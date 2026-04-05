Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ: «Чемпионат России, конечно, – это 10 из 10. А НаПике – пятерочка»

Набабкин сравнил чемпионство в НаПике и РПЛ.

Капитан СКА Кирилл Набабкин поделился впечатлениями после победы в лиге НаПике.

Ростовская команда выиграла турнир, в финале в двух матчах одержав победу над 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам).

– Какие эмоции у вас от победы?

– Ниче, прикольные эмоции. Очень рады, что выиграли, проделали большой путь. Я считаю, что мы по достоинству заняли первое место. Все ребята – молодцы, всех хочется поздравить, всех болельщиков.

– Как турнир оцените?

– Мне понравился, прикольный турнир, интересный формат, очень красиво все сделали, организовали, поэтому оцениваю на пять из пяти.

– Азамат Мусагалиев сравнил горечь от вылета в этом турнире с грустью от севшей батарейки в пульте. С чем можно сравнить чемпионство?

– Не знаю, с великолепной победой, которую все ждали, хотели.

– С чемпионством в чемпионате России?

– Нет, конечно.

– Если победа в чемпионате России – это десятка, то титул в НаПике – это?

– Пятерочка.

– Победа в МФЛ будет выше котироваться?

– Я думаю, да. Это большой турнир 11 на 11.

– Будут премиальные за победу?

– Это у Василия Михайловича [Басты] спросите.

– Не хватало его сегодня на бровке?

– Всегда не хватает. Он физически не присутствовал, но он всегда с командой.

– Как подготовка к сезону?

– Полным ходом. Сначала тренировались здесь на маленьком поле, потом перешли на большое.

– Задам немного странный вопрос, но стать чемпионом России или выиграть НаПике?

– Чемпионство России, конечно, – сказал Набабкин в интервью корреспонденту Спортса’‘.