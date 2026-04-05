  • Каряка выиграл третий медиафутбольный турнир в качестве тренера – НаПике со СКА. У Глушакова, Набабкина и Писарского первый титул
СКА стал первым победителем медиафутбольного турнира НаПике.

Команда рэпера Басты в финале в двух матчах обыграла 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).

Для главного тренера армейцев Андрея Каряки это третий трофей в медийном футболе.

До этого бывший футболист сборной России приводил «Родину Медиа» к победам в WINLINE Медиалиге и Суперкубке МФЛ.

За СКА в НаПике выступали в числе прочих Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и Владимир Писарский. Для них этот титул стал первым в медиафутболе.

До перехода в медиафутбол в 2024 году СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Моуриньо и Анчелотти напряглись)).
Более 285 тысяч просмотров в среднем набирали туры НаПике. Это больше, чем у немецкой Кингс Лиги, но меньше остальных турниров формата Кингс
Команда Кириленко сыграет с «Пена Тим», SBC Элджея против Lugang Team Гуфа в 1-м туре Media Basket
Тарасовым интересуется «Амкал». Также экс-хавбек сборной России может оказаться в «Банке»
Глава ФНЛ Измайлов: «Матч сборных Медиалиги и ФНЛ в Махачкале побил по просмотрам игры ЛЧ, которые шли в те же дни»
Николай Осипов: «По проекту стадиона Медиалиги максимальная вместимость – 1500-2000 человек»
Осипов про стоимость проведения турнира НаПике: «Если добавить один ноль к 20 млн, то будет близко к правде»
Смолов показал джинсы от Dior x Denim Tears: «Заказал через персонального шоппера». Их цена может превышать миллион рублей
Экс-голкипер «Амкала» Ушаков – новый игрок «Народной Команды»
Баста перевел миллион рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане: «От меня и команды»
Смолов о последних матчах сборной России: «Играли плохо. Хотя там люди сами себе забивают»
Кортава о матчах сборной Медиалиги: «Понимаю РФС, сейчас очень сложно найти соперника. Пробовали договориться с «Сантосом» и командой из Китая»
Президент 2D Некит об ограничениях в российском футболе: «Если Батраков боится пробить пенальти в НаПике из-за того, что его засрут, мы не спасем эту ситуацию»
Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ: «Чемпионат России, конечно, – это 10 из 10. А НаПике – пятерочка»
Петров о просмотре Сичкара в «Балтику»: «Ему не хватило опыта и скорости мышления. Нельзя сразу переключиться с Медиалиги на РПЛ»
Президент «Амкала» Герман: «С Никарагуа было бы попроще, чем с «Краснодаром»
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
