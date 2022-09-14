«Амкал» пропустил после штрафного без свистка. Игрок «Звезды» был хитрее

23-я минута матча. Сибскана сфолил около своей штрафной. Судья назначил штрафной удар.
Кажется, игроки «Амкала» ожидали долгой подготовки к удару и свистка рефери. Но игрок «Звезды» Никита Першин пробил без раздумий – 1:1
Игроки «Амкала» спорили с арбитром Артуром Федоровым, что мяч сильно укатился в сторону с места нарушения, но гол был засчитан.
С решением Федорова не согласился экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:
«Ошибается арбитр!
Нельзя было засчитывать гол в ворота «Амкала»:
1. После фиксации нарушения правил, арбитр начал что-то объяснять игрокам «Амкала» и соответственно они все выключились из эпизода.
2. Мяч был введен в игру не с того места. После нарушения мяч прокатился 1,5-2 метра.
Правильное решение: отмена гола и повтор штрафного удара по свистку».
Комментарии