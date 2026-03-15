Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб

Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину.

Игроку «Урала-2» Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы, сообщает РИА «Новый День» со ссылкой на Следственный комитет.

Футболист признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.

По данным следствия, 13 марта обвиняемый, взяв болгарку, лом и кувалду, пришел в квартиру жилого дома на Строгинском бульваре. Сделать это ему приказали телефонные «кураторы». В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девушку также ввели в заблуждение мошенники – она была уверена, что к ней пришел следователь.

Фигурант, считая, что участвует в оперативных мероприятиях, начал вскрывать сейф. В это время девочка вышла из квартиры, чтобы встретить мать и сообщить ей, что дома работает сотрудник спецслужб.

Однако женщина поняла, что в квартире находится преступник, и попыталась обезвредить его. Сделать это ей не удалось. Обвиняемый потребовал назвать код от сейфа, напал на хозяйку квартиры, избил ее, а затем ударил ножом.

После убийства мужчина вскрыл сейф и похитил около 2 тысяч долларов и другие ценности. По указанию «кураторов» он выбросил все похищенное из окна. На следующий день мошенники разрешили ему отпустить девочку и покинуть квартиру. Вскоре подозреваемого задержали.

На допросе Секач признал вину и заявил, что раскаивается. По его словам, примерно месяц назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убедили его участвовать в «оперативном мероприятии».

Следствие намерено обратиться в Хорошевский районный суд Москвы с ходатайством об аресте обвиняемого.

