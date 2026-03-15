  • Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»
Из-за непристойных сообщений футболисткам уволили тренера женской сборной Люксембурга: «Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения»

Из-за непристойных сообщений футболисткам был уволен тренер женской сборной Люксембурга.

Федерация футбола Люксембурга (FLF) расторгла контракт с тренером женской сборной Даниэлем Сантосом из-за непристойных сообщений футболисткам.

Позднее стало известно, что директор команды Карин Нардеккиа получила от игроков скриншоты текстовых сообщений еще несколько лет назад. Отмечается, что ни одна из пострадавших футболисток не является несовершеннолетней.

«В ряде жалоб указывалось на неподобающие сообщения, отправленные тренером некоторым футболисткам. Такое поведение противоречит этическим ценностям и принципам уважения, требуемым Федерацией.

Как только эти обвинения дошли до нашего сведения, мы незамедлительно приняли меры для защиты вовлеченных игроков. Собранные показания и явная потеря доверия, выраженная футболистками, сделали дальнейшее сотрудничество невозможным. Вследствие этого тренер был немедленно уволен.

FLF хотела бы еще раз подтвердить абсолютную приверженность созданию безопасной, уважительной и профессиональной среды для всех игроков и членов спортивного сообщества.

Федерация подчеркивает, что поведение, подрывающее достоинство, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Мы будем продолжать оказывать поддержку пострадавшим футболисткам», – сказано в сообщении Федерации футбола Люксембурга.

В Чехии тренера женской команды отстранили на 5 лет и дали год тюрьмы условно за съемку девушек в раздевалке и душе. В Чешской ассоциации игроков считают, что этого мало: «Это не посылает сигнала»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации футбола Люксембурга
Женский футбол само по себе дело непристойное...
Текст сообщений в студию.
А сколько женщин уволили за неприличные сообщения коллегам? Или это другое, и так не принято?
без сообщений не понятно что за сообщения
После дел Эпштейна такие вещи смотрятся христианским благодействием.
