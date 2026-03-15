Мостовой о фоле Васильева в матче с «Краснодаром»: «В СССР так игры сдавали: «Сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь». Ужасно и необъяснимо – игра шла в 15 метрах от него»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал эпизод в конце игры 21-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи» (2:1).

Победный гол краснодарцы забили с пенальти в добавленное ко второму тайму время. Защитник Дмитрий Васильев прихватывал Александра Черникова в момент удара Джона Кордобы.

«В матче с «Краснодаром» просто ужасно то, что сделал футболист «Сочи». Это необъяснимо. В Советском Союзе так игры сдавали. Когда некоторым футболистам что-то предлагали, они отвечали: «Ну ладно, я сделаю пенальти, схвачу кого-нибудь».

Просто непонятно, зачем парню из «Сочи» было кого-то трогать, игра шла в 15 метрах от него. Может быть, конечно, это и уровень футболиста такой.

Конечно, «Краснодару» повезло. Ведь если бы не было ВАР, этого нарушения никто бы и не заметил, судья смотрел в другую сторону, и его потом позвали», – сказал Мостовой.

Да, я первое что написал - все вопросы с защитнику Сочи. Зачем он это делал - объяснения нет. И если бы он не был воспитанником Зенита и не играл бы за фарм Зенита - я бы первое что подумал, что его зарядили. Правда спустя всего час - Солари из Спартака сделал такую же глупость. Так что это не коррупция, это просто очень странные решения игроков...
Ну если Солари, то какая может быть коррупция. Знаменитая спараковская школа
Ох ты, какие преданные люди у Зенита, их нельзя зарядить.
В сдаче матчей всё давно придумано
Сегодня Александр Мостовой абсолютно адекватен,трезвые и рассудительные оценки странных пенальти и быдло поступка Талалаева.
Адекватность Мостового, обратно пропорциональна неадекватности Талалаева... Хм... Может быть и вправду, эта кореляция имеет под собой основание?🤔🤭😁🤣
Мостовой открыто намекает, что был дог😁
А его не было)?
Как раз наоборот.
Помог "своей" команде.
Фартануло, так фартануло Краснодару!
Как и в прошлом чемпионате.
Если так мыслить, то и Гонсалес получается сдал игру недавнюю кубковую игру ЦСКА заработав абсолютно непонятное удаление на ровном месте. Правда в его случае чтобы надеяться на то что тебе дадут вторую ЖК "за неуважение к игре" судья тоже должен быть в доле. Да и вообще по сути большинство удалений и пенальти - это в какой-то степени не вынужденные фолы, а значит теоретически игроки их продают(по мнению Мостового разумеется) просто кто-то чуть более грамотно прячет.
Сравнил.. тут 94-ая минута
Мало что ли таких пенальти зарабатывали в чемпионате(не только нашем) В конце матча игроки уставшие(причём не только физически) и порой допускают грубые ошибки. Не каждый пенальти продажный и Мостовой это прекрасно знает. Даже во времена его карьеры так тупо не сливали матчи в РПЛ. Он сказал это чтобы лишний раз привлечь внимание к своей царской персоне.
Ну так и сдавали ,)
Ну эта игра изначально смахивала на договорняк. Может, Игнатьев был не в курсе, и Васильеву пришлось срочно исправлять ситуацию
Мостовой знает о чем говорит не понаслышке ))
