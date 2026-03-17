0

«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7

WINLINE Медиалига назвала 14 из 16 участников седьмого сезона.

В турнире сыграют «Амкал», 2Drots, «Броуки», ФК «10», «СиндЕкат», «Банка», Lit Energy, «Апсны», Prime Squad, СКА, «Эгриси», «Народная Команда», «Матч ТВ» и Fight Nights.

«Альтерон», неназванные клубы из Армении, Узбекистана и Казахстана – пока под вопросом. «Титан» и Chertanovo как потенциальные участники не обсуждались.

Ранее Медиалига говорила, что в седьмом сезоне лига станет закрытой и сократится до 14 команд.

Седьмой сезон Медиалиги стартует 25 апреля.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: AGM
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoLit Energy
logoБанка
logoСиндЕкат
logoАпсны
logoМатч ТВ
logoЭгриси
logoНародная Команда
logoFight Nights
Медиалига Казахстан
logoЛФК «Титан»
logoChertanovo
logoPrime Squad
logoАльтерон
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
