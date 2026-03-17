«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
WINLINE Медиалига назвала 14 из 16 участников седьмого сезона.
В турнире сыграют «Амкал», 2Drots, «Броуки», ФК «10», «СиндЕкат», «Банка», Lit Energy, «Апсны», Prime Squad, СКА, «Эгриси», «Народная Команда», «Матч ТВ» и Fight Nights.
«Альтерон», неназванные клубы из Армении, Узбекистана и Казахстана – пока под вопросом. «Титан» и Chertanovo как потенциальные участники не обсуждались.
Ранее Медиалига говорила, что в седьмом сезоне лига станет закрытой и сократится до 14 команд.
Седьмой сезон Медиалиги стартует 25 апреля.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: AGM
