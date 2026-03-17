«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»

Федор Смолов: у Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы.

Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил перфоманс главного тренера «Динамо» из Махачкалы Вадима Евсеева после победы над «Оренбургом» (1:0). Клуб опубликовал ролик, в котором Евсеев запрыгивает на стол, триумфально трясет кулаками, а затем становится на колени, делает прогиб назад и плечами изображает некое подобие танца.

Федор Смолов : «Хочется отметить физическую форму Вадима Евсеева»

Дмитрий Егоров : «В возрасте так колени согнуть...»

Сергей Паршивлюк : «Я после двух крестов так не смогу»

Федор Смолов : «У Евсеева сейчас самые крепкие вещи в лиге – оборона и джинсы»