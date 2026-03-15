Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»

Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: в СССР так игры сдавали.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод в конце игры 21-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром » и «Сочи » (2:1).

Победный гол краснодарцы забили с пенальти в добавленное ко второму тайму время. Защитник Дмитрий Васильев прихватывал Александра Черникова в момент удара Джона Кордобы.

«В матче с «Краснодаром» просто ужасно то, что сделал футболист «Сочи». Это необъяснимо. В Советском Союзе так игры сдавали. Когда некоторым футболистам что-то предлагали, они отвечали: «Ну ладно, я сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь».

Просто непонятно, зачем парню из «Сочи» было кого-то трогать, игра шла в 15 метрах от него. Может быть, конечно, это и уровень футболиста такой.

Конечно, «Краснодару» повезло. Ведь если бы не было ВАР, этого нарушения никто бы и не заметил, судья смотрел в другую сторону, и его потом позвали», – сказал Мостовой.

