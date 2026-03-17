Смолов о красной карточке защитника «Ростова» Мелехина: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень»

Федор Смолов оценил грубую игру Виктора Мелехина.

Федор Смолов и Сергей Паршивлюк обсудили красную карточку, показанную защитнику «Ростова» Виктору Мелехину в матче в 21-го тура Мир РПЛ против «Динамо».

Сергей Паршивлюк: «Если смотреть скрин, это стопроцентная красная. Но если включить момент, то у Мелехина нет времени [убрать ноги]».

Федор Смолов: «А зачем он вообще катится здесь?»

Сергей Паршивлюк: «Ну мы знаем Мелехина. Он продукт Валерия Карпина».

Дмитрий Егоров: «А какой Мелехин?»

Федор Смолов: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень».

Сергей Паршивлюк: «Он не может совладать с тем, что у него творится перед игрой. Карпин, наверное, его накачивал: ты – защитник, все должны тебя бояться. На этом фоне старается сыграть на грани».

Федор Смолов: «Просто в этой ситуации вообще нет нужны прыгать в подкате. А если хочешь вырывать мячи с мясом, будь готов, что через матч будешь получать красные. Он грубый. Он умышленно грубый».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Федька - отличный парень! Шучу, он #######)
По себе людей не судят,Федор...
В чужом глазу соломинку видит, в своём - бревна не замечает....
Крутая шутка! Прям показательна для Смолова с его интеллектом.
Смолов тупой, тут без шуток.
Как же смолов близок к камбеку в церковь
Мелехин о Смолове:
Он тупой, ###. Шучу-он тупой
да, Смолов всё тупеет и тупеет...
А зачем он вообще паненкой бьет решающий пенальти страны на чемпионате мира?
Да он просто... классный парень! шучу!
Смолов - тупой футболист. Шучу, никакой он не футболист :))
Федя уже остывший кофе
