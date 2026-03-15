Дмитрий Тарасов: «Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал инцидент в матче 21-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

В концовке игры тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Игра была напряженная, счет нервозный. По факту что сделал Талалаев? Он выбил мяч, а судья должен был подбежать и наказать его.

Зачем игрок ЦСКА толкнул тренера? Возьми второй мяч и продолжай игру. Но это футбол и эмоции. Ничего страшного не случилось, просто все потолкались и добавили тем для обсуждения. Думаю, болельщикам было интересно.

Не знаю, насколько жестко накажут Талалаева, но я бы дал максимум один матч пропуска обоим тренерам. Люди вскипели, но если делать ставки, то Талалаев разорвал бы Челестини. Настоящий русский медведь», – сказал Тарасов.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoДмитрий Тарасов
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Бузов то куда лезет!? Один чапалах и всю косметику с лица собьют
Ответ Dr_horrible
Коньяка с утра бахнул. По семейной традиции😼
Ответ Dr_horrible
🤣🤣🤣
Ну с этим все понятно
Это позор нации
Ответ mad_dog
И тот, и другой, кстати.
Я таких как Талалаев много повидал. Пока он под камерами и за ним кто-то стоит, то он герой и такой типо я вас щас всех порву, но только доходит до дела, то сразу в кусты. Талалаев трус и он это знает, поэтому пытается показывать обратное, чтобы его не спалили.
Ответ Сергей Савченко
Кстати да, игра на публику.
Ответ Сергей Савченко
У него типаж: "Держите меня семеро"
Димка Тарасов никогда большим умом не отличался, даже Бузова на его фоне выглядела Эйншейном
Ответ funnynerd21
Эпштейном
С интеллектом Тарасова вопросов давно не возникает.
Врачам команды надо Кармо на бешенство проверить-Талалая голыми руками трогал.Может заразно это….
Ответ Йети!Ёпти!
Ну, проколоть его точно нужно. От греха подальше!
Ответ Mixos Demid
Осиновым колом? Ну, в общем-то да, можно, он же бесноватый
Заходят как-то в бар Тарасов, Глушенков и Талалаев...
Ответ Evgen_Hazard
Тогда уж Кокорин, Мамаев и Талалаев. В баре играет Оппа гангнам стайл.
Ответ Evgen_Hazard
А там Азар четвертый бургер доедает)
Как жаль что уволили Станковича. я бы посмотрел на это дерби двух психов
Таким медведям нужно давать балалайку и сажать на велосипед- пусть в цирке катаются по кругу. Это будет хотя бы логично.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
