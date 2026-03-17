«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»
Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил перфоманс главного тренера «Динамо» из Махачкалы Вадима Евсеева после победы над «Оренбургом» (1:0). Клуб опубликовал ролик, в котором Евсеев запрыгивает на стол, триумфально трясет кулаками, а затем становится на колени, делает прогиб назад и плечами изображает некое подобие танца.
Федор Смолов: «Хочется отметить физическую форму Вадима Евсеева»
Дмитрий Егоров: «В возрасте так колени согнуть...»
Сергей Паршивлюк: «Я после двух крестов так не смогу»
Федор Смолов: «У Евсеева сейчас самые крепкие вещи в лиге – оборона и джинсы»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
ну и с Махачкалой пока задачу решает. правда, дальше идёт адский календарь.