уровне у клуба один трофей – Кубок СССР
СКА Басты выиграл медиафутбольный турнир НаПике. На профессиональном уровне у клуба один трофей – Кубок СССР

СКА стал первым победителем медиафутбольного турнира НаПике.

Команда рэпера Басты в финале в двух матчах обыграла 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).

Для ростовского клуба это первый трофей после перехода в медийный футбол из профессионального. За победу в турнире он заработал 2 100 000 рублей.

До этого СКА дважды подряд не смог выйти в плей-офф Медиалиги. В Кубке МФЛ в 2024 году армейцы выбыли в 1/8 финала, в 2025-м – в 1/4 финала турнира претендентов.

Сейчас команду тренирует Андрей Каряка. В НаПике за нее в числе прочих играли Денис Глушаков, Владимир Писарский, рэпер Icegergert и блогер АртПо.

СКА был основан в 1937 году, выступал в чемпионатах СССР и России на разных уровнях. Лучшее достижение на высшем уровне – серебро в первенстве СССР в 1966 году.

Единственным трофеем армейцев на профессиональном уровне является Кубок СССР, завоеванный в 1981 году.

До перехода в медиафутбол в 2024 году СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
От Кубка СССР до медиалиги,не каждому под силу такое "великое" достижение!
От Кубка СССР до бургер-пенальти!
Давай честно.Лучше так, чем быть очередным Тамбовом или Химками
Я думаю в Ростове не многие одобрят, что эти клубы одним считают...
Если что, СКА по вышке на область играет
Жалко болельщиков СКА и то, во что превратил клуб Наггано
Комментарий скрыт
Туда куда он привел команду тоже болото, по сути лишив их проф.статуса
Але, редакторы. Вы совсем там ухи наелись штоле? При чем тут СКА, выигравший кубок СССР и медиа клоунада Басты? Какая между ними связь?
Судя по описанию, эта игра имеет столько же общего с футболом по правилам ФИФА, как и кикер)))
Назову команду Зенит, выиграю чемпионат бара Пьяный Футболист по настольному футболу, пусть спорц напишет, что в год столетия Зенита клубный музей пополнился трофеем...
какое отношение ска басты имеет к ска ростову?
Прямое, баста уничтожил оригинальный ска и на его руинах выдумал это недоразумение.
Вообще-то тот по ввшке на область играет. Как россель в свое время.
КлоунСКАя басты и СКА, основанное в 1937-разные клубы не имеющие ничего общего
То СКА сейчас на область играет
первый раз посмотрел эту клоунаду и посмеялся с уровня писарского и набабкина
Сычевой — лучший игрок турнира с отрывом.
Афтор, ты даже представить не можешь, сколько это - 2 100 000 млн. рублей.
Надо быть .... чтобы сравнивать эти турниры...
Если команда Басты села на пики, на что тогда сели остальные участники?
На деревянные изделия из Химок)))
