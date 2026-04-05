Каряка выиграл третий медиафутбольный турнир в качестве тренера – НаПике со СКА. У Глушакова, Набабкина и Писарского первый титул

Каряка выиграл третий медиафутбольный турнир в качестве тренера.

СКА стал первым победителем медиафутбольного турнира НаПике.

Команда рэпера Басты в финале в двух матчах обыграла 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).

Для главного тренера армейцев Андрея Каряки это третий трофей в медийном футболе.

До этого бывший футболист сборной России приводил «Родину Медиа » к победам в WINLINE Медиалиге и Суперкубке МФЛ.

За СКА в НаПике выступали в числе прочих Денис Глушаков , Кирилл Набабкин и Владимир Писарский . Для них этот титул стал первым в медиафутболе.

До перехода в медиафутбол в 2024 году СКА выступал во Второй лиге . В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига ), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.