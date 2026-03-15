  • Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб
Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб

Игроку «Урала-2» Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы, сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на Следственный комитет.

Футболист признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

По данным следствия, 13 марта обвиняемый, взяв болгарку, лом и кувалду, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре. Сделать это ему приказали телефонные «кураторы». В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девушку также ввели в заблуждение мошенники – она была уверена, что к ней пришел следователь.

Фигурант, считая, что участвует в оперативных мероприятиях, начал вскрывать сейф. В это время девочка вышла из квартиры, чтобы встретить мать и сообщить ей, что дома работает сотрудник спецслужб.

Однако женщина поняла, что в квартире находится преступник, и попыталась обезвредить его. Сделать это ей не удалось. Обвиняемый потребовал назвать код от сейфа, напал на хозяйку квартиры, избил ее, а затем ударил ножом.

После убийства мужчина вскрыл сейф и похитил около 2 тысяч долларов и другие ценности. По указанию «кураторов» он выбросил все похищенное из окна. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить девочку и покинуть квартиру. Вскоре подозреваемого задержали.

На допросе Секач признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, примерно месяц назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убедили его участвовать в «оперативном мероприятии».

Следствие намерено обратиться в Хорошевский районный суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемого.

Игрока «Урала-2» задержали за убийство: обвиняют, что зарезал женщину. Все известное
 

Источник: РИА «Новый День»
убедили, что именно он - новый Джеймс Бонд
"залезь в квартиру и вскрой сейф, это полицейская операция"
Ну слабоумный пусть и сидит
Ответ Srzhya
Это не слабоумный
А просто мерзавец
Явно лжет и прикрывается этой глупой байкой
Ответ ten Hag
Комментарий скрыт
Можно творить любой трэш или уголовку. А потом сказать "я жертва кураторов с Украины!"
Судья: оправдан! 👩‍⚖️
Главное условие: надо сказать, что тобой управляли через Тг.
Ответ Рокко G
Комментарий скрыт
Ответ Рокко G
что за бред. кого хоть оправдали после таких слов? все понесли наказание в любом случае. и бабки и курьеры
Уже апрель на носу, телегу же надо блокировать. А тут вот как подвернулось, убийство резонансное. Сейчас вон в обмен на дурку, он нам расскажет про «кураторов», про телеграм и прочее по методичке..
Ответ Alex Slobodskikh
Комментарий скрыт
Ответ Alex Slobodskikh
Комментарий скрыт
Все таки,футболисты тупые. Кто бы что ни говорил Всех возрастов. От Смолова до этого зумера.
Ответ agentkuper
Разве только футболисты? Мне кажется, вообще спортсмены.
Ответ agentkuper
Это точно
Поэтому зарезал хозяйку квартиры, которая застукала его с поличным? Логично, чё. Тут только понять и простить.
У нас что то стало модным любую хрень спихивать на мошенников. Мозги видимо тоже мошенники украли.
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий скрыт
Пора законодательно признать ссылку на мошенников отягчающим обстоятельством.
Нет мозга - нечего и повреждать от ударов мяча.
Надо за эту фразу: был под влиянием мошенников, ужесточать наказание. Раньше такие идиоты просто деньги свои и кредитные отдавли , а теперь уже людей убивают. Хотел написать , что дальше, теракты будут совершать? Однако подобные идиоты уже и теракты совершали. Надо прилюдно посадить идиота на пожизненное и круьть повсем каналам и источникам. Может другие потенциальные дебилы перестанут верить неизвестным людям по телефону
Ответ armabsdichtk198
Надо судить по закону, а не по понятиям.
И да, закон не предусмотрена такая мера, как "в назидание", хотя её очень хотят внедрить.
Ответ armabsdichtk198
По крайней мере это нельзя рассматривать как основание для смягчения
Что за бред??? Фарго отдыхает...
Игрока «Урала-2» задержали за убийство: обвиняют, что зарезал женщину. Все известное
14 марта, 23:35
14 марта, 23:35
Тренер «Урала-2» о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Я в шоке. Не верю, что Даниил мог совершить такое, он максимально спокойный и добрый человек»
14 марта, 19:54
14 марта, 19:54
По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)
14 марта, 18:31
14 марта, 18:31
Кондаков, Расулов, Массалыга, Воронов, Васильев, Окишор, Мукаилов – в расширенном составе молодежной сборной России на товарищеские матчи в марте
11 марта, 11:42
Россия стала третьей на Паралимпиаде, Лапорта переизбран, победа «МЮ» и ничья «Ливерпуля», поражение Медведева, Антонелли впервые выиграл в «Ф-1», Финалиссиму отменили и другие новости
сегодня, 04:10
«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
сегодня, 02:40
Юран о пенальти «Зенита» после фола Ву на Педро: «Идиотический, просто тупой. Это отсутствие игровой дисциплины»
сегодня, 02:01
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Проигравший выборы Фонт поздравил Лапорту с переизбранием на пост президента «Барсы»: «Принимаем итоги голосования. Я продолжу отстаивать свою позицию»
вчера, 22:59
Арбелоа после 4:1 с «Эльче»: «Игра «Реала» почти напомнила мне времена «Пятерки стервятников» – уверен, Бутрагеньо был горд увиденным. Незабываемый вечер для болельщиков»
вчера, 22:08
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Севилью», «Реал Сосьедад» Захаряна обыграл «Осасуну»
вчера, 22:01
Леау возмущался после замены на 66-й минуте матча с «Лацио». Игрок «Милана» дважды вырывался, когда Аллегри пытался его обнять, и что-то выговаривал тренеру
вчера, 21:55Фото
Журналист As и сосьо «Реала» Ронсеро: «Барсе» дали два пенальти в день переизбрания Лапорты после его слов, что судьи благоволят «Мадриду». Поразительно»
вчера, 21:45
Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
10 минут назад
Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»
27 минут назад
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
41 минуту назад
Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
55 минут назад
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре – во втором тайме у «Крыльев» были подходы и моменты»
сегодня, 03:52
Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
сегодня, 03:38
Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у «Локо» не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
сегодня, 03:13
Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь»
сегодня, 02:55
Артига о 3:0 с «Локо»: «У «Рубина» получилось даже больше, чем задумали. Важно сохранить скромность, не витать в облаках»
сегодня, 02:17
Тедеев о «Самара Арене» после 1:1 с «Ахматом»: «Ужасное поле не позволяло «Акрону» контролировать мяч»
сегодня, 01:36
