Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал инцидент в матче 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

В концовке игры тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Игра была напряженная, счет нервозный. По факту что сделал Талалаев? Он выбил мяч, а судья должен был подбежать и наказать его.

Зачем игрок ЦСКА толкнул тренера? Возьми второй мяч и продолжай игру. Но это футбол и эмоции. Ничего страшного не случилось, просто все потолкались и добавили тем для обсуждения. Думаю, болельщикам было интересно.

Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», – сказал Тарасов.

