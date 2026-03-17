«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7

WINLINE Медиалига назвала 14 из 16 участников седьмого сезона.

В турнире сыграют «Амкал », 2Drots, «Броуки », ФК «10», «СиндЕкат », «Банка », Lit Energy , «Апсны », Prime Squad, СКА, «Эгриси », «Народная Команда», «Матч ТВ » и Fight Nights .

«Альтерон», неназванные клубы из Армении, Узбекистана и Казахстана – пока под вопросом. «Титан » и Chertanovo как потенциальные участники не обсуждались.

Ранее Медиалига говорила, что в седьмом сезоне лига станет закрытой и сократится до 14 команд.

Седьмой сезон Медиалиги стартует 25 апреля.