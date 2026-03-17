Неймар забил президентский пенальти в бразильской Кингс Лиге

Форвард «Сантоса» Неймар впервые забил в Кингс Лиге.

Он исполнил президентский пенальти в бразильском филиале турнира.

Команда Неймара «Фуриа» проиграла «Десимпину» – 4:7.

В декабре 2025-го Неймар получил травму колена и перенес операцию. В феврале он вернулся на поле.

При этом Неймара не вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи со сборными Франции и Хорватии.

«Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен», – прокомментировал ситуацию Неймар.

Ладно пенальти, главное его не вызвали в сборную Бразилии на игру со сборной Бразилии :—/
Тогда уж и Рональдиньо можно в сборной ждать, он тоже не хуже пенальти пробьет.
Ох уж эти лиги , такая клоунада там
Я хочу попасть на ЧМ, но при этом, как обычно, хожу на др сестры вместо тренировок и игр и всякие медийные турниры. Можно еще в покерном турнире поучаствовать, в компьютерные игры поиграть, получить потом еще одну травму, и тогда точно Анчелотти вызовет в сборную.
Не понял, а что тут президентского?
Ответ Alex Shizoid
Не понял, а что тут президентского?
я конечно не разбираюсь в этом вообще, но как будто для развлечения публики придумали пенальти, который бьет президент медиа-клуба. В данной ситуации это Неймар
