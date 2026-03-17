Эрик: «У нас лига скуфов. Приходят люди, которые не знают об истории противостояния 2Drots – «Амкал»

Эрик: в МФЛ приходят люди, которые не знают об истории противостояния 2D – «Амкал».

Эрик 2Drots высказался о появлении профессиональных футболистов в WINLINE Медиалиге.

«Сейчас [в лигу] приходят профики, которые не знают об истории противостояния 2Drots – «Амкал». Мне хочется, чтобы в лигу приходили люди с горящими глазами.

Становится скучнее. Тут проблема не в лиге, а в командах. У нас лига скуфов. Мне не нравится, что у нас многие прикольные футболисты [без клубов]. Даже Ярош стал никому не нужным», – сказал представитель 2D.