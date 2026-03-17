Неймар забил президентский пенальти в бразильской Кингс Лиге

Форвард «Сантоса» Неймар впервые забил в Кингс Лиге.

Он исполнил президентский пенальти в бразильском филиале турнира.

Команда Неймара «Фуриа» проиграла «Десимпину» – 4:7.

В декабре 2025-го Неймар получил травму колена и перенес операцию. В феврале он вернулся на поле.

При этом Неймара не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи со сборными Франции и Хорватии.

«Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен», – прокомментировал ситуацию Неймар.