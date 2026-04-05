Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ: «Чемпионат России, конечно, – это 10 из 10. А НаПике – пятерочка»
Капитан СКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями после победы в лиге НаПике.
Ростовская команда выиграла турнир, в финале в двух матчах одержав победу над 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).
– Какие эмоции у вас от победы?
– Ниче, прикольные эмоции. Очень рады, что выиграли, проделали большой путь. Я считаю, что мы по достоинству заняли первое место. Все ребята – молодцы, всех хочется поздравить, всех болельщиков.
– Как турнир оцените?
– Мне понравился, прикольный турнир, интересный формат, очень красиво все сделали, организовали, поэтому оцениваю на пять из пяти.
– Азамат Мусагалиев сравнил горечь от вылета в этом турнире с грустью от севшей батарейки в пульте. С чем можно сравнить чемпионство?
– Не знаю, с великолепной победой, которую все ждали, хотели.
– С чемпионством в чемпионате России?
– Нет, конечно.
– Если победа в чемпионате России – это десятка, то титул в НаПике – это?
– Пятерочка.
– Победа в МФЛ будет выше котироваться?
– Я думаю, да. Это большой турнир 11 на 11.
– Будут премиальные за победу?
– Это у Василия Михайловича [Басты] спросите.
– Не хватало его сегодня на бровке?
– Всегда не хватает. Он физически не присутствовал, но он всегда с командой.
– Как подготовка к сезону?
– Полным ходом. Сначала тренировались здесь на маленьком поле, потом перешли на большое.
– Задам немного странный вопрос, но стать чемпионом России или выиграть НаПике?
– Чемпионство России, конечно, – сказал Набабкин в интервью корреспонденту Спортса’‘.