Писарский с 39 голами стал лучшим бомбардиром и лучшим по «гол+пас» в лиге НаПике. Его СКА выиграл турнир

Писарский стал лучшим бомбардиром медиафутбольного турнира НаПике.

Нападающий СКА Владимир Писарский стал лучшим бомбардиром медиафутбольного турнира НаПике.

Ростовская команда выиграла чемпионский титул, в финале в двух матчах одержав победу над 2Drots (8:5, 10:11, 1:0 по буллитам). Писарский сегодня сделал дубль в ответной игре.

Всего бывший форвард «Сочи» и «Крыльев Советов » в 15 матчах забил 39 голов. Он на один мяч опередил Мазура из 2D в списке бомбардиров.

30-летний Писарский также показал лучший результат по показателю «гол+пас» – 62 (39+23).

Лучшим ассистентом турнира стал одноклубник Писарского Роман Симонов, у которого 24 голевые передачи.

Напомним, 3 июля 2025 года комитет по этике РФС отстранил представлявшего на тот момент «Сочи» Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Позднее форварда отстранили еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

С осени 2025-го Писарский выступает за СКА рэпера Басты в медиафутболе.

До перехода в медиафутбол в 2024 году СКА выступал во Второй лиге. В сезоне-2021/22 ростовский клуб боролся за выход в ФНЛ (сейчас – Первая лига), но занял второе место в своей группе, отстав на четыре очка от махачкалинского «Динамо».

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.