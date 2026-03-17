«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»

Федор Смолов в подкасте Smol FM обсудил перфоманс главного тренера «Динамо» из Махачкалы Вадима Евсеева после победы над «Оренбургом» (1:0). Клуб опубликовал ролик, в котором Евсеев запрыгивает на стол, триумфально трясет кулаками, а затем становится на колени, делает прогиб назад и плечами изображает некое подобие танца.

Федор Смолов: «Хочется отметить физическую форму Вадима Евсеева»

Дмитрий Егоров: «В возрасте так колени согнуть...»

Сергей Паршивлюк: «Я после двух крестов так не смогу»

Федор Смолов: «У Евсеева сейчас самые крепкие вещи в лиге – оборона и джинсы»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
этот мальчик самые тяжёлые первые 40 лет жизни прожил, теперь может всякие чудачества творить.
ну и с Махачкалой пока задачу решает. правда, дальше идёт адский календарь.
Материалы по теме
Евсеев запрыгнул на стол и станцевал в раздевалке «Махачкалы» после победы над «Оренбургом»
13 марта, 20:53Видео
«Динамо» Махачкала обыграло «Оренбург» – 1:0. Хоссейннежад забил единственный гол
13 марта, 18:30
Чистяков после ВАР отменил пенальти в ворота «Оренбурга». Сначала судья посчитал, что Кантеро сфолил на Хоссейннежаде из «Динамо» Махачкала
13 марта, 18:24Фото
Рекомендуем
Главные новости
Эрик: «У нас лига скуфов. Приходят люди, которые не знают об истории противостояния 2Drots – «Амкал»
сегодня, 16:53
Смолов о красной карточке защитника «Ростова» Мелехина: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень»
сегодня, 11:10Видео
Неймар забил президентский пенальти в бразильской Кингс Лиге
сегодня, 09:20Видео
Блогер Вилсаком: «Будем надеяться, что телеграм останется жив. Если вас смущают тг-каналы, давайте закроем их нахрен, но дайте людям возможность общаться»
вчера, 16:47
Боец Мариф Пираев – «Король НаПике». Звезда Fight Nights – лучший медийный игрок 7-й игровой недели НаПике
вчера, 14:57
Блогер Алексей Столяров: «Ни один нормальный человек, родившийся в Питере, не будет болеть за «Спартак». Я за хоккейный СКА и футбольный ЦСКА»
вчера, 13:43
Lit Energy против 2Drots, «Амкал» сыграет с «Банкой». Расписание заключительного тура регулярки НаПике
вчера, 13:05
Булыкин о стычке ЦСКА и «Балтики»: «В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профи – колхоз. Оба тренера устроили колхоз»
вчера, 11:20
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
вчера, 10:05
Экс-чемпиона UFC Джона Джонса планируют пригласить в медиафутбольный турнир НаПике: «Мы сделаем все, чтобы он сыграл»
15 марта, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
сегодня, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
вчера, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
вчера, 18:56Видео
«Народная Команда» подписала защитника «Ротора» Шумских
13 марта, 15:05
Павел Яковлев: «Если «Спартак» обыграет «Зенит», можно думать о том, чтобы зацепиться за самые высокие места. Это будет игра за 6 очков»
11 марта, 10:52
Яковлев о Дзюбе: «Он сможет вернуть «Спартак» на то место, где клуб должен быть»
10 марта, 19:07
Бородина не станет спонсором ФК «Москва». Клуб планируют возродить для участия в Медиалиге
10 марта, 16:46
Кузнецов о поражении ЦСКА от «Динамо»: «Из-за трех замен вся игра сломалась и покатилась»
9 марта, 19:09
Камил Гаджиев забил пенальти «Народной Команде» в футболке «Спартака»
8 марта, 15:23Видео
Экс-президент ФК «Москва» Белоус о клубе в Медиалиге: «Попытка пропиариться на прошлом»
6 марта, 18:39
Рекомендуем